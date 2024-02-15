2024-02-15 18:05:17 Altın, dolar alacaklara altın fiyatları: 1 dolar kaç TL? Euro, dolar, Gram altın ne kadar oldu, kaç para? Çeyrek altın kaç lira? 15 Şubat 2024
Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 15 Şubat Perşembe 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...