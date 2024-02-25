Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular uyardı! İkinci basımdan uzak durun

Bu altınların gerçek altından ayırt edilmesinin zor olduğunu ancak görüntüsündeki hatalardan ayırt edilebileceğini dile getiren Erdoğan, “Darphanede basılan gerçek altın ile sahte çeyrek altının ayrılması noktasında vatandaşlarımızın yapacağı çok bir şey yok. Bir kere orijinal darphane altınını diğer sahte basım altınla yan yana koyup, dikkatlice bakması lazım ki basım hatalarını görebilsin. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için pres bastığında net bir şekilde Atatürk figürünü ve diğer yazıları tam basamaz. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir. Ancak görüntüsünden ayırt edebilir” ifadelerini kullandı.