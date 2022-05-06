Altın fiyatları 6 Mayıs: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed) 22 yılın ardından ilk defa 50 baz faiz artışı yaptı. Fed’in faiz sonrası ons altın ve gram altın fiyatları geri çekilmeye başlarken, altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Haftanın son iş günü olan 6 Mayıs Cuma canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar kaç TL?