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Ekonomi
18
Altın Fiyatları: Canı çeyrek altın gram altın alış satış fiyatı! Bugün anlık altın fiyatı 18 Ocak 2022

2022-01-18 09:50:50
Altın Fiyatları: Canı çeyrek altın gram altın alış satış fiyatı! Bugün anlık altın fiyatı 18 Ocak 2022

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları gözünü Merkez Bankası’na çevirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu PPK ocak toplantısı perşembe günü yapılacak. Güncel altın fiyatları, canlı altın fiyatı takibi yapan yatırımcılar ise kritik karar öncesi çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu, gram altın fiyatı bugün ne kadar, cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatı yarım altının fiyatı ne kadar? sorularına yanıt aranmakta. İşte 18 Ocak güncel çeyrek altın, güncel gram altın, güncel cumhuriyet altını ve yarım altın ile bilezik fiyatları.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları son dakika haberi: Hem Merkez Bankası hem de FED tarafından açıklanacak ocak ayına ilişkin faiz kararı öncesi canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanıyor. kur korumalı TL mevduat hesaplarının devreye girmesinden sonra dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Dolar kurunun belirli bir seviyede durması sonrası anlık altın fiyatları da düşme hızını kesti. Altın piyasasının merkez üstü olarak bilinen İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ile canlı gram altın, anlık gram altın alış ve satış fiyatı sorgulanır oldu. İşte 18 Ocak 2022 Salı anlık altın fiyatlarında son duru.

Anlık altın fiyatları son dakika haberi: Hem Merkez Bankası hem de FED tarafından açıklanacak ocak ayına ilişkin faiz kararı öncesi canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanıyor. kur korumalı TL mevduat hesaplarının devreye girmesinden sonra dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Dolar kurunun belirli bir seviyede durması sonrası anlık altın fiyatları da düşme hızını kesti. Altın piyasasının merkez üstü olarak bilinen İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ile canlı gram altın, anlık gram altın alış ve satış fiyatı sorgulanır oldu. İşte 18 Ocak 2022 Salı anlık altın fiyatlarında son duru.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.818,20 TL, 1.820,26 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.818,20 TL, 1.820,26 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 786,78 TL, 791,96 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 786,78 TL, 791,96 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 788,20 TL, 788,36 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 788,20 TL, 788,36 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.261,11 TL, 1.288,96 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.261,11 TL, 1.288,96 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.044,45 TL, 5.140,08 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.044,45 TL, 5.140,08 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.514,35 TL, 2.577,92 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.514,35 TL, 2.577,92 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.044,45 TL, 5.140,08 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.044,45 TL, 5.140,08 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.198,01 TL, 5.329,82 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.198,01 TL, 5.329,82 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 430,60 TL, 519,77 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 430,60 TL, 519,77 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 714,97 TL, 736,86 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 714,97 TL, 736,86 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.746,00 TL, 12.959,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.746,00 TL, 12.959,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,95 TL, 9,97 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,95 TL, 9,97 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,89 TL, 22,91 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,89 TL, 22,91 TL,

#15
Foto - Altın fiyatı üzerinde 20 Ocak'ta açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ile 25 Ocak'taki Fed'den gelecek açıklamaların etkili olacağını ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Bu iki faiz kararı yurt içi dolar kurunun seyri açısından oldukça önemli olacak. Şu anda küresel piyasalarda bir sıkışma var. Çünkü bütün yatırımcılar 25-26 Ocak tarihindeki Fed toplantısına odaklandı. 26 Ocak tarihinde Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları emtia fiyatlarında doların küresel piyasalardaki seyri açısından bir de kripto para piyasası açısından oldukça önemli olacak” dedi.

Altın fiyatı üzerinde 20 Ocak'ta açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ile 25 Ocak'taki Fed'den gelecek açıklamaların etkili olacağını ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Bu iki faiz kararı yurt içi dolar kurunun seyri açısından oldukça önemli olacak. Şu anda küresel piyasalarda bir sıkışma var. Çünkü bütün yatırımcılar 25-26 Ocak tarihindeki Fed toplantısına odaklandı. 26 Ocak tarihinde Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları emtia fiyatlarında doların küresel piyasalardaki seyri açısından bir de kripto para piyasası açısından oldukça önemli olacak” dedi.

#16
Foto - “Aslında küresel piyasaların Fed’e odaklandığını gözlemliyoruz. Dar bant aralığına sıkışan bir fiyatlama var. Küresel piyasalarda bu dar bant aralığı 26 Ocak tarihine kadar devam edecek” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “Altının ons değeri açısından 1790-1830 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın/TL tarafında 780-810 TL aralığını takip etmeye devam edeceğim. Dolar kurunda biraz daha geniş bant aralığında dalgalanma bekliyoruz.

“Aslında küresel piyasaların Fed’e odaklandığını gözlemliyoruz. Dar bant aralığına sıkışan bir fiyatlama var. Küresel piyasalarda bu dar bant aralığı 26 Ocak tarihine kadar devam edecek” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “Altının ons değeri açısından 1790-1830 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın/TL tarafında 780-810 TL aralığını takip etmeye devam edeceğim. Dolar kurunda biraz daha geniş bant aralığında dalgalanma bekliyoruz.

#17
Foto - Çünkü TCMB’nın faizler hakkında nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruduğu için tekrar 13-13,80 TL aralığında veya 12,90-13,80 TL aralığında dalgalanan bir fiyat görebiliriz. Kripto para piyasasında yatay bir görünüm sürüyor” değerlendirmesinde bulundu. Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, Fed politika yapıcılarından gelen mesajın faiz ve dolara en hassas emtia olan altın üzerinde sınırlı etkisi olduğunu belirterek “Bu sınırlı hareket Mart ayında başlayacak faiz indirimlerinin altın piyasasında çoktan fiyatlandığına işaret ediyor” dedi.

Çünkü TCMB’nın faizler hakkında nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruduğu için tekrar 13-13,80 TL aralığında veya 12,90-13,80 TL aralığında dalgalanan bir fiyat görebiliriz. Kripto para piyasasında yatay bir görünüm sürüyor” değerlendirmesinde bulundu. Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, Fed politika yapıcılarından gelen mesajın faiz ve dolara en hassas emtia olan altın üzerinde sınırlı etkisi olduğunu belirterek “Bu sınırlı hareket Mart ayında başlayacak faiz indirimlerinin altın piyasasında çoktan fiyatlandığına işaret ediyor” dedi.

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