Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları

Güncel altın fiyatları son dakika! Seçilmiş iktidarı ekonomi üzerinden ayar vermek isteyen TÜSİAD’a sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları gündemdeki yerini korurken haftanın ilk iş günü altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın son durum bir hayli araştırılıyor. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet altın güncel ve anlık olarak ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, çeyrek altın anlık ne kadar? Gram altın fiyatı anlık ne kadar? 20 Aralık 2021 Pazartesi altın fiyatları son durum ne?