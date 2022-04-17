2022-04-17 13:59:24 Altın bugün ne kadar? Altın fiyatları güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı! 17 Nisan 2022 canlı altın fiyatları
Canlı altın fiyatlar: Altın fiyatları hem Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hem ABD’de açıklanan yüksek enflasyonun ardından hem de Fed’in faiz kararını açıklayacak olması nedeniyle yatırımcılar tarafından bir hayli merak ediliyor. FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak olması altın fiyatlarının yükselişine izin verilmemekte. Tüm baskılara rağmen anlık altın fiyatları oldukça hareketli bir seyir izlemekte. Peki altın bugün ne kadar? Altın fiyatları güncel gram altın fiyatı, çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar? İşte 17 Nisan 2022 canlı altın fiyatları.