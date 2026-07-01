Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Fransa, İsveç’i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe ve Bradley Barcola kaydetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Fransa, İsveç’i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe ve Bradley Barcola kaydetti.
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi. New Jersey Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fransa, sahadan 3-0’lık net galibiyetle ayrıldı.
Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin yönettiği karşılaşmada Fransa, etkili oyunuyla son 16 turu biletini aldı.
Fransa, ilk yarının son anlarında aradığı golü buldu.
45’inci dakikada sahneye çıkan Kylian Mbappe, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Fransa, 53’üncü dakikada farkı artırdı.
Bradley Barcola’nın golüyle skor 2-0’a gelirken, İsveç’in maça ortak olma umutları azaldı.
Karşılaşmada son gol 74’üncü dakikada geldi.
Mbappe, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek mücadelede skoru 3-0 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fransa, İsveç’i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Fransa, bir üst turda Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
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