Altı asırlık caminin bu detayı herkesi hayran bırakıyor

Cami cemaatinden Mustafa Işık, “15’inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen bu cami gerçekten günümüze kadar ayakta kalmış. O dönemdeki ustaların yapmış olduğu bu şaheser görenleri de hayran bırakıyor. Özellikle tavandaki ahşap işçiliği çok güzel. Günümüze kadar bu güzelliği taşımış. Cemaatte bu güzellikte namaz kılarak faydalanıyor” diye konuştu.