Yargıtay'dan emsal nafaka kararı: Hukuka aykırı bulundu!

TMK’YA GÖRE NAFAKADA SAĞLIK DURUMU DA DİKKATE ALINIYOR TMK’ya göre nafaka, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek ve kusuru diğer eşe göre daha ağır olmayan tarafın, karşı taraftan mali gücü oranında talep edebildiği bir ödeme olarak düzenleniyor. Kanunda yer alan hükümlere göre yoksulluk nafakası için, talepte bulunan eşin geçim sıkıntısına düşme ihtimali ve kusur durumunun daha ağır olmaması şartı aranıyor. Çocuklar yönünden ise iştirak nafakası öngörülüyor. Velayet hakkı kendisine verilmeyen taraf, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmakla yükümlü tutuluyor. Bu nafaka türünde eşlerin kusur durumuna bakılmadan çocuğun ihtiyaçları esas alınıyor. Kanuna göre nafaka, belirli hallerde sona erdirilebiliyor. Nafaka alan tarafın yeniden evlenmesi, taraflardan birinin hayatını kaybetmesi, evlenmeden fiilen evli gibi yaşaması ya da yoksulluğun ortadan kalkması gibi durumlarda mahkeme kararıyla nafakanın kaldırılması mümkün oluyor.