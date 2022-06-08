Altın fiyatları son dakika zirveye oturdu! gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış satış canlı kuru: 8 Haziran 2022

Altın fiyatları bir kez daha coştu! Altın fiyatları küresel ölçekte ons altının baskılanmasına rağmen durdurulamıyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alındığı günden bu yana grama altın fiyatı ne zaman 1000 TL’yi bulacak diye merak ediliyordu. Bu sorunun cevabı beş buçuk ay sonra geldi. Gram altın anlık olarak 1000 TL’yi geçti. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması buna paralel olarak da petrol ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, dolar kurunun da yukarı yönlü hareket ediyor olması hasebiyle altın fiyatları da bu gelişmeden payını almakta. Altın yatırımcısı bir kez daha altının güvenli liman olduğunu gördü. Peki tüm bu açıklamalardan sonra altın fiyatları ne kadar? Altın anlık fiyatı kaç TL? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın fiyatı alış satış kaç TL? İşte anlık altın fiyatları 8 Haziran 2022 güncel altın fiyatları son durum: