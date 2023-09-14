2023-09-14 10:38:52 Altı gitti Mersin’e üstü gitti tersine! İBB’nin bitmeyen çalışması bezdirdi!
Maltepe’de İBB tarafından yapılan Cumhuriyet Meydanı Alt Geçidi kullanıma açılmasına rağmen alt geçidin yayaların kullanımında olan üst kısmındaki meydanın yapımı hala devam ediyor. Adeta şantiye alanı gibi olan ve işçilerin çalışmalarını sürdürdüğü meydanda yayaların topraklı yoldan, tahtaların, bariyerlerin ve taşların arasından yürüdüğü görüldü. Ayrıca çevre esnafı da uzayan çalışmalar nedeniyle dükkanlarının zaman zaman toz ve toprakla dolduğunu ve müşterilerinin bu nedenle azaldığını iddia etti. Yapımı devam eden meydanın son hali havadan görüntülendi.