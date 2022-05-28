Altın fiyatları canlı… Anlık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın, gram altın bugün kaç TL? 28 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, dolar kurunun da yükselmesiyle birlikte anlık altın fiyatları da bir hayli merak konusu. Fed’in faiz artırımı sonrası altın fiyatları yeni zirveleri gördü. TCMB’nin faizi sabit tutmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki yukarı yönlü bir nebze de olsa tersine döndü. Cuma günü 980 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı geri çekilmeden sonra ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın fiyatı son durum ne? İşte 28 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, ata, gremse ve bilezik fiyatları: