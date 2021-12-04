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Ekonomi
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Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata altın ne kadar? 4 Aralık 2021 anlık altın fiyatı

2021-12-04 08:40:37
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata altın ne kadar? 4 Aralık 2021 anlık altın fiyatı

Bugün altın ne kadar? 4 Aralık altın fiyatları Kapalıçarşı çeyrek altın ne kadar gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği yakından takip eden yatırımcılar güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Haberimizden Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte Gram ve çeyrek altın ne kadar? (4 Aralık 2021 Cumartesi canlı altın fiyatları...

#1
Foto - Hafta sonu altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altını yatırımlarını değerlendirmek için en doğru zamanı belirlemek isteyen vatandaşlar, altın piyasası ve uzmanların değerlendirmelerine ilişkin araştırma yapıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı kaçtan satılıyor? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı.

Hafta sonu altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altını yatırımlarını değerlendirmek için en doğru zamanı belirlemek isteyen vatandaşlar, altın piyasası ve uzmanların değerlendirmelerine ilişkin araştırma yapıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı kaçtan satılıyor? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.782,69 TL, 1.783,88 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.782,69 TL, 1.783,88 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 777,19 TL, 788,47 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 777,19 TL, 788,47 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 786,35 TL, 786,53 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 786,35 TL, 786,53 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.258,15 TL, 1.285,98 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.258,15 TL, 1.285,98 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.032,61 TL, 5.128,18 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.032,61 TL, 5.128,18 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.508,44 TL, 2.571,95 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.508,44 TL, 2.571,95 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.032,61 TL, 5.128,18 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.032,61 TL, 5.128,18 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.158,81 TL, 5.293,42 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.158,81 TL, 5.293,42 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 430,22 TL, 510,17 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 430,22 TL, 510,17 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 703,35 TL, 730,55 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 703,35 TL, 730,55 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.404,00 TL, 12.823,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.404,00 TL, 12.823,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,93 TL, 9,95 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,93 TL, 9,95 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,48 TL, 22,57 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,48 TL, 22,57 TL,

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