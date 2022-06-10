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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika: GES altın fiyatlarını düşürdü mü? Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? (10 Haziran 2022)

2022-06-10 08:21:30
Altın fiyatları son dakika: GES altın fiyatlarını düşürdü mü? Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? (10 Haziran 2022)

Canlı altın fiyatları: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni ekonomi paketini açıklayacağını duyurmasının ardından gözler dolar kurunun yükselmesin engellemek için hayata geçirilecek yeni düzenlemelere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni ekonik paketin ilk ayağı açıkladı. Buna göre, Gelir Ortaklığı Senedi (GES) devre girecek. TL, GES ile desteklenecek. Peki GES anlık fiyatlarını nasıl etkiledi? Altın GES’e tepkisi ne oldu. Anlık altın fiyatları ne kadar? Altın düştü mü çıktı mı? Güncel çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Haziran 2022 canlı altın fiyatları

#1
Foto - Anlık altın fiyatları bir hayli merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı GES ile TL'yi destekleyecek ilk adımı attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar kurunun önüne set olması bakımında ilk atımı GES ile attı. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi düzenleyecek. Kur korumalı TL hesabının ardından hayata geçecek olan GES adımı sonrası altın fiyatları da oldukça merak ediliyor. Peki altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? İşte 10 Haziran 2022 Cuma anlık altın fiyatları son durum bilgileri.

Anlık altın fiyatları bir hayli merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı GES ile TL'yi destekleyecek ilk adımı attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar kurunun önüne set olması bakımında ilk atımı GES ile attı. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi düzenleyecek. Kur korumalı TL hesabının ardından hayata geçecek olan GES adımı sonrası altın fiyatları da oldukça merak ediliyor. Peki altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? İşte 10 Haziran 2022 Cuma anlık altın fiyatları son durum bilgileri.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.845,91, 1.846,26,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.845,91, 1.846,26,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.021,52, 1.032,66,

GRAM ALTIN FİYATI 1.021,52, 1.032,66,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.020,38, 1.020,56,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.020,38, 1.020,56,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.632,82, 1.668,72,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.632,82, 1.668,72,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.530,41, 6.654,08,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.530,41, 6.654,08,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.255,00, 3.337,24,

YARIM ALTIN FİYATI 3.255,00, 3.337,24,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.530,41, 6.654,08,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.530,41, 6.654,08,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.758,75, 6.928,96,

ATA ALTIN FİYATI 6.758,75, 6.928,96,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 562,05, 676,23,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 562,05, 676,23,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 927,58, 965,53,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 927,58, 965,53,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.498,00, 16.831,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.498,00, 16.831,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,96, 11,99,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,96, 11,99,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,64, 21,66,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,64, 21,66,

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