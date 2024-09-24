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Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

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Ekonomi
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Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Ons altın 2636 dolar ile zirvesini yenilerken gram altın fiyatı da 2892 TL ile rekorunda ONS'a eşlik etti. Analistler arada düzeltmeler gelecek olsa da altın fiyatları tarafındaki yükselişlerin devam edeceğini belirtiyor. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve tüm merak edilenler...

#1
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI REKORA DOYMUYOR ABD seçimleri piyasada bir risk olarak fiyatlanırken seçim öncesinde Fed'in diğer bankalara göre geç de olsa faizi indirmesi en çok altına yaradı. Altın fiyatları Fed'in 50 baz puanla faiz indirimine başlaması, Orta Doğu'da yükselen tansiyon, Çin'in piyasayı desteklemeye yönelik adımlar atacağı haberler ve Fed üyelerinin açıklamalarından destek aldı. Çin dünyanın en büyük altın talebi olan ülke olduğu için oradaki bir gevşeme altına olan talebi artırabilir. Bu sebeple buna yönelik beklentiler güçlenince altın tarihi zirveyi gördü. Haftanın 2. işlem gününe de rekorla başlayan altın fiyatları, ONS'ta zirveyi 2636 dolar ile gram altın fiyatında ise 2892 TL ile yeniledi. Öte yandan titizlikle uygulanan dalgalı kur rejiminden dolayı dolar/TL'nin gram altın üzerinde çarpan etkisinin çok olmadığını şu anki fiyatlamalarında ONS'u takip ettiğini görüyoruz. Bununla beraber analistler yatırımcılara altın satma döneminde olunmadığını ancak her geri çekilmenin alım için değerlendirilebileceğini ifade ediyor.

#2
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN GÖZÜNÜ POWELL'IN AÇIKLAMALARINA ÇEVİRDİ Perşembe ve Cuma günü altın fiyatları için kritik günler. Perşembe günü ABD'den büyüme dataları gelecek. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları var. Dayanıklı mal siparişleri var. Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak. Beraberinden Fed üyelerinden gelen açıklamalar izlenecek. Söz konusu açıklamalarda, piyasa Fed'in faizi neden 50 baz puan indirdiğini anlamaya çalışacak.

#3
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BM ZİRVESİNİ DE TAKİP EDECEK Jeopolitik gerginlikler hem Ukrayna-Rusya tarafında hem de Filistin-Lübnan-İsrail tarafında devam ediyor. Bu da altına destek veriyor. Dolayısıyla altın, BM Zirvesi'nde Orta Doğu'ya dair görüşmeleri de izleyecek.

#4
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

• GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR? • ONS ALTIN • ALIŞ: 2.635,23 dolar • SATIŞ: 2.635,54 dolar

#5
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

• GRAM ALTIN • ALIŞ: 2.892,31 TL • SATIŞ: 2.892,67 TL

#6
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

• ÇEYREK ALTIN • ALIŞ: 4.809,00 TL • SATIŞ: 4.860,00 TL

#7
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

• ÇEYREK ALTIN • ALIŞ: 4.809,00 TL • SATIŞ: 4.860,00 TL

#8
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

• CUMHURİYET ALTINI • ALIŞ: 19.178,00 TL • SATIŞ: 19.364,00 TL

#9
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

• 22 AYAR BİLEZİK • ALIŞ: 2.684,04 TL • SATIŞ: 2.700,26 TL

#10
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

• ATA ALTIN • ALIŞ: 19.503,50 TL • SATIŞ: 19.999,62 TL

#11
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

• TAM ALTIN • ALIŞ: 18.912,48 TL • SATIŞ: 19.289,57 TL

#12
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

• YARIM ALTIN • ALIŞ: 9.589,00 TL • SATIŞ: 9.716,00 TL

#13
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

• REŞAT ALTINI • ALIŞ: 19.210,47 TL • SATIŞ: 19.396,95 TL

#14
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

• KÜLÇE ALTIN • ALIŞ: 86.150,00 dolar • SATIŞ: 86.200,00 dolar

#15
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

• HAS ALTIN • ALIŞ: 2.877,99 TL • SATIŞ: 2.878,43 TL

#16
Foto - Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

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