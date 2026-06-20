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Türkiye kararı Etiyopya'yı havalara uçurdu: Sevince boğuldular

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Türkiye kararı Etiyopya'yı havalara uçurdu: Sevince boğuldular

Türkiye'nin Afrika'daki önemli partnerlerinden birisi olan dost Etiyopya'dan flaş bir hamle geldi. Alınan karar ülkedeki iş adamlarını sevince boğdu.

#1
Foto - Türkiye kararı Etiyopya'yı havalara uçurdu: Sevince boğuldular

Afrika boynuzunun önemli ekonomilerinden biri olan Etiyopya, sanayileşme ve dış ticaretin önündeki en büyük engel olarak görülen lojistik darboğazını Türkiye hamlesiyle aştı.

#2
Foto - Türkiye kararı Etiyopya'yı havalara uçurdu: Sevince boğuldular

Etiyopya’nın devlet iştiraki olan lojistik ve denizcilik şirketi Ethiopian Shipping and Logistics (ESL), Türk limanlarından Etiyopya’ya olan konteyner taşıma süresini 40 günün üzerindeyken 9 güne indirdiğini açıkladı. Şirkete göre bu stratejik hamle; makine, ham madde ve teknik malzeme açısından dışa bağımlı olan Etiyopyalı üreticiler, inşaat firmaları ve tarıma dayalı sanayi kollarına için tedarik zincirinde çağ atlatacak.

#3
Foto - Türkiye kararı Etiyopya'yı havalara uçurdu: Sevince boğuldular

Yeni başlatılan doğrudan servis, Türkiye’den yüklenen konteynerlerin Etiyopya’nın iç bölgelerindeki varış noktalarına kesintisiz ve çok daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. ESL, son üç ay içinde bu yeni düzenleme kapsamında iki parti halinde toplam 150 adet tam konteyner (FCL) sevkiyatını sorunsuz şekilde gerçekleştirerek operasyonun başarısını kanıtladı. Denize kıyısı olmayan ve her ithalatını komşu ülke limanları üzerinden kara yoluyla taşımak zorunda olan Etiyopya için lojistik hızı, yapısal bir rekabet gücü unsuru taşıyor. Altı haftayı aşan bekleme süresinin iki haftanın altına inmesi, ithalatçıların tüm maliyet hesaplarını kökten değiştiriyor.

#4
Foto - Türkiye kararı Etiyopya'yı havalara uçurdu: Sevince boğuldular

Etiyopya’nın imalat, inşaat ve gıda işleme sektörleri, üretim çarklarını döndürebilmek için büyük oranda ithalata dayanıyor. Türkiye ise son yıllarda Afrika genelinde endüstriyel ürünler, tekstil ve inşaat malzemeleri tedarik ederek kıtanın ve özellikle Etiyopya’nın en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biri haline geldi. Dolayısıyla bu koridordaki tarihi iyileşmenin doğrudan Türk ihracatçısını ve Etiyopyalı alıcıyı rahatlatması, iki ülke arasındaki ticaret hacmini de katlaması bekleniyor.

#5
Foto - Türkiye kararı Etiyopya'yı havalara uçurdu: Sevince boğuldular

Transit süresindeki bu tarihi düşüş, ESL’nin mali verimlilik açıklamasıyla eş zamanlı geldi. Şirket; iç kapasitenin güçlendirilmesi, bazı yedek parçaların yerel imkanlarla üretilmesi, makine-araç takibinin sıkılaştırılarak yakıt giderlerinin düşürülmesi ve uluslararası denizcilik ortaklarıyla yapılan avantajlı anlaşmalar sayesinde son 10 ayda 500 milyon Birr (Etiyopya para birimi) üzerinde tasarruf sağladığını bildirdi. Bu sıkı gider kontrolü ve yeni operasyonel ortaklıklar, şirketin ilgili dönemde hedeflediği performansın yüzde 104,2’sine ulaşmasını sağladı.

#6
Foto - Türkiye kararı Etiyopya'yı havalara uçurdu: Sevince boğuldular

ESL, 9 günlük bu rekor sürenin arkasındaki spesifik liman kombinasyonlarını veya rota detaylarını; ayrıca konteyner başına düşen yeni maliyet rakamlarını henüz tam olarak paylaşmadı. Ancak lojistik uzmanları, Etiyopya hükümetinin sanayileşme ve ihracatı artırma vizyonunun önündeki en büyük engelin her zaman lojistik gecikmeler olduğuna dikkat çekiyor. Yeni lojistik koridorunun yüksek hacimli sevkiyatlarda da aynı hızı koruyup koruyamayacağı ve benzer iyileştirmelerin diğer stratejik ticaret ortaklarıyla yapılıp yapılmayacağı, Etiyopya sanayisinin küresel rekabet gücünün kalıcılığını belirleyecek.

#7
Foto - Türkiye kararı Etiyopya'yı havalara uçurdu: Sevince boğuldular

KAYNAK: HABER DENİZDE

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