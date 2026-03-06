  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Altın fiyatları neden düşüyor? İşte yatırımcıyı yakan 5 sebep!
Giriş Tarihi:

Altın fiyatları neden düşüyor? İşte yatırımcıyı yakan 5 sebep!

ABD ve İsrail’in terör saldırılarına karşılık veren İran, körfez ülkelerindeki ABD üslerini bombalayınca çatışmanın alanı büyüdü. İran Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapatınca petrol fiyatları arttı. Savaşın ilk günlerinde ons altın fiyatı 5 bin 393 doları gram altın ise 8 bin lirayı gördü. Çatışmaların üçüncü gününden itibaren düşüşe geçen altında ons fiyatı, 5 bin 62 dolara indi. Yurt içinde gram altın ise 7 bin 180 liraya kadar düştü. Savaşın ilk gününde gram altın alan biri, bugünde kadar 850 lira kaybetti. Savaş anında "güvenli liman" olan altının fiyatında artış beklenirken, düşüşe geçmesi ile ilgili 5 neden ise şöyle sıralanıyor:

#1
Foto - Altın fiyatları neden düşüyor? İşte yatırımcıyı yakan 5 sebep!

1- DOLAR ENDEKSİNDEKİ GÜÇLÜ YÜKSELİŞ// Krizin ilk aşamasında yatırımcılar altın yerine ABD doları ve ABD Hazine tahvillerini güvenli liman olarak tercih etti. Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkması, dolarla fiyatlanan altın üzerinde teknik baskı oluşturdu.

#2
Foto - Altın fiyatları neden düşüyor? İşte yatırımcıyı yakan 5 sebep!

2- FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİNİN ZAYIFLAMASI// Brent petrolün 82-85 dolar bandına yerleşmesi küresel enflasyon beklentilerini artırdı. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentisini güçlendirdi. Faiz getirisi olmayan altın bu ortamda cazibesini bir miktar kaybetti.

#3
Foto - Altın fiyatları neden düşüyor? İşte yatırımcıyı yakan 5 sebep!

3- YATIRIMCILARIN NAKDE YÖNELMESİ (LİKİDİTE İHTİYACI) // Piyasalarda artan oynaklık, yatırımcıların kârda oldukları altın ve gümüş pozisyonlarını kapatarak nakde geçmesine neden oldu. “Cash is king” yaklaşımıyla yapılan bu satışlar fiyatlarda geri çekilmeyi hızlandırdı.

#4
Foto - Altın fiyatları neden düşüyor? İşte yatırımcıyı yakan 5 sebep!

4- KÂR REALİZASYONU// Altının daha önce hızlı yükselmesi, yatırımcıların yüksek seviyelerde kâr satışına yönelmesine yol açtı. Özellikle 5 bin 400 seviyeleri civarında gelen satışlar düşüşü tetikleyen önemli faktörlerden biri oldu.

#5
Foto - Altın fiyatları neden düşüyor? İşte yatırımcıyı yakan 5 sebep!

5- “HABERİ AL, GERÇEKLEŞİNCE SAT” ETKİSİ// Jeopolitik risklerin bir süredir fiyatlanmış olması nedeniyle, olayın gerçekleşmesiyle birlikte piyasada klasik “haberi al, gerçekleşince sat” davranışı görüldü. Bu durum da altın fiyatlarında sınırlı geri çekilmeye yol açtı.

#6
Foto - Altın fiyatları neden düşüyor? İşte yatırımcıyı yakan 5 sebep!

ALTINDA SON DURUM// Gram altın: 7 bin 248 lira

#7
Foto - Altın fiyatları neden düşüyor? İşte yatırımcıyı yakan 5 sebep!

Çeyrek altın: 12 bin 297 lira // Cumhuriyet altını: 50 bin 105 lira

#8
Foto - Altın fiyatları neden düşüyor? İşte yatırımcıyı yakan 5 sebep!

Tam altın: 49 bin 196 lira // Yarım altın: 24 bin 589 lira

