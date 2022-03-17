Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Mart 222

Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte altın fiyatları rekor kırmıştı. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra ilk kez 965 TL seviyelerine çıkan gram altın fiyatı savaşın sonlanması için müzakerelerin başlamasıyla birlikte yeniden geri çekilmeye başlamıştı. Altın piyasasının gözü kulağı Fed’in faiz artırımı kararındaydı. Fed, beklenen mart ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed, 25 baz puan faizi artırdı. Faiz artırımı sonrası altın fiyatları da bir hayli merak edilmeye başlandı. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Fed faiz kararı sonrası anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyat ne kadar kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum.