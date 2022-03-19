Altın fiyatları canlı bugün ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın alış satış fiyatında son durum…

Altın fiyatları Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırmasıyla birlikte yükselmeye başladı. Müzakere masasının açık loması ile birlikte anlık altın fiyatlarında geri çekilmeler söz konusu oldu. FED ve TCMB’nin faiz kararları sonrası ise gram altın fiyatı 920 TL’ye kadar geriledi. Altına yatırım yapan ya da yapacaklar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın anlık fiyatı kaç TL? İşte 19 Mart 202 Cumartesi canlı altın fiyatları.