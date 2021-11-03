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Ekonomi
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Altın fiyatlar bugün ne kadar 3 Kasım çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı güncel

2021-11-03 09:28:46
Altın fiyatlar bugün ne kadar 3 Kasım çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı güncel

Altın iner mi çıkar mı, altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Altın düşer mi? Altın ne kadar olur? Altın fiyatları son durum ne? soruları Merkez Bankası’nın faiz karasından sonra döviz kurlarındaki yükselişe paralel olarak altın fiyatlarında da yükselmesi sonrası merak ediliyor oldu. Altın a yatırım yapan ve altının yükselmesiyle birlikte altını bozduracakların kafasında soru işareti olarak altın şimdi bozdurulur mu? Altın ne zaman alınmalı satılmalı? soruları yer edinmekte. Peki altın ne kadar? 3 Kasım güncel altın fiyatları ne durumda? Altın son durum ne? Gram altın ne kadar, kaç para? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın son durum bilgileri.

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Foto - Altın fiyatlarında son dakika hareketlenmesi devam ediyor. Altın fiyatları 565 TL’yi görerek zirveye çıkmıştı. Altın piyasasında suların durulmasıyla birlikte altın gram fiyatı 547 TL seviyelerinde demir atmıştı. 3 Kasım Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları son günlerde bir hayli tırmanışa geçti. Altın ons fiyatı 1780.1000 TL’ye bulurken, cumhuriyet altın fiyatı 3708.8391’den işle görmeke. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın altını fiyatı ne kadar? İşte, 3 Kasım altinin de yer alan verilere göre güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika hareketlenmesi devam ediyor. Altın fiyatları 565 TL’yi görerek zirveye çıkmıştı. Altın piyasasında suların durulmasıyla birlikte altın gram fiyatı 547 TL seviyelerinde demir atmıştı. 3 Kasım Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları son günlerde bir hayli tırmanışa geçti. Altın ons fiyatı 1780.1000 TL’ye bulurken, cumhuriyet altın fiyatı 3708.8391’den işle görmeke. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın altını fiyatı ne kadar? İşte, 3 Kasım altinin de yer alan verilere göre güncel altın fiyatları...

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