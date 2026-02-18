Altın fiyatları toparlanıyor!
Asya piyasalarındaki tatilin etkisi ile gerileyen altın fiyatları bugün kayıplarının bir kısmını geri aldı. Gümüş ise yüzde 3,3'ün üzerinde sert yükseldi.
Altın fiyatları Asya piyasalarının tatil olması ve jeopolitik gerginliklerin azalması nedeniyle düşerken bu sabah kayıplarını az da olsa geri aldı.
Ons altın sabah saatlerinde düne göre yüzde 1,2 yükselişle 4938 dolardan işlem görüyor.
Gram altın da yüzde 1,2 yükselişle 6944 TL'den alıcı buluyor.
Spot gümüş ise yüzde 3,3 yükselişle 75,40 dolar seviyesinde seyrediyor.
Asya piyasaları Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı. Bu yüzden oluşan düşük işlem hacmi nedeniyle altın fiyatları hafta başında düşüşe geçti. ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerde ilerleme sağlanması bu düşüşü destekledi.
Ancak ABD Merkez Bankası Fed'in Ocak ayı toplantı tutanaklarını bekleyen piyasaların etkisi ile altın fiyatları bu sabah kayıplarının bir kısmını geri aldı.
Piyasalar bu yıl Fed'in 2 kez faiz indirimine gitmesini bekliyor. Düşük faiz ortamında yatırımcılar güvenli liman talebiyle değerli metallere yöneliyor.
