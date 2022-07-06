Altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın anlık fiyatı! 6 Temmuz 2022 güncel ata bilezik fiyatları

Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Fed’in faiz kararının ardından altın fiyatları adeta zirveleri aşmıştı. Gözler bir kez daha Fed’e çevrilmiş durumda. Zira Fed, tutanakları açıklayacak. BDDK’nın kredi kullanımı konusundaki kararı sonrası dolar kuru ve altın fiyatları geri çekilmişti. Kur korumalı mevduat hesabanın devreye alınmasından sonra ilk kez gram altın fiyatı 1022 TL seviyelerini görmüştü. Altın ons fiyatının bir hayli baskılanmasıa rağmen altın fiyatları yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanırken, bayram öncesi güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatlar son durum ne olduğu inceleniyor. Peki 6 Temmuz 2022 Çarşamba altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram altın düştü mü? Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel altın fiyatları: