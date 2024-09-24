Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Ons altın 2636 dolar ile zirvesini yenilerken gram altın fiyatı da 2892 TL ile rekorunda ONS'a eşlik etti. Analistler arada düzeltmeler gelecek olsa da altın fiyatları tarafındaki yükselişlerin devam edeceğini belirtiyor. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve tüm merak edilenler...