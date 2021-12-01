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Ekonomi
15
Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 1 Aralık 2021 anlık altın fiyatları!

2021-12-01 08:23:49
Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 1 Aralık 2021 anlık altın fiyatları!

Anlık altın fiyatları aralık ayının girmesiyle birlikte daha da merak edilir lodu. Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar olduğu sıklıkla araştırılıyor. Son dakika altın fiyatları, yatırımcılar tarafından tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ortasında altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüş anlık olarak takip ediliyor. Canlı altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın 1 Aralık 2021 Çarşamba ne kadar oldu? İşte 1 Aralık 2021 altın fiyatları; son dakika canlı ve güncel rakamlar…

#1
Foto - Hem Merkez Bankası hem de Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görevlendirmeler sonrasında, piyasalarda bir hareketlenme söz konusu. Altın fiyatları son dakika hareketliliği hafta ortasında da devam ediyor. 1 Aralık 2021 Çarşamba günü altın fiyatları yükselişle başladı. Peki 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 1 Aralık 2021 anlık altın fiyatları!

Hem Merkez Bankası hem de Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görevlendirmeler sonrasında, piyasalarda bir hareketlenme söz konusu. Altın fiyatları son dakika hareketliliği hafta ortasında da devam ediyor. 1 Aralık 2021 Çarşamba günü altın fiyatları yükselişle başladı. Peki 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 1 Aralık 2021 anlık altın fiyatları!

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.777,40 TL, 1.777,72 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.777,40 TL, 1.777,72 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 765,84 TL, 779,68 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 765,84 TL, 779,68 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 775,81 TL, 775,94 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 775,81 TL, 775,94 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.241,23 TL, 1.268,62 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.241,23 TL, 1.268,62 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.965,18 TL, 5.059,15 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.965,18 TL, 5.059,15 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.474,83 TL, 2.537,34 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.474,83 TL, 2.537,34 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.965,18 TL, 5.059,15 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.965,18 TL, 5.059,15 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.962,30 TL, 5.088,27 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.962,30 TL, 5.088,27 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 423,87 TL, 502,80 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 423,87 TL, 502,80 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 693,08 TL, 719,89 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 693,08 TL, 719,89 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.253,00 TL, 12.681,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.253,00 TL, 12.681,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,97 TL, 9,99 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,97 TL, 9,99 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,83 TL, 22,84 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,83 TL, 22,84 TL,

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