Brezilya’yı teslim alma operasyonu: İsrail, Güney Amerika’yı da işgal ediyor! Rotayı oraya çeviriyor

Orta Doğu’da yürüttüğü işgal ve soykırım politikalarına karşı çıkan, bağımsız bir dış politika izleyen devletleri hedef alan Siyonist odaklar, Latin Amerika’da İsrail yanlısı kukla yönetimleri işbaşına getirmek için kirli senaryolarını devreye sokmaya devam ediyor. Geçmişte Arjantin’de milli politikaları savunan yönetimi devirmek için yoğun bir propaganda ve finansal baskı kurarak koyu Siyonist söylemleriyle bilinen Javier Milei’yi iktidara taşıyan mekanizma, Kolombiya’da da bağımsız duruşuyla bilinen Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu devre dışı bırakıp kendi güdümlü aktörü Abelardo De La Espriella’yı göreve getirdi. Küresel Siyonist ağların aynı yıpratma ve müdahale senaryosunu şimdi de Brezilya üzerinde sahnelemeye başladığı açıkça görülüyor.