Altın bugün ne kadar? Altın fiyatları güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı! 17 Nisan 2022 canlı altın fiyatları

Canlı altın fiyatları ne kadar? Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi, Putin’in hedeflerine ulaşana kadar savaşın durmayacağını açıklaması piyasaları bir hayli tedirgin etmekte. ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkede enflasyon rakamlarının da yüksek gelmesi altın fiyatları başta olmak üzere dolar ve euro fiyatları üzerinde bir hayli baskı uyulanmakta. Fed’in faiz artırımına başlamış olması ve mayıs ayında yapılacak toplantıda da ikinci faiz artırımı yapacağını açıklamsı en çok da altın fiyatlarını baskılamasına nede olmakta. Ramazan ayının da girmesiyle birlikte düğün sezonuna bir ay ara verilmiş durumda. Bayramdan sonra düğün sezonunun yeniden açılacak olması altın fiyatlarını hareketlendireceği beklenirken, anlık altın fiyatları da ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları: Cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altın fiyatları 17 Nisan 2022 ne durumda?