  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Mart 222

2022-03-17 08:34:45
Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Mart 222

Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte altın fiyatları rekor kırmıştı. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra ilk kez 965 TL seviyelerine çıkan gram altın fiyatı savaşın sonlanması için müzakerelerin başlamasıyla birlikte yeniden geri çekilmeye başlamıştı. Altın piyasasının gözü kulağı Fed’in faiz artırımı kararındaydı. Fed, beklenen mart ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed, 25 baz puan faizi artırdı. Faiz artırımı sonrası altın fiyatları da bir hayli merak edilmeye başlandı. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Fed faiz kararı sonrası anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyat ne kadar kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları son dakika habarleri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Dünya piyasalarının gözü kucağa ABD’den gelecek faiz kararındaydı. FED mart ayına ilişkin beklenen kararı açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Fed kararı sonrası yatırımcılar güvenli liman olan altın fiyatlarında son durumu sorgular oldu. Peki bugün anlık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını bugün kaç TL? İşte canlı altın fiyatı, güncel gram çeyrek altın fiyatları.

Canlı altın fiyatları son dakika habarleri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Dünya piyasalarının gözü kucağa ABD’den gelecek faiz kararındaydı. FED mart ayına ilişkin beklenen kararı açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Fed kararı sonrası yatırımcılar güvenli liman olan altın fiyatlarında son durumu sorgular oldu. Peki bugün anlık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını bugün kaç TL? İşte canlı altın fiyatı, güncel gram çeyrek altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.926,57 TL, 1.927,93 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.926,57 TL, 1.927,93 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 905,99 TL, 914,67 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 905,99 TL, 914,67 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 909,34 TL, 909,52 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 909,34 TL, 909,52 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.454,83 TL, 1.486,99 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.454,83 TL, 1.486,99 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.819,77 TL, 5.930,09 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.819,77 TL, 5.930,09 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.900,79 TL, 2.974,14 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.900,79 TL, 2.974,14 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.819,77 TL, 5.930,09 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.819,77 TL, 5.930,09 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.982,89 TL, 6.134,10 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.982,89 TL, 6.134,10 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 497,40 TL, 599,59 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 497,40 TL, 599,59 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 822,49 TL, 853,47 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 822,49 TL, 853,47 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.632,00 TL, 14.914,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.632,00 TL, 14.914,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,85 TL, 11,86 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,85 TL, 11,86 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,16 TL, 25,20 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,16 TL, 25,20 TL,

ABD’den haber var! Rusya’ya kötü, Türkiye’ye güzel
Ekonomi

ABD’den haber var! Rusya’ya kötü, Türkiye’ye güzel

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, "ABD'li bazı şirketler Rusya'dan ayrıldı; bazıları oper..
Savunma sanayinde müthiş adım! Türk zırhlılarının gören gözü olacak
Teknoloji

Savunma sanayinde müthiş adım! Türk zırhlılarının gören gözü olacak

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, 360 derece durumsal farkındalık projesiyle güvenlik güçleri tarafından kullanılan 1000'e yakın ..
Atma Abdullatif Şener! Kılıçdaroğlu için utanmadan bunu söyledi
Siyaset

Atma Abdullatif Şener! Kılıçdaroğlu için utanmadan bunu söyledi

TV 100 canlı yayınında konuşan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, evlatlarını PKK terör örgütünden isteyen acılı anneleri ayağına çağı..
Sıcak gelişme: Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Gündem

Sıcak gelişme: Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensk..
Skandal düğün! 'Putin saldırıları artır, Ukraynalı kadınları...'
Dünya

Skandal düğün! 'Putin saldırıları artır, Ukraynalı kadınları...'

Rusya, Ukrayna'da katliam yapıp milyonlarca kadın ve çocuğu evlerinden yurtlarından ederken, on yıllardır İsrail zulmü altında inleyen Filis..
Rusya'ya büyük şok! NATO dünyaya duyurdu
Dünya

Rusya'ya büyük şok! NATO dünyaya duyurdu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus ordusunun 21. günü devam eden işgal sürecinde gücünün yüzde 40'ını kaybettiğini açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay