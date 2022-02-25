Altın fiyatları anlık bugün ne kadar? 25 Şubat 2022 Cuma anlık çeyrek, gram yarım, cumhuriyet altın fiyatı

Altın fiyatları 20 Aralık’ta devre sokulan kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra ilk kez dün yeniden zirveleri gördü. Rusya’nın tüm dünyanın uyarılarına rağmen Ukrayna topraklarını işgal etmesi sonrası altın fiyatları canlı takip ekranı yatırımcılar tarafından oldukça sık araştırılmaya başlandı. Rusya’nın Ukrayna topraklarına göz dikmesi ABD başta olmak üzere dünya devletlerinden çok büyük tepkiyle karşılanırken, ABD Başkanı Biden, Rusya’ya çok büyük ekonomik yaptırımların uygulanacağını açıkladı. Rusya’nın adım adım Ukrayna’nın başkenti Kiev’e lerlemesi piyasaların tansiyonunu yükseltti. Savaşın başlamasından önce altın grama fiyatı 837 TL iken, Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı savaşın duyulmasıyla birlikte gram altın fiyatı 920 TL’ye kadar çıktı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar ve alış satış fiyatları kaç TL oldu? İşte 25 Şubat 2022 Cuma güncel altın fiyatları…