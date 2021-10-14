Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar çıktı? 14 Ekim 2021 altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika yükselişi devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi karasından sonra ve dolar kurundaki hareketlenme hiç kuşkusuz altın fiyatlarındı da etkilemekte Ekim ayının ilk haftasında altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Son dakika döviz kurları verilerine göre gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın, yarım altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da altın piyasasında merak edilen konular arasında. Peki Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Ekim 2021 altın fiyatları.