2022-07-05 10:52:30 Altın fiyatları son durum: Anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet, yarım altın fiyatı (5 Temmuz 2022)
Altın fiyatları son dakika haberleri haftanın ikinci iş gününde de merak ediliyor. Fed’in faiz artışı sonrası altın ons fiyatları bir hayli baskılanmaya devam edilirken, emtia piyasasındaki düşüş sürerken, küresel piyasada resesyon ve enflasyon artıyları da sürüyor. Faiz artışı, enflasyon yükselişinin yaşandığı şu günlerde altın fiyatları da dalgalı seyrini sürdürüyor. Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından takip edilirken, güncel altın fiyatları da yine arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Peki 5 Temmuz 202 anlık altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın cumhuriyet altını alış satış ne kadar? İşte canlı altın fiyatları: 5 Temmuz 2022.