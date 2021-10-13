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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika! Gram altın çeyrek altın bugün ne kadar? 13 Ekim 2021 altın fiyatları

2021-10-13 08:54:48
Altın fiyatları son dakika! Gram altın çeyrek altın bugün ne kadar? 13 Ekim 2021 altın fiyatları

Çeyrek altın, gram altın fiyatları başta olmak üzere Kapalı Çarşı’da tüm altın çeşitlerinde fiyatlar oldukça meraka ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak yükselip düşmekte. Merkez Bankası’nın 1 puanlık faiz indirimi sonrasında dolar kurundaki hareketlilik hiç şüphesiz altın fiyatlarını da etkilemekte. Ekim ayının ortalarında altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Son dakika döviz kurları verilerine göre gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın, yarım altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da altın piyasasında merak edilen konular arasında. Peki Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Ekim 2021 altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları bugün kaç TL? 13 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı… Altın fiyatları yatırımcılar tarafından özellikle de son bir kaç gündür yakından takip edilmekte. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı başta olmak üzere gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım atın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatlarına ilişkin son durum verileri alın alacak ya da altın satacaklarca araştırılıyor. İşte, 13 Ekim 2021 canlı altın fiyatlarında son durum haberleri..

Altın fiyatları bugün kaç TL? 13 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı… Altın fiyatları yatırımcılar tarafından özellikle de son bir kaç gündür yakından takip edilmekte. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı başta olmak üzere gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım atın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatlarına ilişkin son durum verileri alın alacak ya da altın satacaklarca araştırılıyor. İşte, 13 Ekim 2021 canlı altın fiyatlarında son durum haberleri..

#2
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 509,44 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 512,79 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 509,44 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 512,79 TL olarak işlem görmekte.

#3
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 511,61 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 511,72 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 511,61 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 511,72 TL olarak işlem görmekte.

#4
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.760,29 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.760,57 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.760,29 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.760,57 TL’dir.

#5
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 818,68 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 836,77 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 818,68 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 836,77 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#6
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.274,32 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.336,40 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.274,32 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.336,40 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#7
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.632,05 TL yarım altın satış fiyatı 1.673,32 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.632,05 TL yarım altın satış fiyatı 1.673,32 TL.

#8
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.274,32 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.336,40 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.274,32 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.336,40 TL

#9
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.378,51 TL, ata altın satış fiyatı 3.463,55 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.378,51 TL, ata altın satış fiyatı 3.463,55 TL

#10
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 280,28 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 336,13 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 280,28 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 336,13 TL seviyelerinde.

#11
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 461,04 TL satış fiyatı 478,87 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 461,04 TL satış fiyatı 478,87 TL.

#12
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.227,00 TL satış fiyatı 8.410,00 TL.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.227,00 TL satış fiyatı 8.410,00 TL.

#13
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 6,59 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 6,60 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 6,59 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 6,60 TL seviyelerinde.

#14
Foto - Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 22,57 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 22,58 TL seviyelerinde.

Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 22,57 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 22,58 TL seviyelerinde.

#15
Foto - Demir fiyatı ne kadar? Demir alış fiyatı 519,50 TL, demir satış fiyatı 520,00 TL.

Demir fiyatı ne kadar? Demir alış fiyatı 519,50 TL, demir satış fiyatı 520,00 TL.

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