2022-03-29 10:55:19 Altın bugün ne kadar, kaç TL? Anlık altın fiyatı gram altın, çeyrek altın son durum ne? 29 Mart canlı altın fiyatları
Canlı altın fiyatları son dakika bugün ne durumda? Petrol, altın, dolar, euro fiyatları vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Geçen hafta 120 dolara çıkan petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent petrolün fiyatı saat 18.00 itibariyle 108 dolara kadar indi. Petrol fiyatlarındaki iniş benzin ve motorin fiyatlarına da yansırken, altın fiyatları da son günlerde bir hayli hareketli. Müzakerelerin Türkiye’de olacak olması anlık altın fiyatlarını da etkileyecek gibi. Canlı gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın, güncel cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? cevabı merak edilen konular arasında. İşte 29 Mart Salı anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri.