  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KYK kredi geri ödemesi ne kadar? KYK kredi ödemeleri ne zaman geri ödenecek?

KYK kredi geri ödemesi ne kadar? KYK kredi ödemeleri ne zaman geri ödenecek?

Mutlaka tüketin! Ağrı kesiciden daha etkili olduğu ortaya çıktı

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim o seviyeyi işaret etti

Türk Savunma Sanayiinde devrim gibi projeler! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bill Gates'in SCAN planı durduruldu! İnsanoğluna bakın ne yapacaklardı

Batağa saplanan ineğinin başından iki gecedir ayrılmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi

TOKİ uygun fiyata ev başvurusu başladı mı? TOKİ ev satışları hangi illerde var?

Khabib Nurmagomedov'a koronavirüs şoku! Açıklama yaptı
için kalan
Ekonomi
10
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim o seviyeyi işaret etti

2020-05-19 14:50:49
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim o seviyeyi işaret etti

Altındaki dalgalanma sürüyor. Uzmanlar alım konusunda çeşitli uyarılar yapıyor.

#1
Foto - Gram altın fiyatları şu dakikalarda 378 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1740 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1735 dolardan işlem görüyor.Fon Yöneticisi Baştürk,

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 378 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1740 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1735 dolardan işlem görüyor.Fon Yöneticisi Baştürk, "Gram altın özelinde 370 TL’yi önemli bir destek olarak izliyorum. Bu destek üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler alım fırsatı verebilir" dedi.

#2
Foto - Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 383 lira seviyesinde hareket ederken; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bu güne yatay seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 377.00 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 385.00 lira seviyesini gördü.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 383 lira seviyesinde hareket ederken; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bu güne yatay seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 377.00 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 385.00 lira seviyesini gördü.

#3
Foto - Gram altın saat 13.00 itibarıyla yüzde 1.28 oranında düşüşle 378.72 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1740 dolar seviyesine kadar yükselerek şu sıralarda yüzde 0.17 oranında yükselişle 1735 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 628 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 504 liradan alıcı buldu.

Gram altın saat 13.00 itibarıyla yüzde 1.28 oranında düşüşle 378.72 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1740 dolar seviyesine kadar yükselerek şu sıralarda yüzde 0.17 oranında yükselişle 1735 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 628 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 504 liradan alıcı buldu.

#4
Foto - Fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, altında 370 seviyesini işaret ederek şunları söyledi:

Fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, altında 370 seviyesini işaret ederek şunları söyledi:

#5
Foto - Yurtiçi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı olduğu günde gram altının 380 TL altını test ettiğini gördük. Özellikle dolar kurunda 6.80 TL’ye doğru yaşanan gerileme gram altını da baskıladı.

Yurtiçi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı olduğu günde gram altının 380 TL altını test ettiğini gördük. Özellikle dolar kurunda 6.80 TL’ye doğru yaşanan gerileme gram altını da baskıladı.

#6
Foto -

#7
Foto - Dolar kurunda, aşağı yönde hareketlerin ön planda olduğunu görmekteyiz. Burada özellikle TL tarafında bir pozitif ayrışmadan bahsetmek mümkün. Hem gelen kar satışları hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) diğer ülke merkez bankalarıyla yapması beklenen swap anlaşması beklentileri TL’yi pozitif kılıyor. Burada 6.80 TL üzerinde kalınıp kalınmayacağı önemli olacaktır.

Dolar kurunda, aşağı yönde hareketlerin ön planda olduğunu görmekteyiz. Burada özellikle TL tarafında bir pozitif ayrışmadan bahsetmek mümkün. Hem gelen kar satışları hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) diğer ülke merkez bankalarıyla yapması beklenen swap anlaşması beklentileri TL’yi pozitif kılıyor. Burada 6.80 TL üzerinde kalınıp kalınmayacağı önemli olacaktır.

#8
Foto - Ons altın tarafında ise dalgalı bir seyir var. Coronavirus’e yönelik aşı bulunma beklentileriyle birlikte küresel borsalar dün çok sert yükseldi. Artan iştah ise ons altını baskıladı. Bu aşamada bir bant hareketi görebiliriz. Aşağıda 1717 yukarıda ise 1750 sınırları baz alınarak dalgalı bir seyir bizi bekliyor olabilir. Bu aşamada düşüşler ana destek bölgesinden alım fırsatları verebilir.

Ons altın tarafında ise dalgalı bir seyir var. Coronavirus’e yönelik aşı bulunma beklentileriyle birlikte küresel borsalar dün çok sert yükseldi. Artan iştah ise ons altını baskıladı. Bu aşamada bir bant hareketi görebiliriz. Aşağıda 1717 yukarıda ise 1750 sınırları baz alınarak dalgalı bir seyir bizi bekliyor olabilir. Bu aşamada düşüşler ana destek bölgesinden alım fırsatları verebilir.

#9
Foto - Gram altındaki seyri dolar kurundaki gelişmeler belirleyecek gibi gözüküyor. Gram altın özelinde 370 TL’yi önemli bir destek olarak izliyorum. Bu destek üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

Gram altındaki seyri dolar kurundaki gelişmeler belirleyecek gibi gözüküyor. Gram altın özelinde 370 TL’yi önemli bir destek olarak izliyorum. Bu destek üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

Pes dedirten cümleler! Sedef Kabaş'tan İmamoğlu'na görülmemiş yıkama yağlama
Siyaset

Pes dedirten cümleler! Sedef Kabaş'tan İmamoğlu'na görülmemiş yıkama yağlama

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara İGDAŞ'ın fahiş faturaları ile darbe vuran CHP'li Ekrem İmamoğl..
İletişim Başkanlığından kredi kartı dolandırıcılığı uyarısı
Gündem

İletişim Başkanlığından kredi kartı dolandırıcılığı uyarısı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) adı ve logosu kullanılarak sahte site ile kredi aidatı iade başvurusu adı ..
Köşeye sıkışan Portakal çıkış yolunu arıyor: Bakanlığı Emniyet'e şikayet edecek
Gündem

Köşeye sıkışan Portakal çıkış yolunu arıyor: Bakanlığı Emniyet'e şikayet edecek

Kaçak inşa ettirdiği yapılar deşifre olan FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal kendisini savunmak için bir takım çabalara girişti. Porta..
Peygamberimizin Kadir Gecesi’nde okunmasını tavsiye ettiği dua
İSLAM

Peygamberimizin Kadir Gecesi’nde okunmasını tavsiye ettiği dua

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) şöyle buyurmakta: “Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Alla..
Gündemi sarsan flaş iddia: Alparslan Türkeş’in infaz emrini FETÖ verdi
Gündem

Gündemi sarsan flaş iddia: Alparslan Türkeş’in infaz emrini FETÖ verdi

FETÖ ile ilgili önemli ifşaatları ile bilinen yazar Latif Erdoğan, MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’in infaz emrinin, terörist başı Fe..
Rus medyasından Kıbrıs ayıbı
Dünya

Rus medyasından Kıbrıs ayıbı

Rus merkezli yayın organı Sputnik Kıbrıs adasının tamamını Rumların olarak gösterdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı