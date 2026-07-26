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Brezilya’yı teslim alma operasyonu: İsrail, Güney Amerika’yı da işgal ediyor! Rotayı oraya çeviriyor

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Brezilya’yı teslim alma operasyonu: İsrail, Güney Amerika’yı da işgal ediyor! Rotayı oraya çeviriyor

Arjantin’de Milei’yi, Kolombiya’da De La Espriella’yı iktidara taşıyan Siyonistler, şimdi de Brezilya’da sahnede! Soykırımcı Netanyahu ve Yahudi lobisi, İsrail’e boyun eğmeyen ve Gazze soykırımına tepki gösteren Lula yönetimini devirip kendi adamları olan Jair Bolsonaro’nun oğlu Flavio Bolsonaro’yu cumhurbaşkanı yapmak için desteğini açıkladı. Arjantinli siyonist Milei ise Lula’yı açıkça tehdit etti.

#1
Foto - Brezilya’yı teslim alma operasyonu: İsrail, Güney Amerika’yı da işgal ediyor! Rotayı oraya çeviriyor

Orta Doğu’da yürüttüğü işgal ve soykırım politikalarına karşı çıkan, bağımsız bir dış politika izleyen devletleri hedef alan Siyonist odaklar, Latin Amerika’da İsrail yanlısı kukla yönetimleri işbaşına getirmek için kirli senaryolarını devreye sokmaya devam ediyor. Geçmişte Arjantin’de milli politikaları savunan yönetimi devirmek için yoğun bir propaganda ve finansal baskı kurarak koyu Siyonist söylemleriyle bilinen Javier Milei’yi iktidara taşıyan mekanizma, Kolombiya’da da bağımsız duruşuyla bilinen Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu devre dışı bırakıp kendi güdümlü aktörü Abelardo De La Espriella’yı göreve getirdi. Küresel Siyonist ağların aynı yıpratma ve müdahale senaryosunu şimdi de Brezilya üzerinde sahnelemeye başladığı açıkça görülüyor.

#2
Foto - Brezilya’yı teslim alma operasyonu: İsrail, Güney Amerika’yı da işgal ediyor! Rotayı oraya çeviriyor

Brezilya’da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro’nun Liberal Parti tarafından devlet başkanı adayı ilan edildiği Sao Paulo’daki kongre, Siyonist lobilerin ülkedeki siyaset üzerindeki nüfuzunu gözler önüne serdi. Siyonist karşıtı politikalarıyla tanınan mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetimini devirme hedefinin açıkça ilan edildiği kongrede, katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun özel destek mesajına yer verildi. İsrail yönetiminin, Latin Amerika’da kendilerine boyun eğmeyen liderleri yıpratmak ve Siyonist çizgiye sadık isimleri fonlayıp öne çıkarmak için tüm imkanlarını seferber ettiği bir kez daha belgelendi.

#3
Foto - Brezilya’yı teslim alma operasyonu: İsrail, Güney Amerika’yı da işgal ediyor! Rotayı oraya çeviriyor

Siyonist lobilerin desteğiyle Arjantin’de işbaşına getirilen ve Tel Aviv’in bölgedeki en sadık sözcülerinden biri haline gelen Javier Milei de kongrede söz alarak Brezilya’nın iç işlerini ve Devlet Başkanı Lula da Silva’yı hedef aldı. Milei, Brezilya seçimlerine doğrudan müdahale niteliğindeki konuşmasında Flavio Bolsonaro’ya seslenerek, “Eğer rotayı değiştiremezseniz vahim sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Geleceğinizin çalınmasına izin vermeyin. Sosyalist çöplüğü durdurabilmen için sana güveniyoruz Flavio!” ifadelerini kullandı. Bölgedeki bağımsız iktidarların tek tek hedef alındığını itiraf eden Milei, “Bugün sosyalizm Arjantin, Kolombiya, Şili ve Ekvador’dan siliniyor; umuyoruz ki ekim ayında da Brezilya’dan silinecek” sözleriyle küresel Siyonist aklın bölgedeki rejim değiştirme planlarını açık etmiş oldu.

#4
Foto - Brezilya’yı teslim alma operasyonu: İsrail, Güney Amerika’yı da işgal ediyor! Rotayı oraya çeviriyor

Brezilya’da 2022 seçimlerinin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında ev hapsinde bulunan ve siyasi yasak getirilen babası Jair Bolsonaro’nun mirasını devraldığını iddia eden Flavio Bolsonaro ise konuşmasında Lula yönetimini ve yargı kararlarını hedef alarak Yahudi odakların desteğiyle iktidara yürüme mesajı verdi ve, İsrail’e bağlılığını duyurdu.

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