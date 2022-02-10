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Ekonomi
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Altın fiyatları canlı son dakika… Altın fiyatı anlık ne kadar? 10 Şubat 2022 güncel gram altın çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları!

2022-02-10 09:19:25
Altın fiyatları canlı son dakika… Altın fiyatı anlık ne kadar? 10 Şubat 2022 güncel gram altın çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları!

Altın fiyatları son dakika… Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Kur korumalı TL heseabının devreye alınmasından sonra dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da bir hayli düştü. Güvenli liman olarak kabul edilen güncel altın fiyatları özellikle de FED’in açıklayacağı faiz kararları öncesi hareketlenmelere gebe olmakta. Ocak ayında faizleri sabit tutan Fed, mart ayından itibaren faiz artırımına gideceğini açıklaması anlık altın fiyatları takibi yapanlarda merak uyandırdı. Peki anlık gram altın fiyatı ne kadar, altın fiyatları canlı çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatı yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı kaç TL? İşte 10 Şubat 2022 Perşembe altın fiyatları son dakika haberleri…

#1
Foto - Anlık altın fiyatları… Güncel altın fiyatı yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Ocak toplantısında faiz artırımı için göz kırpan Fed’in bir sonraki toplantısı 15-16 Mart’ta yapılacak. Zira Fed’in mart ayındaki toplantısı hem dolar hem de altın fiyatlarında son dakika etkisi yapacak. Canlı altın fiyatı için bir diğer önemli gelişme ise TC Merkez Bankası’nın şubat toplantısı. Güncel altın fiyatları TCMB’nin faiz kararına odaklanırken, 17 Şubat’ta Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası toplantısı öncesi anlık altın fiyatları bir hayli hareketlilik söz konusu. Peki anlık altın fiyatı ne kadar, anlık çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı kaç para? İşte güncel, canlı altın fiyatları 10 Şubat 2022 Perşembe.

Anlık altın fiyatları… Güncel altın fiyatı yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Ocak toplantısında faiz artırımı için göz kırpan Fed’in bir sonraki toplantısı 15-16 Mart’ta yapılacak. Zira Fed’in mart ayındaki toplantısı hem dolar hem de altın fiyatlarında son dakika etkisi yapacak. Canlı altın fiyatı için bir diğer önemli gelişme ise TC Merkez Bankası’nın şubat toplantısı. Güncel altın fiyatları TCMB’nin faiz kararına odaklanırken, 17 Şubat’ta Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası toplantısı öncesi anlık altın fiyatları bir hayli hareketlilik söz konusu. Peki anlık altın fiyatı ne kadar, anlık çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı kaç para? İşte güncel, canlı altın fiyatları 10 Şubat 2022 Perşembe.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.834,25 TL, 1.834,53 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.834,25 TL, 1.834,53 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 799,23 TL, 803,78 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 799,23 TL, 803,78 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 800,46 TL, 800,60 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 800,46 TL, 800,60 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.280,03 TL, 1.308,23 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.280,03 TL, 1.308,23 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.122,93 TL, 5.219,90 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.122,93 TL, 5.219,90 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.553,46 TL, 2.617,96 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.553,46 TL, 2.617,96 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.122,93 TL, 5.219,90 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.122,93 TL, 5.219,90 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.280,82 TL, 5.412,67 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.280,82 TL, 5.412,67 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 437,55 TL, 527,44 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 437,55 TL, 527,44 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 725,27 TL, 748,06 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 725,27 TL, 748,06 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.947,00 TL, 13.151,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.947,00 TL, 13.151,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,15 TL, 10,15 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,15 TL, 10,15 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,27 TL, 23,28 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,27 TL, 23,28 TL,

#15
Foto - ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ ÇIKAR MI? ABD enflasyon verileri için geri sayım tamamlandı. Altın ve dolar üzerinde etkili olacak veriler yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde. Dev ekonominin verileri 10 Şubat Perşembe saat 16.30'da açıklanacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Piyasalarda enflasyon fiyatlaması var, olumsuz bir beklenti mevcut. Şu anda gözlerimiz ABD’deki enflasyon verisinde. Büyük ihtimalle yüksek gelen bir enflasyon verisi olacak. Altının ve gümüşün ons fiyatında, kripto para piyasalarında, Euro/dolar paritesinde, Sterlin/dolar paritesinde bir yükseliş söz konusuydu. Bu yükselişler kar satışlarıyla karşılaşabilir’’ ifadelerine yer verdi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ ÇIKAR MI? ABD enflasyon verileri için geri sayım tamamlandı. Altın ve dolar üzerinde etkili olacak veriler yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde. Dev ekonominin verileri 10 Şubat Perşembe saat 16.30'da açıklanacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Piyasalarda enflasyon fiyatlaması var, olumsuz bir beklenti mevcut. Şu anda gözlerimiz ABD’deki enflasyon verisinde. Büyük ihtimalle yüksek gelen bir enflasyon verisi olacak. Altının ve gümüşün ons fiyatında, kripto para piyasalarında, Euro/dolar paritesinde, Sterlin/dolar paritesinde bir yükseliş söz konusuydu. Bu yükselişler kar satışlarıyla karşılaşabilir’’ ifadelerine yer verdi.

#16
Foto - İslam Memiş şunları söyledi: “Yüzde 50 alımımızı yaptık, ardından yüzde 25 alımımızı daha yaptık. Geri kalan yüzde 25 için de bir yatırım fırsatı bekliyoruz. Bu sürçte dolarda düşüş olma ihtimali güçlü ve buna bağlı olarak gram altında da fiyatların yükselmesi muhtemel. Şubatın sonuna kadar bunu beklemeye devam ediyoruz. Daha şubatın 8’i, sabırsız olmamak gerekiyor. Önümüzde 3 hafta var. Yarın ABD enflasyon kararı açıklanacak, bu süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bekleyişimiz devam ediyor. Bu yıl çok karışık olacak, sepet yapınız.”

İslam Memiş şunları söyledi: “Yüzde 50 alımımızı yaptık, ardından yüzde 25 alımımızı daha yaptık. Geri kalan yüzde 25 için de bir yatırım fırsatı bekliyoruz. Bu sürçte dolarda düşüş olma ihtimali güçlü ve buna bağlı olarak gram altında da fiyatların yükselmesi muhtemel. Şubatın sonuna kadar bunu beklemeye devam ediyoruz. Daha şubatın 8’i, sabırsız olmamak gerekiyor. Önümüzde 3 hafta var. Yarın ABD enflasyon kararı açıklanacak, bu süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bekleyişimiz devam ediyor. Bu yıl çok karışık olacak, sepet yapınız.”

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