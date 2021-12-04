2021-12-04 08:40:37 Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata altın ne kadar? 4 Aralık 2021 anlık altın fiyatı
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