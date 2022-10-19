2022-10-19 07:30:45 Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi
Altın fiyatlarının düşüş sonrası yeni rekor içi tarih verildi. Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte altın fiyatları yükselmişti. Ancak ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden iyi performans göstermesi sonrası altın piyasası yeniden baskı altında kalmıştı. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...