Altın fiyatları son durum: Anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet, yarım altın fiyatı (5 Temmuz 2022)

Canlı altın fiyatları Kurban Bayramı öncesi bir hayli merak ediliyor. Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin öne çıktığı haftaya artan resesyon endişeleriyle temkinli başladı. Küresel piyasalarda enflasyon rakamlarının şok etkisi de devam ederken, anlık altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde de araştırııyor. Fed’in faiz artımı sonrası anlık altın fiyatları adeta uçmuştu. Gram altın 1022 TL seviyelerini görmesiyle birlikte altına yatırmı yapanların yüzü bir kez daha gülmüştü. Ancak yatırımcının bu sevinci BDDK’nın kredi kararına kadar sürdü. BDDK kararından sonra altın fiyatları bir hayli geri çekildi. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Temmuz 2022 Salı canlı altın fiyatları: