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Ekonomi
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Altın fiyatları 16 Kasım 2021 çeyrek altın gram altın ne kadar? Son dakika gram altın fiyatları tarihi rekor kırdı!

2021-11-16 09:20:56
Altın fiyatları 16 Kasım 2021 çeyrek altın gram altın ne kadar? Son dakika gram altın fiyatları tarihi rekor kırdı!

Altın bugün ne kadar? Ekonomik faaliyetlerini evlerinde ya da ekran başında gerçekleştiren vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında “Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar bugün, cumhuriyet altın bugün ne kadar oldu?” sorusu geliyor. TC Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın fiyatları zirveye koşarken, ABD’nen gelen enflasyon açıklaması altın fiyatlarını iyice coşturdu. Peki Çeyrek altın gram altın fiyatlar ne kadar? Altın fiyatları cumhuriyet altını ne kadar, yarım altın kaç para? Tam altın bugün ne kadar. 14, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL oldu? İşte 16 Kasım 2021 son dakika altın fiyatları.

#1
Foto - Altın ne kadar oldu? Gram altın düştü mü, yükseldi i? Altın fiyatları haftaya hızlı yükselişle başladı. Gram altın dün tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Her gün olduğu gibi bugün de ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, çeyrek altın fiyatlarında son durum, 16 Kasım 2021 anlık ve güncel altın kuru fiyatları...

Altın ne kadar oldu? Gram altın düştü mü, yükseldi i? Altın fiyatları haftaya hızlı yükselişle başladı. Gram altın dün tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Her gün olduğu gibi bugün de ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, çeyrek altın fiyatlarında son durum, 16 Kasım 2021 anlık ve güncel altın kuru fiyatları...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.866,89 TL, 1.867,26 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.866,89 TL, 1.867,26 TL

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 602,35 TL, 605,10 TL

GRAM ALTIN FİYATI 602,35 TL, 605,10 TL

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 605,30 TL, 605,41 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 605,30 TL, 605,41 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 968,47 TL, 989,85 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 968,47 TL, 989,85 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.873,89 TL, 3.947,27 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.873,89 TL, 3.947,27 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.930,89 TL, 1.979,69 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.930,89 TL, 1.979,69 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.873,89 TL, 3.947,27 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.873,89 TL, 3.947,27 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.948,03 TL, 4.047,12 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.948,03 TL, 4.047,12 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 332,32 TL, 396,53 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 332,32 TL, 396,53 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 545,13 TL, 566,21 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 545,13 TL, 566,21 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 9.638,00 TL, 9.913,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 9.638,00 TL, 9.913,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,13 TL, 8,14 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,13 TL, 8,14 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,14 TL, 25,16 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,14 TL, 25,16 TL

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