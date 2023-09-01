2023-09-01 13:00:11 Altay Bayındır resmen harekete geçti! Fenerbahçe için büyük fedakarlık! O gerçek Türk devi oldu!
Ve beklenen transfer gerçekleşti... Premier Lig devi Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Bu transfer sonrası milli kaleciyle ilgili flaş bir gerçek de ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Altay Bayındır'ın Fenerbahçe için büyük bir fedakarlık yaptığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)