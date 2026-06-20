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Baykar’ın dev ortaklığı milat oldu! Bakan Bey, yeni hedefi tüm dünyaya açık açık ilan etti

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Baykar’ın dev ortaklığı milat oldu! Bakan Bey, yeni hedefi tüm dünyaya açık açık ilan etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Baykar’ın havacılık devi Leonardo ve Piaggio ile kurduğu stratejik ortaklıkların, Avrupa’nın savunma kapasitesini yeniden şekillendirecek kritik bir hamle olduğunu açıkladı. Türkiye ile İtalya arasındaki ticari hacmi 40 milyar dolara taşıma hedefi doğrultusunda savunma sanayii odaklı teknoloji transferinin önemi vurgulanırken, Baykar'ın bu iş birliği ile güvenliğe yönelik programlara sağladığı katkının uluslararası arenada büyük ses getirdiği ifade edildi. İki ülke arasında sanayiden müteahhitliğe kadar uzanan dev projeler, Türkiye'nin savunma sanayiindeki 40 katlık ihracat başarısını küresel bir güce dönüştürüyor.

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Foto - Baykar’ın dev ortaklığı milat oldu! Bakan Bey, yeni hedefi tüm dünyaya açık açık ilan etti

İtalyan Kredi Ajansı (SACE), İtalyan Ticaret Ajansı (ICE), İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile Türk iş insanlarının katılımıyla Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-İtalya Business Forum'un kapanış etkinliği gerçekleştirildi. Bolat, Türkiye'de onlarca yıldır faaliyet gösteren 1600'den fazla İtalyan şirketinin bulunduğunu, Osmanlı döneminden bu yana faaliyet gösteren İtalyan şirketlerinin bile görülebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret hacmi bugün yaklaşık 30 milyar dolar seviyesindedir. Almanya'nın ardından İtalya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biridir. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaptığı dış ticaretin yaklaşık 7'de biri Türkiye-İtalya ticaretinden oluşmaktadır. Bu nedenle bu ilişki büyük önem taşımaktadır. Liderlerimiz de orta vadede en geç yıllık 40 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefini belirledi. Umuyorum ki bizler, İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleri el ele çalışarak iddialı ama son derece ulaşılabilir olan 40 milyar dolarlık hedefi gerçekleştireceğiz."

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Foto - Baykar’ın dev ortaklığı milat oldu! Bakan Bey, yeni hedefi tüm dünyaya açık açık ilan etti

Bakan Bolat, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'nin dördüncüsünü geçen yıl Roma'da başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek, foruma her iki ülkenin liderlerinin yanı sıra 500'e yakın şirket temsilcisinin katıldığını, zirvenin ardından 15 mutabakat zaptının imzalandığını, anlaşmaların iki ülkenin iş dünyasının ortaklıklarını daha da geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu anlattı. İki ülke arasında ekonomi ve yatırımlar alanında imzalanan anlaşmalara dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türk ve İtalyan iş dünyası ile sanayisi artık birbirinden ayrı düşünülemez durumdadır. Çünkü birlikte çalışıyor, işbirliği yapıyor, birbirleri için parçalar üretiyor ve bu parçaları gerek İtalya'da gerekse Türkiye'de büyük ölçekli üretim süreçlerinde bir araya getiriyorlar. Türkiye'de faaliyet gösteren 1600'den fazla İtalyan şirketinin ülkemizdeki toplam yatırımları 3,5 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu İtalyan şirketleri altyapı, inşaat, enerji, otomotiv, finans, makine, ilaç ve kozmetik başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede değerli katkılar sağlamıştır. Türk şirketleri de özellikle lojistik, taşımacılık, liman işletmeciliği, otomotiv, sağlık hizmetleri, kimya, tekstil ve konaklama sektörlerinde İtalya'daki varlıklarını giderek artırmaktadır."

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Foto - Baykar’ın dev ortaklığı milat oldu! Bakan Bey, yeni hedefi tüm dünyaya açık açık ilan etti

Ticaret Bakanı Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının, İtalya'da toplam değeri 80 milyon dolar olan 8 projeyi hayata geçirdiğini belirterek, özellikle SACE'nin büyük desteğiyle, müteahhitlik sektöründe üçüncü ülkelerde de çok önemli ortak projeler gerçekleştirildiğini söyledi. Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar dünyanın 138 ülkesinde 13 bine yakın proje üstlendiğini ve bu projelerin toplam değerinin 562 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bolat, Türk müteahhitlerin SACE, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankası ve dünyanın çeşitli finans kuruluşlarından geniş kapsamlı finansman sağlayabildiğini anlattı. Bolat, Türk müteahhitler Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen ve SACE tarafından desteklenen projelere ilişkin örnekler paylaşarak, "Bu işbirliği, Türk ve İtalyan şirketlerinin yatırım modelleri aracılığıyla birlikte nasıl değer yaratabileceklerini açıkça göstermektedir." dedi.

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Foto - Baykar’ın dev ortaklığı milat oldu! Bakan Bey, yeni hedefi tüm dünyaya açık açık ilan etti

Bu finansman desteklerinin farklı projelerde devamını umduklarını aktaran Bolat, "Bu başarıların üzerine inşa ederek, yalnızca Türkiye ve İtalya'da değil, üçüncü ülkelerde de işbirliğimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacak önemli bir potansiyelin bulunduğuna inanıyoruz. Bahsettiğim bütün bu ortaklıklar, Türk üreticilerin ve müteahhitlerin, İtalyan finans kuruluşları ve üreticileriyle işbirliği yaparak rekabet güçlerini nasıl artırabileceklerini göstermektedir." şeklinde konuştu. Bakan Bolat, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının son 23 yılda 40 kat artarak 10 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, Baykar'ın Piaggio ve Leonardo ile kurduğu ortaklıkların Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini ve güvenliğine yönelik savunma programlarının başarıyla ilerlemesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Bolat, "Özellikle umut ve cesaret veren hususlardan biri de Türk ve İtalyan şirketlerin birçok sektörde stratejik ortaklıklar kuruyor olmasıdır. Tüm bu gelişmeler, iki güçlü ve dost ülke arasında ileri teknolojiler ve bilim alanındaki işbirliğinin daha da derinleştiğini göstermektedir." diye konuştu.

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