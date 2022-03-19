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Ekonomi
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Altın fiyatları canlı bugün ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın alış satış fiyatında son durum…

2022-03-19 15:33:59
Altın fiyatları canlı bugün ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın alış satış fiyatında son durum…

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan da merkez bankalarının faiz kararları piyasalara damga vurdu. FED mart ayı faiz kararını 25 puan artırırken, TCMB ise faizi yüzde 14’te sabit tuttu. Merkez Bankalarının bu kararları sonrası altın fiyatları beklenen aksine düştü. Anlık altın takibi yapan yatırımcılar canlı gram altın, anlık çeyrek altın fiyatı, güncel cumhuriyet altını fiyatlarını da araştırır oldu. Peki bugün altın ne kadar? Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata altın alış satış fiyatı kaç? İşte 19 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırmasıyla birlikte yükselmeye başladı. Müzakere masasının açık loması ile birlikte anlık altın fiyatlarında geri çekilmeler söz konusu oldu. FED ve TCMB’nin faiz kararları sonrası ise gram altın fiyatı 920 TL’ye kadar geriledi. Altına yatırım yapan ya da yapacaklar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın anlık fiyatı kaç TL? İşte 19 Mart 202 Cumartesi canlı altın fiyatları.

Altın fiyatları Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırmasıyla birlikte yükselmeye başladı. Müzakere masasının açık loması ile birlikte anlık altın fiyatlarında geri çekilmeler söz konusu oldu. FED ve TCMB’nin faiz kararları sonrası ise gram altın fiyatı 920 TL’ye kadar geriledi. Altına yatırım yapan ya da yapacaklar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın anlık fiyatı kaç TL? İşte 19 Mart 202 Cumartesi canlı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.921,07, 1.922,16,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.921,07, 1.922,16,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 912,52, 916,00,

GRAM ALTIN FİYATI 912,52, 916,00,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 913,59, 913,93,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 913,59, 913,93,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.461,74, 1.494,28,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.461,74, 1.494,28,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.846,95, 5.958,84,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.846,95, 5.958,84,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.914,34, 2.988,56,

YARIM ALTIN FİYATI 2.914,34, 2.988,56,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.846,95, 5.958,84,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.846,95, 5.958,84,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.030,08, 6.180,37,

ATA ALTIN FİYATI 6.030,08, 6.180,37,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 501,01, 600,40,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 501,01, 600,40,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 828,39, 854,70,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 828,39, 854,70,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.737,00, 14.935,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.737,00, 14.935,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,86, 11,88,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,86, 11,88,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,92, 25,01,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,92, 25,01,

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