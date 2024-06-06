2024-06-06 11:07:31 Altı asırlık caminin bu detayı herkesi hayran bırakıyor
Tokat'ta bulunan Mahmutpaşa Camii, tavanındaki ahşap işçiliği ile dikkat çekiyor.
Tokat'ta bulunan Mahmutpaşa Camii, tavanındaki ahşap işçiliği ile dikkat çekiyor.
Tokat merkezdeki Küçük Beybağı Mahallesi'nde gizemli bir geçmişe sahip olan ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen Mahmutpaşa Camii, kesin inşa tarihi bilinmeyen bir yapı olarak zengin tarihi mirasını koruyor.
Caminin planı ve mimari özellikleri incelendiğinde 15’inci yüzyıldan kaldığı tahmin ediliyor. Moloz taş temel üzerine ahşap ve kerpiç malzemeyle inşa edilen caminin en dikkat çekici özelliklerinden biri, tavanındaki muhteşem ahşap işçiliği olarak öne çıkıyor. Büyük bir ustalık örneği olan cami tavanı, cemaatinin de dikkatini çekiyor.
Mahmutpaşa Camii’nin Tokat'ın tarihî mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir yapı olarak öne çıktığını söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, “Mahmutpaşa Camii, Tokat ilinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti ve koruması altındaki 126 tescilli eserden en nitelikli ahşap tavan süslemesine sahip camilerden bir tanesidir.
Bünyesinde barındırdığı ahşap işi süslemeler ve ahşap tavandaki kalem işi süslemelerle dikkat çekmektedir. Ortadaki göbekte sekiz kollu yıldızların kesiminden oluşan geometrik bir kompozisyon ve dört köşede sarkıt şeklinde yivli kabaralar yer almaktadır. Camide kalem işi süslemeler tavan, kadınlar mahfili ve minberde yoğunlaşmıştır.
2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonda mahfil ve minberdeki boyalar raspa yapılarak sökülmüş ve alttaki kalem işi süslemeler gün yüzüne çıkarılmıştır” dedi.
Cami cemaatinden Mustafa Işık, “15’inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen bu cami gerçekten günümüze kadar ayakta kalmış. O dönemdeki ustaların yapmış olduğu bu şaheser görenleri de hayran bırakıyor. Özellikle tavandaki ahşap işçiliği çok güzel. Günümüze kadar bu güzelliği taşımış. Cemaatte bu güzellikte namaz kılarak faydalanıyor” diye konuştu.
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