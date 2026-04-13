Yargıtay'dan emsal nafaka kararı: Hukuka aykırı bulundu!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yargıtay, boşanma davasında akıl hastası ve çalışamayacak durumda olan eş aleyhine yoksulluk nafakasına hükmedilmesini hukuka aykırı bularak kararı bozdu.

lazığ 3. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, davacı kadın, evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte boşanma, tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası talebinde bulundu. Yargılama sonucunda mahkeme, tarafların boşanmasına karar verirken kadın lehine nafakaya hükmetti. Karara karşı davalı erkek vasisi tarafından istinaf yoluna başvuruldu. Dosyayı inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesi kararına yapılan istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Bunun üzerine davalı erkek vasisi kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı erkeğin akıl hastası olduğu, engelli bulunduğu, çalışabilecek durumda olmadığı ve herhangi bir gelirinin bulunmadığını tespit etti. Yargıtay, bu şartlar altında Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası şartlarının oluşmadığına hükmetti. Bu nedenle davacı kadın lehine yoksulluk nafakasına karar verilmesini hukuka aykırı buldu.

TMK’YA GÖRE NAFAKADA SAĞLIK DURUMU DA DİKKATE ALINIYOR TMK’ya göre nafaka, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek ve kusuru diğer eşe göre daha ağır olmayan tarafın, karşı taraftan mali gücü oranında talep edebildiği bir ödeme olarak düzenleniyor. Kanunda yer alan hükümlere göre yoksulluk nafakası için, talepte bulunan eşin geçim sıkıntısına düşme ihtimali ve kusur durumunun daha ağır olmaması şartı aranıyor. Çocuklar yönünden ise iştirak nafakası öngörülüyor. Velayet hakkı kendisine verilmeyen taraf, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmakla yükümlü tutuluyor. Bu nafaka türünde eşlerin kusur durumuna bakılmadan çocuğun ihtiyaçları esas alınıyor. Kanuna göre nafaka, belirli hallerde sona erdirilebiliyor. Nafaka alan tarafın yeniden evlenmesi, taraflardan birinin hayatını kaybetmesi, evlenmeden fiilen evli gibi yaşaması ya da yoksulluğun ortadan kalkması gibi durumlarda mahkeme kararıyla nafakanın kaldırılması mümkün oluyor.

Düzenlemede ayrıca dava süresince geçerli olan tedbir nafakası ile akrabalar arasında gündeme gelen yardım nafakası da yer alıyor. Nafaka miktarının belirlenmesinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile güncel ekonomik koşulları ve sağlık durumları dikkate alınıyor.

