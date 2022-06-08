2022-06-08 08:41:47 Altın fiyatları son dakika zirveye oturdu! gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış satış canlı kuru: 8 Haziran 2022
Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor. Fed’in faiz artırımı yaparak altın ons fiyatını baskı altında tutmaya devam ediyor olsa da küresel piyasalarda ons altın fiyatı düşerken buna paralel olarak gram altın fiyatları baskılamaya direnç göstermekte. Ons altının düşüşüne rağmen gram altın fiyatı yükselişe devam ediyor. Kur korumalı TL hesabının devreye alındığı 21 Aralık’tan bu yana gram altın psikolojik sınırı bir kez daha aşarak 1000 TL’yi geçti. Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından canlı olarak takip edilirken, güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım alın ile bilezik fiyatları da anlık olarak canlı takip edilen yatırımlar arasında. Peki 8 Haziran 2022 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı anlık bugün ne kadar? İşte güncel, canlı, anlık altın fiyatları son durum bilgileri.