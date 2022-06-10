2022-06-10 08:21:30 Altın fiyatları son dakika: GES altın fiyatlarını düşürdü mü? Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? (10 Haziran 2022)
Canlı altın fiyatları: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni ekonomi paketini açıklayacağını duyurmasının ardından gözler dolar kurunun yükselmesin engellemek için hayata geçirilecek yeni düzenlemelere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni ekonik paketin ilk ayağı açıkladı. Buna göre, Gelir Ortaklığı Senedi (GES) devre girecek. TL, GES ile desteklenecek. Peki GES anlık fiyatlarını nasıl etkiledi? Altın GES’e tepkisi ne oldu. Anlık altın fiyatları ne kadar? Altın düştü mü çıktı mı? Güncel çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Haziran 2022 canlı altın fiyatları