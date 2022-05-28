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Ekonomi
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Altın fiyatları canlı… Anlık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın, gram altın bugün kaç TL? 28 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları

2022-05-28 09:34:09
Altın fiyatları canlı… Anlık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın, gram altın bugün kaç TL? 28 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, dolar kurunun da yükselmesiyle birlikte anlık altın fiyatları da bir hayli merak konusu. Fed’in faiz artırımı sonrası altın fiyatları yeni zirveleri gördü. TCMB’nin faizi sabit tutmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki yukarı yönlü bir nebze de olsa tersine döndü. Cuma günü 980 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı geri çekilmeden sonra ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın fiyatı son durum ne? İşte 28 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, ata, gremse ve bilezik fiyatları:

#1
Foto - Anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatı özellikle de Fed’in faizi 50 baz puan artırmasıyla birlikte yükselişe geçti. 20 Aralık’ta hayata geçen kur korumalı TL hesabının işleme konulmasından sonra ilk kez dolar kuru 16 TL seviyelerine çıkarak psikolojik sınırı aşarken dolar kuruna paralel olara altın fiyatları da bir o kadar arttı. Gram altın fiyatı cuma günü 980 TL seviyelerine kadar çıkarken, daha sonra dolardaki düşüş sebebiyle altın fiyatları geri çekildi. Peki anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, ziynet altın ve bilezik fiyatları.

Anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatı özellikle de Fed’in faizi 50 baz puan artırmasıyla birlikte yükselişe geçti. 20 Aralık’ta hayata geçen kur korumalı TL hesabının işleme konulmasından sonra ilk kez dolar kuru 16 TL seviyelerine çıkarak psikolojik sınırı aşarken dolar kuruna paralel olara altın fiyatları da bir o kadar arttı. Gram altın fiyatı cuma günü 980 TL seviyelerine kadar çıkarken, daha sonra dolardaki düşüş sebebiyle altın fiyatları geri çekildi. Peki anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, ziynet altın ve bilezik fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.853,18, 1.854,26,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.853,18, 1.854,26,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 970,00, 977,13,

GRAM ALTIN FİYATI 970,00, 977,13,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 964,66, 965,28,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 964,66, 965,28,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.543,45, 1.578,24,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.543,45, 1.578,24,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.173,82, 6.293,65,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.173,82, 6.293,65,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.077,26, 3.156,48,

YARIM ALTIN FİYATI 3.077,26, 3.156,48,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.173,82, 6.293,65,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.173,82, 6.293,65,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.423,83, 6.585,81,

ATA ALTIN FİYATI 6.423,83, 6.585,81,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 533,20, 640,13,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 533,20, 640,13,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 880,70, 912,77,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 880,70, 912,77,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.666,00, 15.928,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.666,00, 15.928,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,50, 11,53,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,50, 11,53,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,08, 22,15,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,08, 22,15,

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