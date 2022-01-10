Altın fiyatı anlık son dakika! 10 Ocak 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yakından takip ediliyor. Hem Fed toplantısı hem de TCMB’nin ocak ayı toplantısı öncesi altın fiyatları merak ediliyor. Peki anlık altın fiyatı ne kadar, bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL? Gram altın fiyatı anlık ne kadar, çeyrek altın fiyatı güncel bugün ne kadar, kaç lira? Cumhuriyet altını fiyatı canlı bugün ne kadar? Yarım altın fiyatı anlık ne kadar bugün kaç TL? İşte 10 Ocak 2022 anlık altın fiyatı bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik canlı fiyatları.