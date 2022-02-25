2022-02-25 09:10:01 Altın fiyatları anlık bugün ne kadar? 25 Şubat 2022 Cuma anlık çeyrek, gram yarım, cumhuriyet altın fiyatı
Altın fiyatları canlı takibi araştıran yatırımcılar anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı son durum ne? sorularının cevabını araştırıyor. Rusya’nın aylardır hazırlıklarını yaptığı Ukrayna’yı işgal planı devreye sokuldu. Rus ordusu Ukrayna toprakalrını işgal etmeye başladı. Rusya’nın savaş harekatı, dünyadan büyük tepkilere neden olurken, güncel altın fiyatları da oldukça yükseldi. kur korumalı TL mevduat hesabının devre alınmasından sonra düşen altın fiyatları Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte yenden yükselerek 920 TL’yi gördü.Peki 25 Şubat 2022 Cuma anlık yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? İşte haftanın son işlem gününde altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum.