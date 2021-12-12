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Ekonomi
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Altın fiyatları! Canlı anlık altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Aralık atın fiyatları

2021-12-12 09:44:37
Altın fiyatları! Canlı anlık altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Aralık atın fiyatları

Ons altın ve gram altın yükselir mi yoksa düşer mi? Altın fiyatları hafta sonu olması nedeniyle ne kadarda işlemi kapattığı merak ediliyor. Cuma sabahı serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 784,00 TL oldu. Cuma günü kapanışı 2 bin 547 liradan kapatan ziynet altın 5.189,07 liradan satılırken ata altın kapanış fiyatı ise 5.395,43 TL oldu. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 12 Aralık atın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcısı tarafından sık sık araştırılıyor. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un toplada 56 ülkede görülmesi ve hızlı bir şekilde dünya ülkelerine yayılması sonrası insanlar diken üstünde yaşamaya başlarken. ABD’de beklenen enflasyon verileri açıkladı. ABD'de Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu. Bu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi. ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası altın fiyatları yeni rekorlar kırarken, bu hafta hem ABD Merkez Bankası FED’in hem de TCMB’nin faiz kararları altın fiyatlarını takip eden yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın ne kadar? Gram altı, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın bugün ne kadar? İşte 12 Aralık 2021 altın fiyatları.

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcısı tarafından sık sık araştırılıyor. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un toplada 56 ülkede görülmesi ve hızlı bir şekilde dünya ülkelerine yayılması sonrası insanlar diken üstünde yaşamaya başlarken. ABD’de beklenen enflasyon verileri açıkladı. ABD'de Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu. Bu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi. ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası altın fiyatları yeni rekorlar kırarken, bu hafta hem ABD Merkez Bankası FED’in hem de TCMB’nin faiz kararları altın fiyatlarını takip eden yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın ne kadar? Gram altı, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın bugün ne kadar? İşte 12 Aralık 2021 altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.782,50 TL, 1.783,18 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.782,50 TL, 1.783,18 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 796,43 TL, 798,99 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 796,43 TL, 798,99 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 795,73 TL, 795,87 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 795,73 TL, 795,87 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.273,17 TL, 1.301,25 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.273,17 TL, 1.301,25 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.092,67 TL, 5.189,07 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.092,67 TL, 5.189,07 TL,

#7
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.263,99 TL, 5.395,43 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.263,99 TL, 5.395,43 TL,

#8
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.538,38 TL, 2.602,49 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.538,38 TL, 2.602,49 TL,

#9
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.092,67 TL, 5.189,07 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.092,67 TL, 5.189,07 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 441,00 TL, 522,68 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 441,00 TL, 522,68 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 720,77 TL, 748,64 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 720,77 TL, 748,64 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.711,00 TL, 12.994,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.711,00 TL, 12.994,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,89 TL, 9,90 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,89 TL, 9,90 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,18 TL, 22,21 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,18 TL, 22,21 TL,

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