2021-12-12 09:44:37 Altın fiyatları! Canlı anlık altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Aralık atın fiyatları
Ons altın ve gram altın yükselir mi yoksa düşer mi? Altın fiyatları hafta sonu olması nedeniyle ne kadarda işlemi kapattığı merak ediliyor. Cuma sabahı serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 784,00 TL oldu. Cuma günü kapanışı 2 bin 547 liradan kapatan ziynet altın 5.189,07 liradan satılırken ata altın kapanış fiyatı ise 5.395,43 TL oldu. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 12 Aralık atın fiyatları.