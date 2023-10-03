Altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor

Altın fiyatları kritik seviyenin altını gördü. Hem küresel hem de yurt içi gelişmeler altın üzerinde baskı yaratırken güvenli limanda geri çekilme devam ediyor. Ons altın satış kaynaklı gerileme üst üste 6. İşlem gününe taşındı. Yüksek faiz beklentilerinin artmasıyla birlikte altın son altı ayın en dip seviyesinin gördü. Peki, Altın ne olur? Yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…