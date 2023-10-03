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Ekonomi
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Altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor

2023-10-03 08:38:51
Altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor

Altın fiyatları kritik seviyenin altını gördü. Hem küresel hem de yurt içi gelişmeler altın üzerinde baskı yaratırken güvenli limanda geri çekilme devam ediyor. Ons altın satış kaynaklı gerileme üst üste 6. İşlem gününe taşındı. Yüksek faiz beklentilerinin artmasıyla birlikte altın son altı ayın en dip seviyesinin gördü. Peki, Altın ne olur? Yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…

#1
Foto - Altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor

Altın fiyatları çakıldı! Küresel faiz endişeleri altın fiyatlarında gerilemeye neden olurken, satışlar nedeniyle son 6 ayın en dip seviyesine geldi.

#2
Foto - Altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor

SON 6 AYIN EN DÜŞÜĞÜ Düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 1.844 dolarla son 6 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

#3
Foto - Altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ! Küresel piyasalar açısından altında merkez bankalarının faiz söylemleri ve yüksek seviye beklentileri değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Altın rekor seviyeleri geride bırakırken şu sıralar sert düşüşler yaşıyor.

#4
Foto - Altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor

DEĞERLİ METALLER FİYATTA İSTİKRAR ÇABASINDA Altın geçen hafta yüzde 4 düşerek 1.900 doların altına gerilemesinin ardından istikrar sağlama çabasına girdi.

#5
Foto - Altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor

Altın Haziran 2021'den bu yana en kötü haftasını geçen hafta görürken hedge fonları Cuma günü altın fiyatlarına ilişkin pozisyonlarını beş haftanın en düşük seviyesine düşürdü. Altın gibi gümüş de değer kaybederken diğer metaller platin ve paladyum yükseliş kaydediyor.

#6
Foto - Altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor

ALTIN NE OLUR, DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ? Altın fiyatlarında ABD TÜFE veriyle beraber Önümüzdeki cuma günü açıklanacak Eylül Ayı ABD Tarım Dışı İstihdam verisi de etkili olacak. Gözler başta Fed olmak üzere Merkez Bankaları faiz kararlarında olacak.

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