Altın fiyatları canlı: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın 8 Temmuz 2022 Cuma güncel fiyatı!

Anlık altın fiyatları ne kadar? Merkez Bankası piyasa katılımcı anketi açıklandı. Buna göre yıl sonunda dolar beklentisi 18.99 lira olarak gerçekleşti. resesyon endişelerini kuvvetlendirmesiyle ABD doları karşısında 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Dolar bu haftayı yükselişle kapatırken, dolara bağlı olan altın fiyatları da dolar kurunun aksine artmazken düşme eğilimine girdi. Bayram tatili öncesi anlık altın fiyatlarını ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki altın bugün ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları: Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 8 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları.