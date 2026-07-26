Brezilya’yı teslim alma operasyonu: İsrail, Güney Amerika’yı da işgal ediyor! Rotayı oraya çeviriyor
Arjantin’de Milei’yi, Kolombiya’da De La Espriella’yı iktidara taşıyan Siyonistler, şimdi de Brezilya’da sahnede! Soykırımcı Netanyahu ve Yahudi lobisi, İsrail’e boyun eğmeyen ve Gazze soykırımına tepki gösteren Lula yönetimini devirip kendi adamları olan Jair Bolsonaro’nun oğlu Flavio Bolsonaro’yu cumhurbaşkanı yapmak için desteğini açıkladı. Arjantinli siyonist Milei ise Lula’yı açıkça tehdit etti.