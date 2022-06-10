Altın fiyatları son dakika: GES altın fiyatlarını düşürdü mü? Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? (10 Haziran 2022)

Anlık altın fiyatları bir hayli merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı GES ile TL'yi destekleyecek ilk adımı attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar kurunun önüne set olması bakımında ilk atımı GES ile attı. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi düzenleyecek. Kur korumalı TL hesabının ardından hayata geçecek olan GES adımı sonrası altın fiyatları da oldukça merak ediliyor. Peki altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? İşte 10 Haziran 2022 Cuma anlık altın fiyatları son durum bilgileri.