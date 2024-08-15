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Teknoloji-Bilişim
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Altay Tankı için bomba hamle! Türkiye bunu da yaptı

2024-08-15 11:37:42
Altay Tankı için bomba hamle! Türkiye bunu da yaptı

Türkiye'den yerli Altay Tankı için müthiş bir hamle geldi. Gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.

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Foto - Altay Tankı için bomba hamle! Türkiye bunu da yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak için yerli ve milli imkanlarla tasarlanan UAIS tipi askeri araç taşıma vagonunu son testlerin tamamlanmasının ardından 2025 yılında teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Foto - Altay Tankı için bomba hamle! Türkiye bunu da yaptı

TSK’nın talepleri çerçevesinde UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile Altay tankı versiyon-1 ve versiyon-2 başta olmak üzere taşınması planlanan en yüksek dara ve en geniş gabari ölçülerine sahip olan M60T, Korkut, Samur ve Kirpi araçlarının da demiryolunda taşınması için ağırlık ve ölçüleri dikkate alınarak konsept tasarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Ayrıca vagonun askeri araç taşıma dönemleri haricinde kullanılabilmesi amacıyla TCDD Taşımacılık’ın konteyner taşımacılığında kullanabilmesi için konsept tasarımı bu talebi de karşılayabilecek şekilde tamamladık” dedi.

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Foto - Altay Tankı için bomba hamle! Türkiye bunu da yaptı

Uraloğlu, bu sayede UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile 40 ve 45’lik konteyner taşıma senaryosunun gerçekleştirilmesinin de teknik olarak mümkün olduğunun altını çizdi.

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Foto - Altay Tankı için bomba hamle! Türkiye bunu da yaptı

Bakan Uraloğlu, vagonun ön tasarım çalışmalarında uluslararası karşılıklı işletilebilirlik bileşenleri olan TSI düzenlemelerinin de dikkate alınarak konsept tasarımın tamamlandığını hatırlatarak, “UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu yurt dışı NATO görevlerinde kullanılabilecek” dedi.

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Foto - Altay Tankı için bomba hamle! Türkiye bunu da yaptı

Çalışmalar sonucunda darası 24,5 ton seviyesine kadar düşürülen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 104 adet askeri araçtan 78’inin taşınabilmesinin mümkün hale getirildiğini belirten Uraloğlu, “Tasarım-analiz çalışmaları sonucunda tamamen TÜRASAŞ imkanlarıyla TSI standartlarına uygun şekilde tasarlanan askeri araç taşıma vagonunun prototip imalat çalışmaları Sivas Bölge Müdürlüğünde yoğun çalışmalar neticesinde tamamlanarak, prototip vagon Kasım 2023 tarihinde tüm proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sergilenmişti. Vagonumuzun kaynaklı imalat aşaması ve TSI sertifikasyon çalışmaları kapsamında statik testleri ile tank yükleme testleri de başarıyla tamamlandı” diye konuştu.

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Foto - Altay Tankı için bomba hamle! Türkiye bunu da yaptı

Uraloğlu, prototip imalat süreci devam eden vagonun fren montajının da tamamlanmasından sonra dinamik testlerinin ilgili standartlar kapsamında gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanacağını bildirerek, "Son testlerin tamamlanmasının ardından 2025 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.

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Foto - Altay Tankı için bomba hamle! Türkiye bunu da yaptı

Bakan Uraloğlu, “Statik, dinamik testlerin ve sonrasında TSI sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan stratejik ve kritik öneme sahip bir vagon projesini tamamen yerli ve milli imkânlarımızla tamamlamış olacağız. Bu sayede ülkemiz kaynakları etkili şekilde kullanılarak korunmuş olacak ve söz konusu vagonun yurtdışından ithal edilmesi engellenmiş olacağız” dedi.

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Foto - Altay Tankı için bomba hamle! Türkiye bunu da yaptı

Uraloğlu, projenin uluslararası karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerine uygun olarak tamamlanmasıyla UAIS tipi askeri araç taşıma vagonunun yurt dışına ihraç edilebilmesinin mümkün olacağını vurgulayarak, bu sayede önemli bir ihraç kalemi sağlanmış olacağının altını çizdi.

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Yorumlar

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Hele bir motor sorununu çözün derim. 2018 de seri üretim başlayacaktı da. Hatırlatayım dedim..
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