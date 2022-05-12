  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın fiyatları son dakika! 12 Mayıs 2022 anlık gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

2022-05-12 10:35:29
Altın fiyatları son dakika! 12 Mayıs 2022 anlık gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları son dakika | Altın fiyatları CANLI: Ülkemizde en çok yatırım yapılan madenlerin başında altın geliyor. Hal böyle olunca da güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası gözlerin çevrildiği ABD nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Küresel piyasaları bir hayli tedirgin eden enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası altın fiyatlar da yine hareketlendi. Vatandaşlar altın fiyatları ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?, cumhuriyet altını ne kadar?" gibi araştırmalar yapıyor. Peki 12 Mayıs 2022 altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları güncel ne kadar?

#1
Foto - Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Bilhassa Fed’in faiz artırımı ve ardından da ABD’de nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmış olması sonrası altın fiyatlarında hareketlenme söz konusu. Peki, 12 MAyıs 2022 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları:

Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Bilhassa Fed’in faiz artırımı ve ardından da ABD’de nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmış olması sonrası altın fiyatlarında hareketlenme söz konusu. Peki, 12 MAyıs 2022 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.853,97, 1.854,53,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.853,97, 1.854,53,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 927,31, 934,47,

GRAM ALTIN FİYATI 927,31, 934,47,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 912,98, 913,17,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 912,98, 913,17,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.460,76, 1.493,03,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.460,76, 1.493,03,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.843,05, 5.953,86,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.843,05, 5.953,86,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.912,39, 2.986,06,

YARIM ALTIN FİYATI 2.912,39, 2.986,06,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.843,05, 5.953,86,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.843,05, 5.953,86,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.134,15, 6.292,17,

ATA ALTIN FİYATI 6.134,15, 6.292,17,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 509,29, 612,41,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 509,29, 612,41,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 841,92, 872,31,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 841,92, 872,31,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.976,00, 15.235,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.976,00, 15.235,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,53, 10,54,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,53, 10,54,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,40, 21,41

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,40, 21,41

Selçuk Bayraktar'dan hodri meydan: Bakalım kim önce yapacak
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan hodri meydan: Bakalım kim önce yapacak

Bayraktar TB3'ü kopyalayan ABD'li General Atomics şirketi hakkında açıklama yapan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 'Dün bir Amerika..
Bayraktar TB2 SİHA tarafından avlanmıştı... Rus savaş gemisinin telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA tarafından avlanmıştı... Rus savaş gemisinin telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Ukrayna ordusuna ait bir "Bayraktar TB2 SİHA" tarafından imha edilen Rus savaş gemisinin telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
Türkiye'yi tercih ettiler: Fiyatları düşürmek için ithalata başladık
Ekonomi

Türkiye'yi tercih ettiler: Fiyatları düşürmek için ithalata başladık

Gürcistan'ın İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azaraşvili, ülkede ilaç fiya..
Ajanslar son dakika geçti! Mısır askerleri öldürüldü
Dünya

Ajanslar son dakika geçti! Mısır askerleri öldürüldü

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda silahlı bir grubun askeri kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 5 asker öldü, 2 asker yaralandı...
9 vali görevden alındı, 10 ilin valisi değişti
Gündem

9 vali görevden alındı, 10 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. 9 vali görevden alındı, 10 valinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı.
Rus komutan: ABD, poligon haline getirdi
Dünya

Rus komutan: ABD, poligon haline getirdi

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Ukrayna'nın, ABD tarafından biyolojik s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay