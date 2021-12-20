  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları

2021-12-20 08:35:49
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları

Güncel altın fiyatları son dakika! Seçilmiş iktidarı ekonomi üzerinden ayar vermek isteyen TÜSİAD’a sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları gündemdeki yerini korurken haftanın ilk iş günü altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın son durum bir hayli araştırılıyor. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet altın güncel ve anlık olarak ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, çeyrek altın anlık ne kadar? Gram altın fiyatı anlık ne kadar? 20 Aralık 2021 Pazartesi altın fiyatları son durum ne?

#1
Foto - Anlık altın fiyatları ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indirimlerine ilişkin net konuştu. Başkan Erdoğan, “Faizleri düşürüyormuşuz! Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Onu yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası altın fiyatları da bir hayli merak edilir oldu. Haftanın ilk iş gününde gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ne kadar olacağı sorgulanıyor. İşte 20 Aralık Pazartesi anlık altın fiyatları.

Anlık altın fiyatları ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indirimlerine ilişkin net konuştu. Başkan Erdoğan, “Faizleri düşürüyormuşuz! Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Onu yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası altın fiyatları da bir hayli merak edilir oldu. Haftanın ilk iş gününde gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ne kadar olacağı sorgulanıyor. İşte 20 Aralık Pazartesi anlık altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.801,32 TL, 1.801,65 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.801,32 TL, 1.801,65 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 979,83 TL, 1.009,43 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 979,83 TL, 1.009,43 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 979,00 TL, 979,20 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 979,00 TL, 979,20 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.573,67 TL, 1.608,37 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.573,67 TL, 1.608,37 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.265,62 TL, 6.384,41 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.265,62 TL, 6.384,41 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.265,62 TL, 6.384,41 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.265,62 TL, 6.384,41 TL,

#8
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.123,02 TL, 3.202,00 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.123,02 TL, 3.202,00 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.429,86 TL, 6.595,84 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.429,86 TL, 6.595,84 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 542,64 TL, 640,65 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 542,64 TL, 640,65 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 885,02 TL, 927,25 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 885,02 TL, 927,25 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.608,00 TL, 16.396,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.608,00 TL, 16.396,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,14 TL, 12,16 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,14 TL, 12,16 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,42 TL, 22,44 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,42 TL, 22,44 TL,

OGM orman mühendisleri alacak
Ekonomi

OGM orman mühendisleri alacak

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1..
Karanfil neye iyi gelir?
Kadın - Aile

Karanfil neye iyi gelir?

Hem vücut sağlığı hem de cilt sağlığı için iyi geldiği bilinen karanfilin farklı kullanım yöntemleri var.
Altaylı'nın yazısını hangi kafayla kurguladığı belli oldu! Rakı sofrasında memleketi kurtardılar (!)
Gündem

Altaylı'nın yazısını hangi kafayla kurguladığı belli oldu! Rakı sofrasında memleketi kurtardılar (!)

Her koşulda Türkiye'nin aleyhine tavır takınan Fatih Altaylı, bir arkadaşlarıyla rakı sofrasında takıldığını söyleyerek aralarındaki konuşma..
Konya’da okullar tatil edildi mi? Yarın Konya’da okul var mı?
Eğitim

Konya’da okullar tatil edildi mi? Yarın Konya’da okul var mı?

Konya yarın uzaktan eğitim mi olacak? Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Konya’da yaşayan öğrenciler 20 Aralık Pazartesi günü..
‘AK Parti ve Erdoğan gidiyor’ diyenlere kötü haber! 24 Haziran tokadını hatırlatan muhalif bombayı patlattı
Gündem

‘AK Parti ve Erdoğan gidiyor’ diyenlere kötü haber! 24 Haziran tokadını hatırlatan muhalif bombayı patlattı

Amerika’nın para akıtarak fonladığı Medyascope yazarı Alphan Telek’ten Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğündeki Millet İttifakı’na kötü haber ge..
Bu sözlerle sert tepki gösterdi:
Siyaset

Bu sözlerle sert tepki gösterdi: "Biz mi Yunan'ı denize döktük, yoksa Yunan mı bizi denize döktü?"

Partisinin 9'uncu kuruluş yıldönümünde konuşan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu; "Aile yapısı korunmalı, evlilik teşvik edilmelidir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay