Türkiye kararı Etiyopya'yı havalara uçurdu: Sevince boğuldular

Yeni başlatılan doğrudan servis, Türkiye’den yüklenen konteynerlerin Etiyopya’nın iç bölgelerindeki varış noktalarına kesintisiz ve çok daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. ESL, son üç ay içinde bu yeni düzenleme kapsamında iki parti halinde toplam 150 adet tam konteyner (FCL) sevkiyatını sorunsuz şekilde gerçekleştirerek operasyonun başarısını kanıtladı. Denize kıyısı olmayan ve her ithalatını komşu ülke limanları üzerinden kara yoluyla taşımak zorunda olan Etiyopya için lojistik hızı, yapısal bir rekabet gücü unsuru taşıyor. Altı haftayı aşan bekleme süresinin iki haftanın altına inmesi, ithalatçıların tüm maliyet hesaplarını kökten değiştiriyor.