Altın fiyatları son dakika! 12 Mayıs 2022 anlık gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları son dakika | Altın fiyatları CANLI: Ülkemizde en çok yatırım yapılan madenlerin başında altın geliyor. Hal böyle olunca da güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası gözlerin çevrildiği ABD nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Küresel piyasaları bir hayli tedirgin eden enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası altın fiyatlar da yine hareketlendi. Vatandaşlar altın fiyatları ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?, cumhuriyet altını ne kadar?" gibi araştırmalar yapıyor. Peki 12 Mayıs 2022 altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları güncel ne kadar?