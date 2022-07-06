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Ekonomi
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Altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın anlık fiyatı! 6 Temmuz 2022 güncel ata bilezik fiyatları

2022-07-06 09:41:15
Altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın anlık fiyatı! 6 Temmuz 2022 güncel ata bilezik fiyatları

Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Fed’in faiz kararının ardından altın fiyatları adeta zirveleri aşmıştı. Gözler bir kez daha Fed’e çevrilmiş durumda. Zira Fed, tutanakları açıklayacak. BDDK’nın kredi kullanımı konusundaki kararı sonrası dolar kuru ve altın fiyatları geri çekilmişti. Kur korumalı mevduat hesabanın devreye alınmasından sonra ilk kez gram altın fiyatı 1022 TL seviyelerini görmüştü. Altın ons fiyatının bir hayli baskılanmasıa rağmen altın fiyatları yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanırken, bayram öncesi güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatlar son durum ne olduğu inceleniyor. Peki 6 Temmuz 2022 Çarşamba altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram altın düştü mü? Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel altın fiyatları:

#1
Foto - Canlı altın takibi yapan yatırımcının gözü kulağı ABD’den gelecek açıklamada. Altının ons fiyatı, 4 gündür gerileyen ABD tahvil faizlerinin bugün yükselmesi ve dolar endeksinin güçlenmesiyle baskı altında hareket ediyor. Güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanmak isteyenler anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün ne durumda? Güncel altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın, ata altın, bilezik fiyatları anlık ne kadar? sorularını sormakta. İşte 6 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları.

Canlı altın takibi yapan yatırımcının gözü kulağı ABD’den gelecek açıklamada. Altının ons fiyatı, 4 gündür gerileyen ABD tahvil faizlerinin bugün yükselmesi ve dolar endeksinin güçlenmesiyle baskı altında hareket ediyor. Güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanmak isteyenler anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün ne durumda? Güncel altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın, ata altın, bilezik fiyatları anlık ne kadar? sorularını sormakta. İşte 6 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.764,35 TL, 1.764,81 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.764,35 TL, 1.764,81 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 979,42 TL, 988,43 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 979,42 TL, 988,43 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 970,61 TL, 970,91 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 970,61 TL, 970,91 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.554,03 TL, 1.588,40 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.554,03 TL, 1.588,40 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.211,93 TL, 6.330,31 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.211,93 TL, 6.330,31 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.096,26 TL, 3.174,86 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.096,26 TL, 3.174,86 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.211,93 TL, 6.330,31 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.211,93 TL, 6.330,31 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.484,17 TL, 6.651,06 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.484,17 TL, 6.651,06 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 538,44 TL, 646,88 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 538,44 TL, 646,88 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 889,21 TL, 922,63 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 889,21 TL, 922,63 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.817,00 TL, 16.097,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.817,00 TL, 16.097,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,42 TL, 10,44 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,42 TL, 10,44 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,00 TL, 19,02 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,00 TL, 19,02 TL,

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