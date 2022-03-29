Altın bugün ne kadar, kaç TL? Anlık altın fiyatı gram altın, çeyrek altın son durum ne? 29 Mart canlı altın fiyatları

Gram altın ne kadar? 29 Mart 2022 canlı altın fiyatları... Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Altın piyasasının gözü kulağı Rusya-Ukrayna görüşmelerinde. Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri olduğu kaydedildi. Kiev ile Moskova arasındaki müzakerelerin İstanbul’a taşındığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında barışa doğru adım adım gidilmesi anlık altın fiyatlarını nasıl etkilediği de merak ediliyor. Savaşın başlamasıyla birlikte gram altın anlık fiyatı 965 TL’ye kadar çıkmıştı. Fed ve TCMB’nin faiz kararları sonrası bilhassa da savaşa taraf olan Rusya ve Ukrayna’nın masada bir araya gelmesi güncel altın fiyatlarını aşağıya çekmişti. Yeni haftaya biraz da olsa yükselişme başlayan gram altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları haftanın ikinci iş gününde ne kadar olduğu, altın alış ve satış fiyatları merak diliyor. Peki altın ne kadar? Altın bugün ne kadar, kaç TL? Anlık altın fiyatı gram altın, çeyrek altın son durum ne?