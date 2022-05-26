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Ekonomi
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Altın fiyatları anlık: Canlı altın fiyatları çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı 26 Mayıs 2022 güncel altın ne kadar?

2022-05-26 10:49:17
Altın fiyatları anlık: Canlı altın fiyatları çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı 26 Mayıs 2022 güncel altın ne kadar?

Eylül’den Aralık ayına kadar 500 baz puan indirerek politika faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 14’e kadar çekmişti. Gözler bugün açıklanacak olan mayıs ayı faiz kararı için Merkez Bankası’da. Merkez Bankası faiz kararı öncesi başta dolar kuru olmak üzere anlık altın fiyatları aldı başını gitti. Kur korumalı TL hesaplarının işleme alınmasından sonra ilk kez gram altın fiyat başta olmak üzere altın fiyatları kritik seviyelere kadar yükseldi. Anlık altın fiyatları: Altın yatırımcısı tarafından canlı altın fiyatı takibi yapılarak son duruma bakılmakta. Bugün güncel altın fiyatları oldukça önem arz ediyor. Zira TCMB’ni faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı canlı altın fiyatları üzerinde bir etki yapması bekleniyor. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu? Canı altın fiyatları anlık ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatı ne kadar? İŞte 26 Mayıs 2022 Perşembe anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Altını fiyataları son ayların en hareketli günlerini yaşıyor. Zira hem Rusya-Ukrayna savaşı hem Çin’de yeniden artan korona vakaları sonrası yeni karanati korkusu, hem maymun çiçeği virüsünün dünya genelinde yayılmaya devam ediyor olması piyasaları yeniden hareketlendir. Dolar kuru ve altın fiyatları Fed’in faiz artırımı sonrası petki vermeye başladı. Fed her ne kadar altın ons fiyatını baskılama gayreti içinde olsa da altın fiyatları artık baskıya boyun eğmemekte. Altın yatırımı yapanlar ya da altın almak isteyen vatandaşlar, gram ve çeyrek altının fiyatını merak ediyor. Anlık altın fiyatları 1000 TL sınırını zorluyor. Peki bugün alın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı anlık ne kadar? İşte 26 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları:

Altını fiyataları son ayların en hareketli günlerini yaşıyor. Zira hem Rusya-Ukrayna savaşı hem Çin’de yeniden artan korona vakaları sonrası yeni karanati korkusu, hem maymun çiçeği virüsünün dünya genelinde yayılmaya devam ediyor olması piyasaları yeniden hareketlendir. Dolar kuru ve altın fiyatları Fed’in faiz artırımı sonrası petki vermeye başladı. Fed her ne kadar altın ons fiyatını baskılama gayreti içinde olsa da altın fiyatları artık baskıya boyun eğmemekte. Altın yatırımı yapanlar ya da altın almak isteyen vatandaşlar, gram ve çeyrek altının fiyatını merak ediyor. Anlık altın fiyatları 1000 TL sınırını zorluyor. Peki bugün alın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı anlık ne kadar? İşte 26 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.851,22, 1.851,52,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.851,22, 1.851,52,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 975,37, 979,92,

GRAM ALTIN FİYATI 975,37, 979,92,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 974,45, 974,60,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 974,45, 974,60,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.559,21, 1.593,59,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.559,21, 1.593,59,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTIN FİYATI 6.354,41, 6.354,41,

CUMHURİYET ALTIN FİYATI 6.354,41, 6.354,41,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.108,49, 3.187,05,

YARIM ALTIN FİYATI 3.108,49, 3.187,05,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.236,47, 6.354,41,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.236,47, 6.354,41,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.442,06, 6.604,49,

ATA ALTIN FİYATI 6.442,06, 6.604,49,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 536,21, 641,95,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 536,21, 641,95,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 885,84, 915,71,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 885,84, 915,71,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.752,00, 15.971,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.752,00, 15.971,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,50, 11,51,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,50, 11,51,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,77, 21,79,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,77, 21,79,

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