Türkiye’den kuantum çağında dev adım: TÜBİTAK, çılgın projeyi resmen başlattı

TÜBİTAK'ın öncülük ettiği bu hamle, Türkiye'nin sadece geleneksel savunma sanayiinde değil, geleceğin harp ve bilişim teknolojilerinde de oyun kurucu olmasını sağlayacak. Bilim insanları ve mühendisler, kuantum teknolojilerinin ticarileşmesinin ülkenin ekonomik ve stratejik bağımsızlığı için dönüm noktası olacağını vurguluyor.