Altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para, ne kadar? Altın fiyatları 15 Kasım 2021

Altın fiyatları son dakika rakamları hem internet ortamında hem Kapalıçarşı’da hem de serbest piyasa altın fiyatları sorgulaması üzerinden takip ediliyor. Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. ABD’nin enflasyon açıklaması sonrası dolar kurundaki artışa parelel olarak altın fiyatları da zirveye çıkarak 600 TL’yi görmüştü. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2021 bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?