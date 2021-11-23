2021-11-23 08:56:22 Altın fiyatları! Bugün altının gramı ne kadar oldu? 23 Kasım 2021 çeyrek altın, cumhuriyet ve gram altın ne kadar?
Altın ne kadar oldu? Altının gramı ne kadar oldu? 23 Kasım Salı bugün çeyrek altın kaç lira? Altın bugün ne kadar olduğu merak edilirken, geçtiğimiz haftalarda altın zirveleri aşmıştı.. Güne hızlı başlayan altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Bugün altının gramı kaçtan satılıyor? Günlük gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları haberimizde...