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Ekonomi
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Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular uyardı! İkinci basımdan uzak durun

2024-02-25 13:45:17
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular uyardı! İkinci basımdan uzak durun

Kayseri’de kuyumcular, vatandaşları ayarı düşük, ikinci basım çeyrek altın konusunda uyardı.

#1
Foto - Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular uyardı! İkinci basımdan uzak durun

Son dönemde ayarı düşük çeyrek altınların piyasada yayılmaya başladığını söyleyen kuyumcu Bayram Erdoğan, dışardan bakıldığında bu altınların normal altınlarla aynı olduğunu belirtti. Erdoğan, “Özellikle son birkaç aydır, nereden geldiğini ve nerede basıldığını bilmediğimiz, tam olarak tespit edemediğimiz sahte altın yani darphane dışında basılan çeyrek altınlar piyasada yayılmaya başladı. Bu altınlar normal çeyrek altın ile aynı büyüklüktedir, aynı ağırlıktadır ancak ayarı daha düşüktür. Bu altınların kıymeti ortalama olarak piyasadaki gerçek altınlardan 250 TL ile 500 TL civarında daha düşüktür. Darphanenin dışında bu altınların basılması ve piyasaya da sürülmesi kanunen yasaktır.

#2
Foto - Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular uyardı! İkinci basımdan uzak durun

Vatandaşlarımıza bizim tavsiyelerimiz; öncelikle çeyrek altın, büyük altın almak için bir mücevher mağazasına, sarrafa, kuyumcuya gittiklerinde mümkün mertebe yıllarını o işe vermiş, orada güvenini ispatlamış, kurumsal altyapısı daha sağlam olan mağazalardan alışveriş yapmalarını hatta mümkünse çeyrek altın aldıklarında firmanın kendi kutusu, kurdelesinde isim yazması veya küçük etiketlerinin olması gibi ya da fişi, faturası gibi belgeleri yanlarına almalarında fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu tür sahteciliklere de imkan vermemek adına bize gelen müşterilerimizin doğum gününe, düğününe, nişanına gelenlerden tespit ettiğimiz ürünleri derhal metal makasıyla kesmek suretiyle imha ediyoruz. Bunların yeniden piyasaya arz edilmesini engelliyoruz. Bu konuda halkımızın dikkatli olmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular uyardı! İkinci basımdan uzak durun

Bu altınların gerçek altından ayırt edilmesinin zor olduğunu ancak görüntüsündeki hatalardan ayırt edilebileceğini dile getiren Erdoğan, “Darphanede basılan gerçek altın ile sahte çeyrek altının ayrılması noktasında vatandaşlarımızın yapacağı çok bir şey yok. Bir kere orijinal darphane altınını diğer sahte basım altınla yan yana koyup, dikkatlice bakması lazım ki basım hatalarını görebilsin. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için pres bastığında net bir şekilde Atatürk figürünü ve diğer yazıları tam basamaz. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir. Ancak görüntüsünden ayırt edebilir” ifadelerini kullandı.

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