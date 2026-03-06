Altın fiyatları neden düşüyor? İşte yatırımcıyı yakan 5 sebep!

ABD ve İsrail’in terör saldırılarına karşılık veren İran, körfez ülkelerindeki ABD üslerini bombalayınca çatışmanın alanı büyüdü. İran Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapatınca petrol fiyatları arttı. Savaşın ilk günlerinde ons altın fiyatı 5 bin 393 doları gram altın ise 8 bin lirayı gördü. Çatışmaların üçüncü gününden itibaren düşüşe geçen altında ons fiyatı, 5 bin 62 dolara indi. Yurt içinde gram altın ise 7 bin 180 liraya kadar düştü. Savaşın ilk gününde gram altın alan biri, bugünde kadar 850 lira kaybetti. Savaş anında "güvenli liman" olan altının fiyatında artış beklenirken, düşüşe geçmesi ile ilgili 5 neden ise şöyle sıralanıyor: