Baykar’ın dev ortaklığı milat oldu! Bakan Bey, yeni hedefi tüm dünyaya açık açık ilan etti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Baykar’ın havacılık devi Leonardo ve Piaggio ile kurduğu stratejik ortaklıkların, Avrupa’nın savunma kapasitesini yeniden şekillendirecek kritik bir hamle olduğunu açıkladı. Türkiye ile İtalya arasındaki ticari hacmi 40 milyar dolara taşıma hedefi doğrultusunda savunma sanayii odaklı teknoloji transferinin önemi vurgulanırken, Baykar'ın bu iş birliği ile güvenliğe yönelik programlara sağladığı katkının uluslararası arenada büyük ses getirdiği ifade edildi. İki ülke arasında sanayiden müteahhitliğe kadar uzanan dev projeler, Türkiye'nin savunma sanayiindeki 40 katlık ihracat başarısını küresel bir güce dönüştürüyor.