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Ekonomi
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Altın fiyatları son durum: Anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet, yarım altın fiyatı (5 Temmuz 2022)

2022-07-05 10:52:30
Altın fiyatları son durum: Anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet, yarım altın fiyatı (5 Temmuz 2022)

Altın fiyatları son dakika haberleri haftanın ikinci iş gününde de merak ediliyor. Fed’in faiz artışı sonrası altın ons fiyatları bir hayli baskılanmaya devam edilirken, emtia piyasasındaki düşüş sürerken, küresel piyasada resesyon ve enflasyon artıyları da sürüyor. Faiz artışı, enflasyon yükselişinin yaşandığı şu günlerde altın fiyatları da dalgalı seyrini sürdürüyor. Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından takip edilirken, güncel altın fiyatları da yine arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Peki 5 Temmuz 202 anlık altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın cumhuriyet altını alış satış ne kadar? İşte canlı altın fiyatları: 5 Temmuz 2022.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları Kurban Bayramı öncesi bir hayli merak ediliyor. Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin öne çıktığı haftaya artan resesyon endişeleriyle temkinli başladı. Küresel piyasalarda enflasyon rakamlarının şok etkisi de devam ederken, anlık altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde de araştırııyor. Fed’in faiz artımı sonrası anlık altın fiyatları adeta uçmuştu. Gram altın 1022 TL seviyelerini görmesiyle birlikte altına yatırmı yapanların yüzü bir kez daha gülmüştü. Ancak yatırımcının bu sevinci BDDK’nın kredi kararına kadar sürdü. BDDK kararından sonra altın fiyatları bir hayli geri çekildi. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Temmuz 2022 Salı canlı altın fiyatları:

Canlı altın fiyatları Kurban Bayramı öncesi bir hayli merak ediliyor. Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin öne çıktığı haftaya artan resesyon endişeleriyle temkinli başladı. Küresel piyasalarda enflasyon rakamlarının şok etkisi de devam ederken, anlık altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde de araştırııyor. Fed’in faiz artımı sonrası anlık altın fiyatları adeta uçmuştu. Gram altın 1022 TL seviyelerini görmesiyle birlikte altına yatırmı yapanların yüzü bir kez daha gülmüştü. Ancak yatırımcının bu sevinci BDDK’nın kredi kararına kadar sürdü. BDDK kararından sonra altın fiyatları bir hayli geri çekildi. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Temmuz 2022 Salı canlı altın fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.811,06 TL, 1.811,47 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.811,06 TL, 1.811,47 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 988,35 TL, 992,34 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 988,35 TL, 992,34 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 983,09 TL, 983,39 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 983,09 TL, 983,39 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.571,85 TL, 1.606,58 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.571,85 TL, 1.606,58 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.292,28 TL, 6.412,25 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.292,28 TL, 6.412,25 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.136,04 TL, 3.215,68 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.136,04 TL, 3.215,68 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.292,28 TL, 6.412,25 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.292,28 TL, 6.412,25 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.510,02 TL, 6.672,11 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.510,02 TL, 6.672,11 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 543,48 TL, 650,02 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 543,48 TL, 650,02 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 897,40 TL, 927,22 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 897,40 TL, 927,22 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.962,00 TL, 16.176,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.962,00 TL, 16.176,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,88 TL, 10,91 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,88 TL, 10,91 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,10 TL, 20,12 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,10 TL, 20,12 TL,

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