Altın fiyatları 16 Kasım 2021 çeyrek altın gram altın ne kadar? Son dakika gram altın fiyatları tarihi rekor kırdı!

Altın bugün ne kadar? Ekonomik faaliyetlerini evlerinde ya da ekran başında gerçekleştiren vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında “Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar bugün, cumhuriyet altın bugün ne kadar oldu?” sorusu geliyor. TC Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın fiyatları zirveye koşarken, ABD’nen gelen enflasyon açıklaması altın fiyatlarını iyice coşturdu. Peki Çeyrek altın gram altın fiyatlar ne kadar? Altın fiyatları cumhuriyet altını ne kadar, yarım altın kaç para? Tam altın bugün ne kadar. 14, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL oldu? İşte 16 Kasım 2021 son dakika altın fiyatları.