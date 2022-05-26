Altın fiyatları anlık: Canlı altın fiyatları çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı 26 Mayıs 2022 güncel altın ne kadar?

Eylül’den Aralık ayına kadar 500 baz puan indirerek politika faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 14’e kadar çekmişti. Gözler bugün açıklanacak olan mayıs ayı faiz kararı için Merkez Bankası’da. Merkez Bankası faiz kararı öncesi başta dolar kuru olmak üzere anlık altın fiyatları aldı başını gitti. Kur korumalı TL hesaplarının işleme alınmasından sonra ilk kez gram altın fiyat başta olmak üzere altın fiyatları kritik seviyelere kadar yükseldi. Anlık altın fiyatları: Altın yatırımcısı tarafından canlı altın fiyatı takibi yapılarak son duruma bakılmakta. Bugün güncel altın fiyatları oldukça önem arz ediyor. Zira TCMB’ni faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı canlı altın fiyatları üzerinde bir etki yapması bekleniyor. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu? Canı altın fiyatları anlık ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatı ne kadar? İŞte 26 Mayıs 2022 Perşembe anlık altın fiyatları.