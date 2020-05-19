Altın alacaklar dikkat! Uzman isim o seviyeyi işaret etti

Ons altın tarafında ise dalgalı bir seyir var. Coronavirus’e yönelik aşı bulunma beklentileriyle birlikte küresel borsalar dün çok sert yükseldi. Artan iştah ise ons altını baskıladı. Bu aşamada bir bant hareketi görebiliriz. Aşağıda 1717 yukarıda ise 1750 sınırları baz alınarak dalgalı bir seyir bizi bekliyor olabilir. Bu aşamada düşüşler ana destek bölgesinden alım fırsatları verebilir.