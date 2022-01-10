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Altın fiyatı anlık son dakika! 10 Ocak 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira?

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Ekonomi
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Altın fiyatı anlık son dakika! 10 Ocak 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira?

2022-01-10 09:32:32
Altın fiyatı anlık son dakika! 10 Ocak 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yakından takip ediliyor. Hem Fed toplantısı hem de TCMB’nin ocak ayı toplantısı öncesi altın fiyatları merak ediliyor. Peki anlık altın fiyatı ne kadar, bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL? Gram altın fiyatı anlık ne kadar, çeyrek altın fiyatı güncel bugün ne kadar, kaç lira? Cumhuriyet altını fiyatı canlı bugün ne kadar? Yarım altın fiyatı anlık ne kadar bugün kaç TL? İşte 10 Ocak 2022 anlık altın fiyatı bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik canlı fiyatları.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları bugün ne kadar, canlı altın fiyatı, güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı bugün en çok araştırılan konular arasında. Dolar kuru ve altın gram fiyatı hakkındaki yorumlar vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Dolar kuru ve altın gram fiyatları ocak ayının başından itibaren dalgalanma seyrinde devam ederken, ABD’den gelecek FED’in ocak ayı faiz karırı ile yine bu ayın son haftasında Merkez Bankası’nın ocak toplantısından çıkacak faiz kararı altın fiyatlarını bir hayli hareketlendirecek.

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar, canlı altın fiyatı, güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı bugün en çok araştırılan konular arasında. Dolar kuru ve altın gram fiyatı hakkındaki yorumlar vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Dolar kuru ve altın gram fiyatları ocak ayının başından itibaren dalgalanma seyrinde devam ederken, ABD’den gelecek FED’in ocak ayı faiz karırı ile yine bu ayın son haftasında Merkez Bankası’nın ocak toplantısından çıkacak faiz kararı altın fiyatlarını bir hayli hareketlendirecek.

#2
Foto - Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı ile indirim kararı alması durumunda ise dolar kurununa paralel olarak altın fiyatlarının durdurulamayacağı uzmanların görüşü. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira? Çeyrek altın fiyatı canlı ne kadar, gram altın fiyatı anlık bugün ne kadar? Güncel yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları.

Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı ile indirim kararı alması durumunda ise dolar kurununa paralel olarak altın fiyatlarının durdurulamayacağı uzmanların görüşü. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira? Çeyrek altın fiyatı canlı ne kadar, gram altın fiyatı anlık bugün ne kadar? Güncel yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları.

#3
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.796,17 TL, 1.796,93 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.796,17 TL, 1.796,93 TL,

#4
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 793,16 TL, 805,95 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 793,16 TL, 805,95 TL,

#5
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 796,84 TL, 797,01 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 796,84 TL, 797,01 TL,

#6
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.273,08 TL, 1.301,26 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.273,08 TL, 1.301,26 TL,

#7
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.099,78 TL, 5.196,47 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.099,78 TL, 5.196,47 TL,

#8
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.541,92 TL, 2.606,21 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.541,92 TL, 2.606,21 TL,

#9
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.099,78 TL, 5.196,47 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.099,78 TL, 5.196,47 TL,

#10
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.298,10 TL, 5.432,34 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.298,10 TL, 5.432,34 TL,

#11
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,22 TL, 528,92 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,22 TL, 528,92 TL,

#12
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 720,86 TL, 750,23 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 720,86 TL, 750,23 TL,

#13
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.851,00 TL, 13.189,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.851,00 TL, 13.189,00 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,88 TL, 9,90 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,88 TL, 9,90 TL,

#15
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,25 TL, 22,26 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,25 TL, 22,26 TL,

#16
Foto - Altın düşer mi çıkar mı? Ekonomist Remzi Özdemir, altının düşmeyeceğini söyleyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu. Remzi Özdemir, Paramedya kanalı üzerinden paylaştığı son videosunda altının korku ve endişe ortamını sevdiğini belirterek, “Gram altın için söylüyorum, 500TL gibi bir beklenti içine girmesinin anlamı yok, özellikle dolar fiyatlarındaki yükseliş durumunda ise dış sermaye kaynaklı olarak bir yükseliş gösterecektir” tahmininde bulundu. Remzi Özdemir'in dolar tahmini ise tepki çekti. Özdemir, Dolar düştüğü anda alıma başlanacağını ve bu alımlar sonrasında doların da yeniden yükseleceğini söyledi. Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı ile indirim kararı alması durumunda ise doların tutulamayacağını savundu.

Altın düşer mi çıkar mı? Ekonomist Remzi Özdemir, altının düşmeyeceğini söyleyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu. Remzi Özdemir, Paramedya kanalı üzerinden paylaştığı son videosunda altının korku ve endişe ortamını sevdiğini belirterek, “Gram altın için söylüyorum, 500TL gibi bir beklenti içine girmesinin anlamı yok, özellikle dolar fiyatlarındaki yükseliş durumunda ise dış sermaye kaynaklı olarak bir yükseliş gösterecektir” tahmininde bulundu. Remzi Özdemir'in dolar tahmini ise tepki çekti. Özdemir, Dolar düştüğü anda alıma başlanacağını ve bu alımlar sonrasında doların da yeniden yükseleceğini söyledi. Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı ile indirim kararı alması durumunda ise doların tutulamayacağını savundu.

#17
Foto - Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kuru tarafından esen rüzgarın etkisiyle hareketlendi. ABD Merkez Bankası Fed'in mayıs ayına kadar faiz artırımına gideceği beklentilerinin fiyatlanması, ons altın için güçlü bir yukarı ivme kazanmakta zorlanmasına yol açıyor. Gelişmiş ekonomilerde yüksek enflasyon ve Omicron varyantının hızla yayılmasının yarattığı endişeler altın fiyatını 1815 dolar direncinin üzerine taşısa da 1831 dolar ve üzerine doğru güçlü bir hareket gözlenmiyor.

Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kuru tarafından esen rüzgarın etkisiyle hareketlendi. ABD Merkez Bankası Fed'in mayıs ayına kadar faiz artırımına gideceği beklentilerinin fiyatlanması, ons altın için güçlü bir yukarı ivme kazanmakta zorlanmasına yol açıyor. Gelişmiş ekonomilerde yüksek enflasyon ve Omicron varyantının hızla yayılmasının yarattığı endişeler altın fiyatını 1815 dolar direncinin üzerine taşısa da 1831 dolar ve üzerine doğru güçlü bir hareket gözlenmiyor.

#18
Foto - Altın, tahvil faizlerinde yaşanan yükselişle sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların fiyatlarda düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı Ağustos 2020'de 2063 dolar/ons seviyesini görmüştü. Şu sıralarda ise 1814 dolar seviyesinde. Analistler, altın fiyatının kısa vadede 1800-1820 dolar/ons aralığında sıkışmasını bekliyorlar. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL 'deki yükselişle destek buldu. Geçen haftaya 638 TL'den başlayan gram altın haftayı 783 TL civarında kapatmıştı. Pazartesi günü gerileyen gram altın yeniden 784 TL civarında işlem görüyor.

Altın, tahvil faizlerinde yaşanan yükselişle sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların fiyatlarda düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı Ağustos 2020'de 2063 dolar/ons seviyesini görmüştü. Şu sıralarda ise 1814 dolar seviyesinde. Analistler, altın fiyatının kısa vadede 1800-1820 dolar/ons aralığında sıkışmasını bekliyorlar. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL 'deki yükselişle destek buldu. Geçen haftaya 638 TL'den başlayan gram altın haftayı 783 TL civarında kapatmıştı. Pazartesi günü gerileyen gram altın yeniden 784 TL civarında işlem görüyor.

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