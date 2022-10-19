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Ekonomi
31
Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

2022-10-19 07:30:45
Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Altın fiyatlarının düşüş sonrası yeni rekor içi tarih verildi. Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte altın fiyatları yükselmişti. Ancak ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden iyi performans göstermesi sonrası altın piyasası yeniden baskı altında kalmıştı. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşti! Uzman isimlerden altın fiyatlarıyla ilgili tahminler peş peşe geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

#2
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

GRAM ALTIN 983 LİRAYA KADAR GERİLEDİ Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları geçtiğimiz haftaya sert düşüşle başladı.

#3
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Pazartesi gününe 1695 dolardan başlayan ons altın 1665 dolara kadar geriledi.

#4
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Geçtiğimiz haftaya 1013 liradan başlayan gram altın ise 983 lira seviyesine kadar geriledi.

#5
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Geçtiğimiz hafta geneli boyunca düşüşünü sürdüren altın fiyatları perşembe günü ABD enflasyonu sonrası aşağı yönlü seyrini hızlandırdı.

#6
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

ABD’de tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 8.2 oranında yükseldi. ALTINDA YÖN NE OLUR? 'NEGATİF EĞİLİM DEVAM EDEBİLİR' IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ise şu ifadelere yer verildi:

#7
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

"Ons Altın geçtiğimiz haftayı düşüş ile kapatmış ve 1680’den tetiklenen yeni düşüş ile kendini 1645’de bulmuştu.

#8
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Ancak hem dün hem de Asya seansında tepkiler ve tekrar 1660’a yükseldi.

#9
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Genel olarak şuan için 1680 referans bölgemiz ve bu bölgenin altında kaldıkça negatif eğilimin devamını bekleyebiliriz. Destekler: 1645 – 1622 – 1603-- Dirençler: 1660 – 1680 – 1697"

#10
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

EURO- DOLAR PARİTESİ Parite dün gerçekleştirdiği tepki hareketini bugün de sürdürüyor ve açıkçası önemli de bir noktaya geldi.

#11
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Asya seansında devam eden tepki ile birlikte 1.15’den gelen downtrend çizgisinin çok yakınına geldi ve gün içerisinde 0.9890 seviyesini takip edeceğiz.

#12
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Ek olarak günlük RSI(14) indikatörü de kendi 55 direncine temas etti.Bu bölgenin kırılması fiyatları yukarı itici bir etki yaratabilir.

#13
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Dolayısıyla bu yükselişi ve belirttiğimiz seviyeleri takip ediyoruz. Olası düşüşlerde gün içi ana destek 0.9680 seviyesidir. Destekler: 0.9815 – 0.9680 – 0.9612---- Dirençler: 0.9890 – 1.0000 – 1.0050

#14
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! Gram altın yeni güne 990 lira seviyesinde başladı. Ons altın ise yeni 1660 dolar seviyesinde başladı.

#15
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Dolayısıyla bu yükselişi ve belirttiğimiz seviyeleri takip ediyoruz. Olası düşüşlerde gün içi ana destek 0.9680 seviyesidir. Destekler: 0.9815 – 0.9680 – 0.9612---- Dirençler: 0.9890 – 1.0000 – 1.0050

#16
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

YENİ REKOR İÇİN TARİH VERİLDİ Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın yatırımcısına uyarılarda bulunarak yeni rekor için kasım ayını işaret etti.

#17
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Altın fiyatlarının geçen haftayı düşüşle tamamladığını hatırlatan Memiş, “Altın fiyatları ve gümüş fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe ve Ekim ayına hızlı yükselişlerle başladı” dedi.

#18
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

1025 LİRA SEVİYESİNE KADAR YÜKSELDİ Altının gram fiyatında yaşanan 960 lira seviyesinin 1025 lira seviyesine kadar yükseldiğinin altını çizen Memiş, “Altının ons fiyatı politikalarından dolayı 1615 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

#19
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Ons altın 1705 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tam bir haftada 90 dolarlık bir değer artışı yaşandı.

#20
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Gram altın da bundan pozitif yönde etkilendi. Yükselişler var ve Ekim ayına altın fiyat yatları hızlı yükselişle başladı” ifadelerini kullandı.

#21
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

ALTIN YATIRIMCISINA UYARI GELDİ Memiş, yatırımcılara önemli tavsiyeler vererek, “Altın yatırımcısı elindeki altını satmak için acele etmemeli. Ben altın fiyatlarında yeni rekorlar bekliyorum.

#22
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Altın fiyatının ilk olarak 1060 lira seviyesine gelmesini kasım ayının ortalarında ise 1.200 lira seviyesine kadar bu yükselişlerin devam edeceğini öngörüyorum” dedi.

#23
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

ALTIN ALIMINA DEVAM ETMELİ Vatandaşlar altın alımını sürdürmesi gerektiğini ifade eden Memiş, Çünkü 1000 lira seviyesinin altında gram altın sert yükselişler gördü. Gümüşün gram fiyatı 12,5 lira seviyesine kadar yükseldi.

#24
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Gümüş 2 hafta önce 10,5 lira seviyesindeydi. Ciddi bir anlamda değer kazandı. Dün gümüşün ons fiyatında ve gram fiyatında %9'luk bir değer artışı gördük” uyarısında bulundu.

#25
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

EMTİA FİYATLARINI POZİTİF YÖNDE ETKİLEDİ Memiş, “Gümüşün piyasalarda ons fiyatı 21 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişin nedeni dolar endeksi uluslararası piyasalarda değer kaybetti.114.75 seviyesinden 110.90 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi emtia fiyatlarını pozitif yönde etkiledi” dedi.

#26
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

YUKARI YÖNLÜ HAREKET DEVAM EDECEK Jeopolitik riskler, küresel finansal belirsizlikleri piyasalarda devam ettiği için altın ve gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği tahmininde bulunan Memiş, “Yatırımcıların genelde ekran fiyatı ile serbest piyasalar arasındaki makası mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor.

#27
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Normalde ekranda 1.015 lira seviyesinde olduğunu görüyorlar gram altına gram altın TL fiyatı şu anda 1026 lira bozdurma fiyatı da 1023 lira seviyesinde. Bu makas aralığına dikkat etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

#28
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

KASIM AYININ ORTASINA KADAR BEKLEMELİ Gümüş fiyatlarının da aynı şekilde seyrini sürdürdüğünün altını çizen Memiş, “Gümüşün gram fiyatı 12.48 lira seviyesinde görülüyor.Ama normalde gümüşün gram fiyatı 13 lira seviyesine kadar yükseldi.

#29
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

Yükselişin devam etmesinin 2 günü ivarında yine yükselişler var. Altın ve gümüş fiyatlarında zaten son 6 ayda ciddi bir baskılanma vardı. Dediğim gibi Kasım ayının ortalarında yeni rekorlar bizi bekliyor. O yüzden elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcı bence acele etmemeli. Kasım ayının ortasına kadar beklemeli” ifadelerini kullandı.

#30
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Rekor için yeni tarih verildi

GRAM ALTIN İÇİN YENİ REKOR VERİLDİ Piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Kur korumalı mevduat sistemiyle birlikte dövizde pek hareketlik olmaması ve sadece yeni kur yansımasıyla bir miktar yükseliyor olması sebebiyle benim sene sonu beklentim 1250 lira seviyesinde iyimser bir tahmindi.

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