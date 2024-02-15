Altın, dolar alacaklara altın fiyatları: 1 dolar kaç TL? Euro, dolar, Gram altın ne kadar oldu, kaç para? Çeyrek altın kaç lira? 15 Şubat 2024

15 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Şubat Perşembe 2024 Döviz Kuru...