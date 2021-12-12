Altın fiyatları! Canlı anlık altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Aralık atın fiyatları

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcısı tarafından sık sık araştırılıyor. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un toplada 56 ülkede görülmesi ve hızlı bir şekilde dünya ülkelerine yayılması sonrası insanlar diken üstünde yaşamaya başlarken. ABD’de beklenen enflasyon verileri açıkladı. ABD'de Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu. Bu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi. ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası altın fiyatları yeni rekorlar kırarken, bu hafta hem ABD Merkez Bankası FED’in hem de TCMB’nin faiz kararları altın fiyatlarını takip eden yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın ne kadar? Gram altı, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın bugün ne kadar? İşte 12 Aralık 2021 altın fiyatları.