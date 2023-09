Altay Bayındır resmen harekete geçti! Fenerbahçe için büyük fedakarlık! O gerçek Türk devi oldu!

DÜNYA'NIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNE TRANSFER OLUYOR "Altay, her zaman kariyer planlaması olan ve kendine yatırım yapan bir futbolcu. Birkaç röportajımda da herkesin kulübünde istediği bir profil olarak anlatmıştım. Gencecik yaşında Fenerbahçe kalesini teslim ettik. O zaman da şaşırmışlardı, tabii Fenerbahçe'nin Türk kaleci geleneği doğrultusunda zaten Ankaragücü'nden de kaptan gelmişti. Kısa bir sürede de Fenerbahçe'de kaptan oldu. Her kulübün, her başkanın, her hocanın isteyeceği bir sporcu diyelim. Kaleci demiyorum, sporcu diyorum özellikle. Allah'ın verdiği yetenekler var. Bir kere şükretmeyi biliyor. Bulunduğu pozisyonu hafife almıyor. Hafife almamak ne demek? Profesyonel bilinçle ve disiplinle hayattan yeri geldiği zaman fedakârlık yapıp, kendine yatırım yapmak. Yemesi, içmesi, uykusu, takım idmanları dışında yaptığı idmanlar ve kendine bakma bilincinde olması. Sonuçta 15-17 senelik bir kariyer bu. Son dönemlerde çok futbolcu görüyoruz sadece Türkiye'de değil, futbolun getirdiği nimetlerden faydalanıp ama futbolun beklentilerini yeterince karşılamayan, karşılama sorumluluğunda olmayan kısacası futbolun keyfine varan ama cefasını yeterince çekmeyen futbolcu dolu etrafta."