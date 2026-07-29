9 net gol fırsatı var, gol yok! Galatasaray'da iki büyük kriz! Okan Buruk ne yapacak?
Galatasaray’ın Avusturya kampında Venezia karşısında aldığı yenilgi, lig ve Avrupa maratonu öncesinde alarm zillerini çaldırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray’ın Avusturya kampında Venezia karşısında aldığı yenilgi, lig ve Avrupa maratonu öncesinde alarm zillerini çaldırdı.
Topa T sahip olmasına rağmen kendi ceza sahasında kalesine 20 şut görerek savunmada adeta çöken ve yakaladığı kısıtlı pozisyonları cömertçe harcayan sarı-kırmızılılarda; kırılgan geçiş savunması ile bitiricilik krizinin acilen çözülmesi şart.
Galatasaray’ın Avusturya kampında Venezia ile oynadığı ve 3-0 kaybettiği ikinci hazırlık maçı, skordan bağımsız olarak iki ana alanda alarm verdi: Geçiş savunması zaafı ve hücumdaki bitiricilik krizleri.
Sarı-kırmızılı ekip T ile topa daha fazla sahip taraf gibi görünse de, oyun ritmini ve özellikle kendi ceza sahası hakimiyetini tamamen rakibine kaptırdı.
Savunma hattındaki çöküş sayısal verilere net bir şekilde yansıdı. Venezia, Galatasaray kalesine tam 26 şut çekerken bunun 20’sini ceza sahası içinden buldu ve 9 net gol fırsatı üretti. Önde basma isteğine rağmen hatlar arasındaki boşluklar, ikili mücadele yetersizliği (W Venezia üstünlüğü) ve yapılan 2 bireysel hata defans kurgusunu sıfırlarken; Jankat'ın yaptığı 9 kritik kurtarış ağır yenilgiyi engelledi.
Hücum tarafında ise topla oynamanın üretkenliğe dönüşmediği tescillendi. Rakip ceza sahasına 53 kez girilmesine ve 474 pas yapılmasına rağmen sadece 2 büyük şans üretilebildi ve ikisi de harcandı. Set hücumlarında varyasyon üretemeyen takım, 3. bölgeye geçişlerde nitelikli aksiyon yakalayamayarak tıkanıklık yaşadı.
Fotospor'a göre; Yaklaşan lig ve Avrupa maratonu öncesi teknik direktör Okan Buruk’un öncelikli hedefi belli oldu. Buruk, takımı kırılgan yapıdan çıkarıp ön alan baskısını daha kompakt hale getirmeli, savunma önüne düşen ikinci topları toplayacak 6 numara kurgusunu oturtmalı ve set hücumlarındaki bitiriciliği hızla çözüme kavuşturmalıdır.
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