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Ekonomi
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Altın bugün ne kadar, kaç TL? Anlık altın fiyatı gram altın, çeyrek altın son durum ne? 29 Mart canlı altın fiyatları

2022-03-29 10:55:19
Altın bugün ne kadar, kaç TL? Anlık altın fiyatı gram altın, çeyrek altın son durum ne? 29 Mart canlı altın fiyatları

Canlı altın fiyatları son dakika bugün ne durumda? Petrol, altın, dolar, euro fiyatları vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Geçen hafta 120 dolara çıkan petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent petrolün fiyatı saat 18.00 itibariyle 108 dolara kadar indi. Petrol fiyatlarındaki iniş benzin ve motorin fiyatlarına da yansırken, altın fiyatları da son günlerde bir hayli hareketli. Müzakerelerin Türkiye’de olacak olması anlık altın fiyatlarını da etkileyecek gibi. Canlı gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın, güncel cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? cevabı merak edilen konular arasında. İşte 29 Mart Salı anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

#1
Foto - Gram altın ne kadar? 29 Mart 2022 canlı altın fiyatları... Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Altın piyasasının gözü kulağı Rusya-Ukrayna görüşmelerinde. Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri olduğu kaydedildi. Kiev ile Moskova arasındaki müzakerelerin İstanbul’a taşındığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında barışa doğru adım adım gidilmesi anlık altın fiyatlarını nasıl etkilediği de merak ediliyor. Savaşın başlamasıyla birlikte gram altın anlık fiyatı 965 TL’ye kadar çıkmıştı. Fed ve TCMB’nin faiz kararları sonrası bilhassa da savaşa taraf olan Rusya ve Ukrayna’nın masada bir araya gelmesi güncel altın fiyatlarını aşağıya çekmişti. Yeni haftaya biraz da olsa yükselişme başlayan gram altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları haftanın ikinci iş gününde ne kadar olduğu, altın alış ve satış fiyatları merak diliyor. Peki altın ne kadar? Altın bugün ne kadar, kaç TL? Anlık altın fiyatı gram altın, çeyrek altın son durum ne?

Gram altın ne kadar? 29 Mart 2022 canlı altın fiyatları... Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Altın piyasasının gözü kulağı Rusya-Ukrayna görüşmelerinde. Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri olduğu kaydedildi. Kiev ile Moskova arasındaki müzakerelerin İstanbul’a taşındığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında barışa doğru adım adım gidilmesi anlık altın fiyatlarını nasıl etkilediği de merak ediliyor. Savaşın başlamasıyla birlikte gram altın anlık fiyatı 965 TL’ye kadar çıkmıştı. Fed ve TCMB’nin faiz kararları sonrası bilhassa da savaşa taraf olan Rusya ve Ukrayna’nın masada bir araya gelmesi güncel altın fiyatlarını aşağıya çekmişti. Yeni haftaya biraz da olsa yükselişme başlayan gram altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları haftanın ikinci iş gününde ne kadar olduğu, altın alış ve satış fiyatları merak diliyor. Peki altın ne kadar? Altın bugün ne kadar, kaç TL? Anlık altın fiyatı gram altın, çeyrek altın son durum ne?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.923,61, 1.924,15,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.923,61, 1.924,15,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 913,73, 916,33,

GRAM ALTIN FİYATI 913,73, 916,33,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 915,13, 915,31,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 915,13, 915,31,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.464,09, 1.496,47,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.464,09, 1.496,47,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.856,81, 5.967,81,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.856,81, 5.967,81,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.919,03, 2.992,95,

YARIM ALTIN FİYATI 2.919,03, 2.992,95,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.856,81, 5.967,81,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.856,81, 5.967,81,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.085,88, 6.237,54,

ATA ALTIN FİYATI 6.085,88, 6.237,54,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 501,69, 600,61,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 501,69, 600,61,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 829,59, 855,12,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 829,59, 855,12,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.757,00, 14.940,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.757,00, 14.940,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,82, 11,83,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,82, 11,83,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,89, 24,91,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,89, 24,91,

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