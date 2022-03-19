2022-03-19 15:33:59 Altın fiyatları canlı bugün ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın alış satış fiyatında son durum…
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan da merkez bankalarının faiz kararları piyasalara damga vurdu. FED mart ayı faiz kararını 25 puan artırırken, TCMB ise faizi yüzde 14’te sabit tuttu. Merkez Bankalarının bu kararları sonrası altın fiyatları beklenen aksine düştü. Anlık altın takibi yapan yatırımcılar canlı gram altın, anlık çeyrek altın fiyatı, güncel cumhuriyet altını fiyatlarını da araştırır oldu. Peki bugün altın ne kadar? Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata altın alış satış fiyatı kaç? İşte 19 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları.