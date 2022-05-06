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Ekonomi
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Altın fiyatları 6 Mayıs: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

2022-05-06 09:52:04
Altın fiyatları 6 Mayıs: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed) 22 yılın ardından ilk defa 50 baz faiz artışı yaptı. Fed’in faiz sonrası ons altın ve gram altın fiyatları geri çekilmeye başlarken, altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Haftanın son iş günü olan 6 Mayıs Cuma canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar kaç TL?

#1
Foto - ABD Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan artırdı. Faiz kararının ardından ise piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Fed’in faiz artırımı sonrası altın fiyatları az da olsa yükselirken, dolar kuru fiyatlarında düşüş söz konusu oldu. Ancak bu hareketlenme kısa sürdü. Canlı altın fiyatları, 6 Mayıs itibariyle gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimlere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki 6 Mayıs Cuma 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum:

ABD Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan artırdı. Faiz kararının ardından ise piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Fed’in faiz artırımı sonrası altın fiyatları az da olsa yükselirken, dolar kuru fiyatlarında düşüş söz konusu oldu. Ancak bu hareketlenme kısa sürdü. Canlı altın fiyatları, 6 Mayıs itibariyle gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimlere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki 6 Mayıs Cuma 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.876,94, 1.877,41,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.876,94, 1.877,41,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 904,29, 911,39,

GRAM ALTIN FİYATI 904,29, 911,39,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 897,87, 898,05,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 897,87, 898,05,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.436,44, 1.468,12,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.436,44, 1.468,12,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.746,38, 5.855,31,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.746,38, 5.855,31,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.864,21, 2.936,64,

YARIM ALTIN FİYATI 2.864,21, 2.936,64,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.746,38, 5.855,31,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.746,38, 5.855,31,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.026,59, 6.176,78,

ATA ALTIN FİYATI 6.026,59, 6.176,78,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 496,41, 597,42,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 496,41, 597,42,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 820,92, 850,34,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 820,92, 850,34,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.605,00, 14.860,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.605,00, 14.860,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,71, 10,72,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,71, 10,72,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,38, 22,40,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,38, 22,40,

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