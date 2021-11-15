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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para, ne kadar? Altın fiyatları 15 Kasım 2021

2021-11-15 08:34:19
Altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para, ne kadar? Altın fiyatları 15 Kasım 2021

Altın fiyatları son dakika rakamları hem internet ortamında hem Kapalıçarşı’da hem de serbest piyasa altın fiyatları sorgulaması üzerinden takip ediliyor. Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. ABD’nin enflasyon açıklaması sonrası dolar kurundaki artışa parelel olarak altın fiyatları da zirveye çıkarak 600 TL’yi görmüştü. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2021 bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

#1
Foto - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı alış satış rakamları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın fiyatları 493 TL’den 565 TL’lere kadar çıkmıştı. ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası ateşi daha da çıkan altın fiyatları 600 TL’yi görmüştü. Piyasadan en güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata altın ve 22 ayar altın fiyatları ile ilgili son durumu canlı takip etmek için sayfamızı ziyaret edin. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para, ne kadar? İşte 15 Kasım 2021 altın fiyatları…

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı alış satış rakamları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın fiyatları 493 TL’den 565 TL’lere kadar çıkmıştı. ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası ateşi daha da çıkan altın fiyatları 600 TL’yi görmüştü. Piyasadan en güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata altın ve 22 ayar altın fiyatları ile ilgili son durumu canlı takip etmek için sayfamızı ziyaret edin. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para, ne kadar? İşte 15 Kasım 2021 altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.856,58 TL, 1.856,89 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.856,58 TL, 1.856,89 TL

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 596,47 TL, 600,58 TL

GRAM ALTIN FİYATI 596,47 TL, 600,58 TL

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 960,09 TL, 981,29 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 960,09 TL, 981,29 TL

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.840,35 TL, 3.913,14 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.840,35 TL, 3.913,14 TL

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.914,18 TL, 1.962,57 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.914,18 TL, 1.962,57 TL

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.840,35 TL, 3.913,14 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.840,35 TL, 3.913,14 TL

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.942,68 TL, 4.041,64 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.942,68 TL, 4.041,64 TL

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 329,02 TL, 392,71 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 329,02 TL, 392,71 TL

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 539,80 TL, 560,68 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 539,80 TL, 560,68 TL

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 9.544,00 TL, 9.839,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 9.544,00 TL, 9.839,00 TL

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,06 TL, 8,07 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,06 TL, 8,07 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,05 TL, 25,07 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,05 TL, 25,07 TL

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