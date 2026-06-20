Baykar’ın dev ortaklığı milat oldu! Bakan Bey, yeni hedefi tüm dünyaya açık açık ilan etti

Bu finansman desteklerinin farklı projelerde devamını umduklarını aktaran Bolat, "Bu başarıların üzerine inşa ederek, yalnızca Türkiye ve İtalya'da değil, üçüncü ülkelerde de işbirliğimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacak önemli bir potansiyelin bulunduğuna inanıyoruz. Bahsettiğim bütün bu ortaklıklar, Türk üreticilerin ve müteahhitlerin, İtalyan finans kuruluşları ve üreticileriyle işbirliği yaparak rekabet güçlerini nasıl artırabileceklerini göstermektedir." şeklinde konuştu. Bakan Bolat, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının son 23 yılda 40 kat artarak 10 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, Baykar'ın Piaggio ve Leonardo ile kurduğu ortaklıkların Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini ve güvenliğine yönelik savunma programlarının başarıyla ilerlemesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Bolat, "Özellikle umut ve cesaret veren hususlardan biri de Türk ve İtalyan şirketlerin birçok sektörde stratejik ortaklıklar kuruyor olmasıdır. Tüm bu gelişmeler, iki güçlü ve dost ülke arasında ileri teknolojiler ve bilim alanındaki işbirliğinin daha da derinleştiğini göstermektedir." diye konuştu.