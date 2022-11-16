2022-11-16 09:07:12 Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var
Altın fiyatlarında flaş gelişme. Altın fiyatlarında ilk rekor geldi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatı yükseldi. Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili 4 tahminde bulundu. İlk 2 tahmini tutan Memiş, dikkat çekerken gözler 3. ve 4. tahminine çevrildi. İslam Memiş, gram altın için yatırımcının yüzünü güldüren seviyeleri açıkladı. Dört kademede altının geleceği seviyeyi açıklayan Memiş, al-sat yapanlara da uyarılarda bulundu. İşte tüm detaylar...