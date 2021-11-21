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Ekonomi
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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları

2021-11-21 08:33:43
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2021 Pazar altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? sorusu araştırılıyor. Merkez Bankası’nın kasım ayında da faiz indirimine gitmesi altına yatırım yapanlarca faiz indiriminin altın fiyatlarına nasıl yansıdığını merak ediliyor. Altına yatırım yapan ve altın alımı yapacak vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri öğrenmek istiyorlar. Alım satım işlemleri yapan kişilerin anlık ve canlı takip ettiği altın fiyatları, bir hayli sorgulanır oldu İşte 21 Kasım 2021 Pazar altın fiyatları...

#1
Foto - Haftanın son günü altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın son durum bir hayli araştırılıyor. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altını yatırımlarını değerlendirmek için en doğru zamanı belirlemek isteyen vatandaşlar, altın piyasası ve uzmanların değerlendirmelerine ilişkin araştırma yapıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı kaçtan satılıyor? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı.

Haftanın son günü altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın son durum bir hayli araştırılıyor. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altını yatırımlarını değerlendirmek için en doğru zamanı belirlemek isteyen vatandaşlar, altın piyasası ve uzmanların değerlendirmelerine ilişkin araştırma yapıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı kaçtan satılıyor? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.845,33 TL, 1.846,14 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.845,33 TL, 1.846,14 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 659,64 TL, 663,32 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 659,64 TL, 663,32 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 668,12 TL, 668,25 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 668,12 TL, 668,25 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.068,99 TL, 1.092,59 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.068,99 TL, 1.092,59 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.275,96 TL, 4.356,98 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.275,96 TL, 4.356,98 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.131,30 TL, 2.185,17 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.131,30 TL, 2.185,17 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.275,96 TL, 4.356,98 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.275,96 TL, 4.356,98 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.363,15 TL, 4.472,44 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.363,15 TL, 4.472,44 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 364,40 TL, 433,77 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 364,40 TL, 433,77 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 596,98 TL, 620,07 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 596,98 TL, 620,07 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 10.554,00 TL, 10.796,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.554,00 TL, 10.796,00 TL,

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