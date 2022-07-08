  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın fiyatları canlı: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın 8 Temmuz 2022 Cuma güncel fiyatı!

2022-07-08 12:28:52
Altın fiyatları canlı: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın 8 Temmuz 2022 Cuma güncel fiyatı!

Anlık altın fiyatları ne kadar? Merkez Bankası piyasa katılımcı anketi açıklandı. Buna göre yıl sonunda dolar beklentisi 18.99 lira olarak gerçekleşti. resesyon endişelerini kuvvetlendirmesiyle ABD doları karşısında 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Dolar bu haftayı yükselişle kapatırken, dolara bağlı olan altın fiyatları da dolar kurunun aksine artmazken düşme eğilimine girdi. Bayram tatili öncesi anlık altın fiyatlarını ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki altın bugün ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları: Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 8 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları bayram tatili öncesi bir hayli merak ediliyor. Altın yatırımcısı küresel piyasaların çalkantılı olduğu şu günlere anlık altın fiyatlarının güncel fiyatlarını araştırıyor. Dolar kurunun yeniden yükselişe geçmesi altın yatırımcısını heyecanlandırdı. Doların resesyon endişesi nedeniyle yeniden 17,25 TL seviyelerine çıkmasıyla güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere gram altın fiyatı, cumhuriyet altın, yarım altın,ta altın ve bilezik fiyatlarının serbest piyasada ne kadar, kaç TL olduğu sorgulanıyor. İşte 8 Temmuz 2022 Cuma güncel altın fiyatları:

Anlık altın fiyatları bayram tatili öncesi bir hayli merak ediliyor. Altın yatırımcısı küresel piyasaların çalkantılı olduğu şu günlere anlık altın fiyatlarının güncel fiyatlarını araştırıyor. Dolar kurunun yeniden yükselişe geçmesi altın yatırımcısını heyecanlandırdı. Doların resesyon endişesi nedeniyle yeniden 17,25 TL seviyelerine çıkmasıyla güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere gram altın fiyatı, cumhuriyet altın, yarım altın,ta altın ve bilezik fiyatlarının serbest piyasada ne kadar, kaç TL olduğu sorgulanıyor. İşte 8 Temmuz 2022 Cuma güncel altın fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.739,87 TL, 1.740,44 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.739,87 TL, 1.740,44 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 979,53 TL, 983,35 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 979,53 TL, 983,35 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 966,20 TL, 966,40 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 966,20 TL, 966,40 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.545,92 TL, 1.580,06 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.545,92 TL, 1.580,06 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.183,70 TL, 6.300,91 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.183,70 TL, 6.300,91 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.082,19 TL, 3.160,12 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.082,19 TL, 3.160,12 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.183,70 TL, 6.300,91 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.183,70 TL, 6.300,91 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.480,74 TL, 6.644,03 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.480,74 TL, 6.644,03 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 538,53 TL, 644,16 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 538,53 TL, 644,16 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 889,37 TL, 918,68 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 889,37 TL, 918,68 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.807,00 TL, 16.017,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.807,00 TL, 16.017,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,62 TL, 10,64 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,62 TL, 10,64 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,24 TL, 19,26 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,24 TL, 19,26 TL,

Genç yıldızımız Juventus'ta
Spor

Genç yıldızımız Juventus'ta

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki Türk milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç yıldızın,..
Skandal görüntüye tepki yağıyor! Çarşaflı kadınları hedef alan sağlık çalışanı nasıl eşit hizmet verecek?
Gündem

Skandal görüntüye tepki yağıyor! Çarşaflı kadınları hedef alan sağlık çalışanı nasıl eşit hizmet verecek?

Sakarya Sapanca Devlet Hastanesi'nde görev yapan Buket Güleç, hastane bahçesinde oturan kadınları izinsiz çekip taciz ederek, “Sizden hiçbir..
Araç sahiplerine bayram hediyesi
Ekonomi

Araç sahiplerine bayram hediyesi

Motorine bu gece itibariyle 2 lira 8 kuruş indirim geldi. Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26 lira 69 kuruştan, 24 lira 61 kuruşa ..
TTB'nin provokasyonunu destekleyen Cem Yılmaz'a tokat gibi cevap!
Medya

TTB'nin provokasyonunu destekleyen Cem Yılmaz'a tokat gibi cevap!

Cem Yılmaz, Konya'daki kahreden doktor cinayetini siyasi malzeme olarak kullanıp iş bırakan TBB'ye destek verdi. Ceyhun adlı Twitter kullanı..
Japonya eski başbakanı Abe'ye suikast girişimi! Canlı yayında vuruldu
Dünya

Japonya eski başbakanı Abe'ye suikast girişimi! Canlı yayında vuruldu

Japonya'mın Nara kentinde katıldığı bir seçim mitinginde silahlı saldırıya uğrayan eski Başbakan Shinzo Abe ağır yaralandı.

Küreselci şeytanların anıtı havaya uçuruldu! Bakın üzerinde ne yazıyordu
Gündem

Küreselci şeytanların anıtı havaya uçuruldu! Bakın üzerinde ne yazıyordu

Kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen ve küreselcilerin manifestosu olarak bilinen anıt kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23