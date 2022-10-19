Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Yükselişin devam etmesinin 2 günü ivarında yine yükselişler var. Altın ve gümüş fiyatlarında zaten son 6 ayda ciddi bir baskılanma vardı. Dediğim gibi Kasım ayının ortalarında yeni rekorlar bizi bekliyor. O yüzden elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcı bence acele etmemeli. Kasım ayının ortasına kadar beklemeli” ifadelerini kullandı.