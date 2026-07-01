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Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı

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AA Giriş Tarihi:

Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Fransa, İsveç’i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe ve Bradley Barcola kaydetti.

#1
Foto - Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi. New Jersey Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fransa, sahadan 3-0’lık net galibiyetle ayrıldı.

#2
Foto - Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı

Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin yönettiği karşılaşmada Fransa, etkili oyunuyla son 16 turu biletini aldı.

#3
Foto - Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı

Fransa, ilk yarının son anlarında aradığı golü buldu.

#4
Foto - Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı

45’inci dakikada sahneye çıkan Kylian Mbappe, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

#5
Foto - Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı

İkinci yarıya da etkili başlayan Fransa, 53’üncü dakikada farkı artırdı.

#6
Foto - Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı

Bradley Barcola’nın golüyle skor 2-0’a gelirken, İsveç’in maça ortak olma umutları azaldı.

#7
Foto - Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı

Karşılaşmada son gol 74’üncü dakikada geldi.

#8
Foto - Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı

Mbappe, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek mücadelede skoru 3-0 yaptı.

#9
Foto - Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fransa, İsveç’i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

#10
Foto - Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı

Fransa, bir üst turda Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

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