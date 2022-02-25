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Aktüel
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Altın fiyatları anlık bugün ne kadar? 25 Şubat 2022 Cuma anlık çeyrek, gram yarım, cumhuriyet altın fiyatı

2022-02-25 09:10:01
Altın fiyatları anlık bugün ne kadar? 25 Şubat 2022 Cuma anlık çeyrek, gram yarım, cumhuriyet altın fiyatı

Altın fiyatları canlı takibi araştıran yatırımcılar anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı son durum ne? sorularının cevabını araştırıyor. Rusya’nın aylardır hazırlıklarını yaptığı Ukrayna’yı işgal planı devreye sokuldu. Rus ordusu Ukrayna toprakalrını işgal etmeye başladı. Rusya’nın savaş harekatı, dünyadan büyük tepkilere neden olurken, güncel altın fiyatları da oldukça yükseldi. kur korumalı TL mevduat hesabının devre alınmasından sonra düşen altın fiyatları Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte yenden yükselerek 920 TL’yi gördü.Peki 25 Şubat 2022 Cuma anlık yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? İşte haftanın son işlem gününde altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum.

#1
Foto - Altın fiyatları 20 Aralık’ta devre sokulan kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra ilk kez dün yeniden zirveleri gördü. Rusya’nın tüm dünyanın uyarılarına rağmen Ukrayna topraklarını işgal etmesi sonrası altın fiyatları canlı takip ekranı yatırımcılar tarafından oldukça sık araştırılmaya başlandı. Rusya’nın Ukrayna topraklarına göz dikmesi ABD başta olmak üzere dünya devletlerinden çok büyük tepkiyle karşılanırken, ABD Başkanı Biden, Rusya’ya çok büyük ekonomik yaptırımların uygulanacağını açıkladı. Rusya’nın adım adım Ukrayna’nın başkenti Kiev’e lerlemesi piyasaların tansiyonunu yükseltti. Savaşın başlamasından önce altın grama fiyatı 837 TL iken, Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı savaşın duyulmasıyla birlikte gram altın fiyatı 920 TL’ye kadar çıktı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar ve alış satış fiyatları kaç TL oldu? İşte 25 Şubat 2022 Cuma güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları 20 Aralık’ta devre sokulan kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra ilk kez dün yeniden zirveleri gördü. Rusya’nın tüm dünyanın uyarılarına rağmen Ukrayna topraklarını işgal etmesi sonrası altın fiyatları canlı takip ekranı yatırımcılar tarafından oldukça sık araştırılmaya başlandı. Rusya’nın Ukrayna topraklarına göz dikmesi ABD başta olmak üzere dünya devletlerinden çok büyük tepkiyle karşılanırken, ABD Başkanı Biden, Rusya’ya çok büyük ekonomik yaptırımların uygulanacağını açıkladı. Rusya’nın adım adım Ukrayna’nın başkenti Kiev’e lerlemesi piyasaların tansiyonunu yükseltti. Savaşın başlamasından önce altın grama fiyatı 837 TL iken, Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı savaşın duyulmasıyla birlikte gram altın fiyatı 920 TL’ye kadar çıktı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar ve alış satış fiyatları kaç TL oldu? İşte 25 Şubat 2022 Cuma güncel altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.914,04 TL, 1.914,60 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.914,04 TL, 1.914,60 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 877,67 TL, 898,45 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 877,67 TL, 898,45 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 862,55 TL, 862,71 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 862,55 TL, 862,71 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.381,01 TL, 1.411,68 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.381,01 TL, 1.411,68 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.520,32 TL, 5.624,88 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.520,32 TL, 5.624,88 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.751,53 TL, 2.821,07 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.751,53 TL, 2.821,07 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.520,32 TL, 5.624,88 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.520,32 TL, 5.624,88 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.049,05 TL, 6.206,23 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.049,05 TL, 6.206,23 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 481,47 TL, 588,97 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 481,47 TL, 588,97 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 796,63 TL, 837,99 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 796,63 TL, 837,99 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.174,00 TL, 14.649,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.174,00 TL, 14.649,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,96 TL, 10,98 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,96 TL, 10,98 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,36 TL, 24,38 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,36 TL, 24,38 TL,

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