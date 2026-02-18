  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir ülke daha tamam! Türkiye, İsrail’i dumura uğratacak hamle için anlaştı Asya ülkesinden, “Darısı başımıza” dedirten karar! Milletvekili emekli maaşları kaldırıldı Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim! Telefonlar aynı anda çaldı, “İsrail” detayı olay oldu Altın fiyatları toparlanıyor! Uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerin evlerinden neler çıktı neler! İşte şoke eden detaylar Hiç beklenmedik karar! Türkiye’nin gıda devinde üretim acilen durduruldu, fabrika apar topar satışa çıkarıldı SpaceX, gizli dron sürüsü programına katılıyor Küreselleşmenin tabutuna son çivi çakıldı! AB yüzde 70 yerlilik istiyor Yerli yapay zeka Cosmos T1 kullanıma açıldı Trump ülkelerini istiyor! Savunma sanayi stratejileri açıklandı
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Altın fiyatları toparlanıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatları toparlanıyor!

Asya piyasalarındaki tatilin etkisi ile gerileyen altın fiyatları bugün kayıplarının bir kısmını geri aldı. Gümüş ise yüzde 3,3'ün üzerinde sert yükseldi.

#1
Foto - Altın fiyatları toparlanıyor!

Altın fiyatları Asya piyasalarının tatil olması ve jeopolitik gerginliklerin azalması nedeniyle düşerken bu sabah kayıplarını az da olsa geri aldı.

#2
Foto - Altın fiyatları toparlanıyor!

Ons altın sabah saatlerinde düne göre yüzde 1,2 yükselişle 4938 dolardan işlem görüyor.

#3
Foto - Altın fiyatları toparlanıyor!

Gram altın da yüzde 1,2 yükselişle 6944 TL'den alıcı buluyor.

#4
Foto - Altın fiyatları toparlanıyor!

Spot gümüş ise yüzde 3,3 yükselişle 75,40 dolar seviyesinde seyrediyor.

#5
Foto - Altın fiyatları toparlanıyor!

Asya piyasaları Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı. Bu yüzden oluşan düşük işlem hacmi nedeniyle altın fiyatları hafta başında düşüşe geçti. ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerde ilerleme sağlanması bu düşüşü destekledi.

#6
Foto - Altın fiyatları toparlanıyor!

Ancak ABD Merkez Bankası Fed'in Ocak ayı toplantı tutanaklarını bekleyen piyasaların etkisi ile altın fiyatları bu sabah kayıplarının bir kısmını geri aldı.

#7
Foto - Altın fiyatları toparlanıyor!

Piyasalar bu yıl Fed'in 2 kez faiz indirimine gitmesini bekliyor. Düşük faiz ortamında yatırımcılar güvenli liman talebiyle değerli metallere yöneliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!
Dünya

İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!

Saadet Partisi, İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haberi duyurdu.
Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası
Gündem

Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş "Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir" açıklamasını yaptı. Ayrıca Yarkadaş, CHP'nin ..
NATO'dan gece yarısı Türkiye mesajı
Dünya

NATO'dan gece yarısı Türkiye mesajı

Açıklamalarda bulunan NATO Sözcüsü Allison Hart, dikkat çeken ifadeler kullandı. Hart "Türkiye, İttifak'ın sarsılmaz bir müttefikidir ve ort..
Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Gündem

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, grup toplantısında kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Fransa ve Hindistan’dan küresel gövde gösterisi! Hegemonya heveslilerine karşı stratejik ittifak
Dünya

Fransa ve Hindistan’dan küresel gövde gösterisi! Hegemonya heveslilerine karşı stratejik ittifak

Uluslararası düzende taşlar yerinden oynarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron soluğu Hindistan’da aldı. Yeni Delhi’de düzenlenen 2026 ..
Son dakika: Futbol kulübüne el konuldu
Gündem

Son dakika: Futbol kulübüne el konuldu

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Karara göre bir futbol kulübüne el konuldu. Kulübün Diyarb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23