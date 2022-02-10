2022-02-10 09:19:25 Altın fiyatları canlı son dakika… Altın fiyatı anlık ne kadar? 10 Şubat 2022 güncel gram altın çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları!
Altın fiyatları son dakika… Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Kur korumalı TL heseabının devreye alınmasından sonra dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da bir hayli düştü. Güvenli liman olarak kabul edilen güncel altın fiyatları özellikle de FED’in açıklayacağı faiz kararları öncesi hareketlenmelere gebe olmakta. Ocak ayında faizleri sabit tutan Fed, mart ayından itibaren faiz artırımına gideceğini açıklaması anlık altın fiyatları takibi yapanlarda merak uyandırdı. Peki anlık gram altın fiyatı ne kadar, altın fiyatları canlı çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatı yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı kaç TL? İşte 10 Şubat 2022 Perşembe altın fiyatları son dakika haberleri…