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Türkiye’den kuantum çağında dev adım: TÜBİTAK, çılgın projeyi resmen başlattı

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Türkiye’den kuantum çağında dev adım: TÜBİTAK, çılgın projeyi resmen başlattı

Türkiye'yi geleceğin dijital ve teknolojik dünyasına hazırlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren TÜBİTAK, çok kritik yeni bir adım attı.

#1
Foto - Türkiye’den kuantum çağında dev adım: TÜBİTAK, çılgın projeyi resmen başlattı

Ülkemizin kuantum teknolojileri alanındaki akademik ve endüstriyel rekabet gücünü artırmak, ayrıca ticarileşme süreçlerini hızlandırmak amacıyla 3 milyon avro bütçeli özel bir program başlatıldı. "EUREKA Xecs 2026 Uygulamalı Kuantum Teknolojileri Çağrısı" adıyla duyurulan bu büyük destek programı, bilim ve teknoloji ekosistemindeki yenilikçi paydaşları harekete geçirdi.

#2
Foto - Türkiye’den kuantum çağında dev adım: TÜBİTAK, çılgın projeyi resmen başlattı

Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve yüksek teknoloji şirketlerinin ortaklaşa geliştireceği projelere kapı aralayan bu çağrı, Türkiye'nin kuantum bilişim alanındaki dışa bağımlılığını bitirmeyi hedefliyor. Kriptografi, güvenli haberleşme altyapıları ve ultra hızlı veri işleme gibi kritik alt dallarda çığır açacak projelerin bu fon sayesinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

#3
Foto - Türkiye’den kuantum çağında dev adım: TÜBİTAK, çılgın projeyi resmen başlattı

TÜBİTAK'ın öncülük ettiği bu hamle, Türkiye'nin sadece geleneksel savunma sanayiinde değil, geleceğin harp ve bilişim teknolojilerinde de oyun kurucu olmasını sağlayacak. Bilim insanları ve mühendisler, kuantum teknolojilerinin ticarileşmesinin ülkenin ekonomik ve stratejik bağımsızlığı için dönüm noktası olacağını vurguluyor.

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