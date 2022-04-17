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Ekonomi
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Altın bugün ne kadar? Altın fiyatları güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı! 17 Nisan 2022 canlı altın fiyatları

2022-04-17 13:59:24
Altın bugün ne kadar? Altın fiyatları güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı! 17 Nisan 2022 canlı altın fiyatları

Canlı altın fiyatlar: Altın fiyatları hem Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hem ABD’de açıklanan yüksek enflasyonun ardından hem de Fed’in faiz kararını açıklayacak olması nedeniyle yatırımcılar tarafından bir hayli merak ediliyor. FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak olması altın fiyatlarının yükselişine izin verilmemekte. Tüm baskılara rağmen anlık altın fiyatları oldukça hareketli bir seyir izlemekte. Peki altın bugün ne kadar? Altın fiyatları güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar? İşte 17 Nisan 2022 canlı altın fiyatları.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları ne kadar? Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi, Putin’in hedeflerine ulaşana kadar savaşın durmayacağını açıklaması piyasaları bir hayli tedirgin etmekte. ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkede enflasyon rakamlarının da yüksek gelmesi altın fiyatları başta olmak üzere dolar ve euro fiyatları üzerinde bir hayli baskı uyulanmakta. Fed’in faiz artırımına başlamış olması ve mayıs ayında yapılacak toplantıda da ikinci faiz artırımı yapacağını açıklamsı en çok da altın fiyatlarını baskılamasına nede olmakta. Ramazan ayının da girmesiyle birlikte düğün sezonuna bir ay ara verilmiş durumda. Bayramdan sonra düğün sezonunun yeniden açılacak olması altın fiyatlarını hareketlendireceği beklenirken, anlık altın fiyatları da ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları: Cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altın fiyatları 17 Nisan 2022 ne durumda?

Canlı altın fiyatları ne kadar? Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi, Putin’in hedeflerine ulaşana kadar savaşın durmayacağını açıklaması piyasaları bir hayli tedirgin etmekte. ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkede enflasyon rakamlarının da yüksek gelmesi altın fiyatları başta olmak üzere dolar ve euro fiyatları üzerinde bir hayli baskı uyulanmakta. Fed’in faiz artırımına başlamış olması ve mayıs ayında yapılacak toplantıda da ikinci faiz artırımı yapacağını açıklamsı en çok da altın fiyatlarını baskılamasına nede olmakta. Ramazan ayının da girmesiyle birlikte düğün sezonuna bir ay ara verilmiş durumda. Bayramdan sonra düğün sezonunun yeniden açılacak olması altın fiyatlarını hareketlendireceği beklenirken, anlık altın fiyatları da ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları: Cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altın fiyatları 17 Nisan 2022 ne durumda?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.975,33 TL, 1.981,16 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.975,33 TL, 1.981,16 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 925,85 TL, 929,08 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 925,85 TL, 929,08 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 928,80 TL, 929,18 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 928,80 TL, 929,18 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.486,07 TL, 1.519,20 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.486,07 TL, 1.519,20 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.944,29 TL, 6.058,23 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.944,29 TL, 6.058,23 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.962,86 TL, 3.038,41 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.962,86 TL, 3.038,41 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.944,29 TL, 6.058,23 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.944,29 TL, 6.058,23 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.119,14 TL, 6.271,62 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.119,14 TL, 6.271,62 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 508,48 TL, 608,90 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 508,48 TL, 608,90 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 840,52 TL, 867,13 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 840,52 TL, 867,13 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.953,00 TL, 15.148,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.953,00 TL, 15.148,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,06 TL, 12,09 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,06 TL, 12,09 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,18 TL, 25,92 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,18 TL, 25,92 TL,

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