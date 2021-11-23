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Ekonomi
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Altın fiyatları! Bugün altının gramı ne kadar oldu? 23 Kasım 2021 çeyrek altın, cumhuriyet ve gram altın ne kadar?

2021-11-23 08:56:22
Altın fiyatları! Bugün altının gramı ne kadar oldu? 23 Kasım 2021 çeyrek altın, cumhuriyet ve gram altın ne kadar?

Altın ne kadar oldu? Altının gramı ne kadar oldu? 23 Kasım Salı bugün çeyrek altın kaç lira? Altın bugün ne kadar olduğu merak edilirken, geçtiğimiz haftalarda altın zirveleri aşmıştı.. Güne hızlı başlayan altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Bugün altının gramı kaçtan satılıyor? Günlük gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları haberimizde...

#1
Foto - Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altının yükselişi Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası durmuştu. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve yarım altın başta olmak üzere yastık tındaki paralarını altına harcamak isteyenler altın fiyatları ne olur, altın düşer mi çıkar mı? Altın ne kadar, gram altın kaç para, çeyrek ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatı anlık ne kadar? gibi soruları sormakta. İşte 23 Kasım 2021 Salı altın fiyatları.

Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altının yükselişi Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası durmuştu. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve yarım altın başta olmak üzere yastık tındaki paralarını altına harcamak isteyenler altın fiyatları ne olur, altın düşer mi çıkar mı? Altın ne kadar, gram altın kaç para, çeyrek ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatı anlık ne kadar? gibi soruları sormakta. İşte 23 Kasım 2021 Salı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.808,41 TL, 1.808,74 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.808,41 TL, 1.808,74 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 658,52 TL, 665,75 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 658,52 TL, 665,75 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 663,39 TL, 663,51 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 663,39 TL, 663,51 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.061,53 TL, 1.084,94 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.061,53 TL, 1.084,94 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.245,68 TL, 4.326,07 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.245,68 TL, 4.326,07 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.116,20 TL, 2.169,67 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.116,20 TL, 2.169,67 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.245,68 TL, 4.326,07 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.245,68 TL, 4.326,07 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.335,47 TL, 4.446,38 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.335,47 TL, 4.446,38 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 363,94 TL, 433,23 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 363,94 TL, 433,23 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 596,23 TL, 619,29 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 596,23 TL, 619,29 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 10.541,00 10.834,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.541,00 10.834,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,89 TL, 8,90 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,89 TL, 8,90 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,29 TL, 24,31 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,29 TL, 24,31 TL,

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