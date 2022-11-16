  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
14
Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

2022-11-16 09:07:12
Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

Altın fiyatlarında flaş gelişme. Altın fiyatlarında ilk rekor geldi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatı yükseldi. Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili 4 tahminde bulundu. İlk 2 tahmini tutan Memiş, dikkat çekerken gözler 3. ve 4. tahminine çevrildi. İslam Memiş, gram altın için yatırımcının yüzünü güldüren seviyeleri açıkladı. Dört kademede altının geleceği seviyeyi açıklayan Memiş, al-sat yapanlara da uyarılarda bulundu. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın etkisiyle birlikte mart ayında güvenli liman olarak görülen altın başta olmak üzere değerli emtiaların fiyatı hızla yükselişe geçmişti. Ons altın 2 bin dolar düzeyinin üzerini gördükten sonra düşüşe geçmişti. Mart ayının sonlarından itibaren altın fiyatlarında düşüş trendi sürmüştü.

#2
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

Altın son zamanların en yüksek seviyelerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Yatırımcı sarı metalde yaşanan fiyat artışlarını merakla araştırırken Fed'in faiz artırımlarına devam etmeyeceğine dair beklenti değerli metallerin fiyatlarının gelecek günlerde artacağı beklentisini doğurdu. İslam Memiş ise yatırımcıya önemli tavsiyeler verdi.

#3
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

ONS ALTIN NE KADAR? Güne $1.772,33 ile başlayan Ons Altın, saat 22:23 itibarıyla %0,18 artışla $1.775,30'dan işlem görüyor. Dün en düşük $1.753,32, en yüksek $1.775,09 seviyelerini gören Ons Altın, günü $1.772,33 seviyesinde kapattı.

#4
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

Ons Altın, 03.11.2022 tarihinde $1.616,51 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise $1.786,55 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

#5
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

TAM ALTIN NE KADAR? Güne 6.817,28 ile başlayan Tam Altın, saat 22:22 itibarıyla %0,23 artışla 6.832,98'dan işlem görüyor. Dün en düşük 6.816,15, en yüksek 6.817,63 seviyelerini gören Tam Altın, günü 6.816,98 seviyesinde kapattı.

#6
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

Tam Altın, 21.10.2022 tarihinde 6.211,67 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 6.874,74 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Tam Altın 6.832,98 TL'ye karşılık gelmektedir.

#7
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

İslam Memiş, daha önceki açıklamalarında kasım ayında altında sert yükselişlerin devam edeceğine yönelik ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamalarını yenileyen Memiş, altın piyasasına yönelik olarak “Pozitif seyrin devam etmesini bekliyorum” dedi.

#8
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

Fed’in gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin güçlendiğine vurgu yapan Para Piyasaları Uzmanı “Bundan sonra emtia pozitif seyredecek” açıklamasını yaptı.

#9
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

"ALTIN GİBİ GETİRİSİ VAR" Dünya ekonomisinin iyi yerlere gitmediğinin altının çizen Memiş, “Gram altın için 1200-1400 lira seviyelerini bekliyoruz” ifadesini kullanarak gümüş değerlerinde yaşanan artışa dikkat çekti. Memiş, “Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var.” sözlerini kullandı.

#10
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

Memiş şöyle devam etti: Altının seviyesi yüksek ben harçlıklarımla altın alamıyorum diyenlere gümüşü işaret ediyoruz. Gümüşün gramı 13 lira. En azından birkaç gram kenara koymak sureti ile altın gibi getirisi olan bir emtiadan bahsediyoruz.

#11
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

GRAM ALTINDA ÖNEMLİ 4 KADEME Gram altın için sırayla seviyeler veren Memiş, 1038, 1060, 1090 daha sonra 1400 lira seviyelerine dikkat çekti. Yıl sonunda gram altının 1.400 rakamını göreceğini ifade eden piyasa uzmanı al-sat yapanları da uyardı. Kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Memiş, en güvenli limanın altın olduğunun altını çizdi.

#12
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

YENİ ZİRVELER YOLDA Sert yükselişlerin devam edeceğini kaydeden Memiş, "Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı. Daha yeni zirvelere var" dedi.

#13
Foto - Altın fiyatlarında ilk rekor geldi! Uzman ismin ilk 2 tahmini tuttu, sırada 3 ve 4 var

REKOR GELDİ Ons altının 1786 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın bin 68 liraya yükselerek rekor tazeledi. Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, sabah saatlerinde bin 55 liradan satılıyordu. Gram altın, 20 Aralık 2021'deki gördüğü seviyeyi geçerek rekor tazeledi. Gram altın fiyatındaki yükselişte ons altının 3 ayın en yüksek seviyesine çıkması etkili olurken, Kasım ayında yüzde 10 yükselişle 967 TL'den bin 68 TL'ye tırmandı. Rekor sonrası çeyrek altın bin 759 liraya, yarım altın 3 bin 523 liraya, tam altın 7 bin 15 liraya kadar yükseldi.

İran'dan dolar adımı! Türkiye'yi etkileyecek yasak yürürlüğe konuldu
Ekonomi

İran'dan dolar adımı! Türkiye'yi etkileyecek yasak yürürlüğe konuldu

Ülkeden döviz çıkışını engellemek amacıyla yeni politikalar geliştiren İran, 2150 ürünün ithalatını yasakladı. Bu yasak Türkiye'nin 2 milya..
Ağrı'da araç şarampole devrildi
Aktüel

Ağrı'da araç şarampole devrildi

Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

LPG'yi bulan mucitten bir icat daha! Benzin buharıyla çalışacak
Teknoloji

LPG'yi bulan mucitten bir icat daha! Benzin buharıyla çalışacak

Tekirdağ'da yaşayan Halit Avcıoğlu benzin buharıyla çalışan otomobil motoru tasarladı. Yakıttan yüzde 50 tasarruf eden Avcıoğlu geliştirdiği..
16 Kasım 2021: Şair-Mütefekkir Sezai Karakoç'un vefatı
Tarih

16 Kasım 2021: Şair-Mütefekkir Sezai Karakoç'un vefatı

Onlar; yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Şair-Mütefekkir Sezai Karakoç'u hayırla yâd..
Hulki Cevizoğlu'ndan İmamoğlu'na saksı tepkisi!
Siyaset

Hulki Cevizoğlu'ndan İmamoğlu'na saksı tepkisi!

CNN Türk anlı yayınında konuşan Hulki Cevizoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Saksı" tepkisi gösterdi.
Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!
Gündem

Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!

Üstad Kadir Mısıroğlu'nun zeki, ahlaklı ve bilgili bir insan olduğunu belirten ateist yazar Sevan Nişanyan, Kemalistlere tokat gibi sözlerle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23