Altın fiyatları canlı son dakika… Altın fiyatı anlık ne kadar? 10 Şubat 2022 güncel gram altın çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları!

İslam Memiş şunları söyledi: “Yüzde 50 alımımızı yaptık, ardından yüzde 25 alımımızı daha yaptık. Geri kalan yüzde 25 için de bir yatırım fırsatı bekliyoruz. Bu sürçte dolarda düşüş olma ihtimali güçlü ve buna bağlı olarak gram altında da fiyatların yükselmesi muhtemel. Şubatın sonuna kadar bunu beklemeye devam ediyoruz. Daha şubatın 8’i, sabırsız olmamak gerekiyor. Önümüzde 3 hafta var. Yarın ABD enflasyon kararı açıklanacak, bu süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bekleyişimiz devam ediyor. Bu yıl çok karışık olacak, sepet yapınız.”