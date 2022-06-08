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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika zirveye oturdu! gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış satış canlı kuru: 8 Haziran 2022

2022-06-08 08:41:47
Altın fiyatları son dakika zirveye oturdu! gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış satış canlı kuru: 8 Haziran 2022

Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor. Fed’in faiz artırımı yaparak altın ons fiyatını baskı altında tutmaya devam ediyor olsa da küresel piyasalarda ons altın fiyatı düşerken buna paralel olarak gram altın fiyatları baskılamaya direnç göstermekte. Ons altının düşüşüne rağmen gram altın fiyatı yükselişe devam ediyor. Kur korumalı TL hesabının devreye alındığı 21 Aralık’tan bu yana gram altın psikolojik sınırı bir kez daha aşarak 1000 TL’yi geçti. Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından canlı olarak takip edilirken, güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım alın ile bilezik fiyatları da anlık olarak canlı takip edilen yatırımlar arasında. Peki 8 Haziran 2022 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı anlık bugün ne kadar? İşte güncel, canlı, anlık altın fiyatları son durum bilgileri.

#1
Foto - Altın fiyatları bir kez daha coştu! Altın fiyatları küresel ölçekte ons altının baskılanmasına rağmen durdurulamıyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alındığı günden bu yana grama altın fiyatı ne zaman 1000 TL’yi bulacak diye merak ediliyordu. Bu sorunun cevabı beş buçuk ay sonra geldi. Gram altın anlık olarak 1000 TL’yi geçti. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması buna paralel olarak da petrol ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, dolar kurunun da yukarı yönlü hareket ediyor olması hasebiyle altın fiyatları da bu gelişmeden payını almakta. Altın yatırımcısı bir kez daha altının güvenli liman olduğunu gördü. Peki tüm bu açıklamalardan sonra altın fiyatları ne kadar? Altın anlık fiyatı kaç TL? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın fiyatı alış satış kaç TL? İşte anlık altın fiyatları 8 Haziran 2022 güncel altın fiyatları son durum:

Altın fiyatları bir kez daha coştu! Altın fiyatları küresel ölçekte ons altının baskılanmasına rağmen durdurulamıyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alındığı günden bu yana grama altın fiyatı ne zaman 1000 TL’yi bulacak diye merak ediliyordu. Bu sorunun cevabı beş buçuk ay sonra geldi. Gram altın anlık olarak 1000 TL’yi geçti. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması buna paralel olarak da petrol ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, dolar kurunun da yukarı yönlü hareket ediyor olması hasebiyle altın fiyatları da bu gelişmeden payını almakta. Altın yatırımcısı bir kez daha altının güvenli liman olduğunu gördü. Peki tüm bu açıklamalardan sonra altın fiyatları ne kadar? Altın anlık fiyatı kaç TL? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın fiyatı alış satış kaç TL? İşte anlık altın fiyatları 8 Haziran 2022 güncel altın fiyatları son durum:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.848,73, 1.849,05,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.848,73, 1.849,05,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.003,74, 1.012,84,

GRAM ALTIN FİYATI 1.003,74, 1.012,84,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.001,42, 1.001,59,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.001,42, 1.001,59,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.602,27, 1.637,60,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.602,27, 1.637,60,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.409,09, 6.530,39,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.409,09, 6.530,39,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.194,53, 3.275,21,

YARIM ALTIN FİYATI 3.194,53, 3.275,21,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.409,09, 6.530,39,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.409,09, 6.530,39,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.619,63, 6.784,40,

ATA ALTIN FİYATI 6.619,63, 6.784,40,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 552,09, 663,35,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 552,09, 663,35,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 911,40, 946,70,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 911,40, 946,70,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.210,00, 16.509,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.210,00, 16.509,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,95, 11,97,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,95, 11,97,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,06, 22,08,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,06, 22,08,

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