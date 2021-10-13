Altın fiyatları son dakika! Gram altın çeyrek altın bugün ne kadar? 13 Ekim 2021 altın fiyatları

Çeyrek altın, gram altın fiyatları başta olmak üzere Kapalı Çarşı’da tüm altın çeşitlerinde fiyatlar oldukça meraka ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak yükselip düşmekte. Merkez Bankası’nın 1 puanlık faiz indirimi sonrasında dolar kurundaki hareketlilik hiç şüphesiz altın fiyatlarını da etkilemekte. Ekim ayının ortalarında altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Son dakika döviz kurları verilerine göre gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın, yarım altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da altın piyasasında merak edilen konular arasında. Peki Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Ekim 2021 altın fiyatları.