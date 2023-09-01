Altay Bayındır resmen harekete geçti! Fenerbahçe için büyük fedakarlık! O gerçek Türk devi oldu!

"Dolayısıyla elini kolunu sallayarak başka bir kulübe gitmesi için yolu tamamen açıktı. Sağ olsun kendisi de Sefa da gelen teklifleri, adım adım her şeyi anlattılar. Manchester United'tan çok büyük bir teklif geldi. Bu teklifte serbest oyuncu olduğu için aslında Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir durum yoktu ama Altay hiçbir mecburiyeti yokken, hiçbir zorunluluğu yokken, Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. Fenerbahçe'ye de kazandırmadan gitmem düşüncesiyle işte aidiyet duygusunun, bağlılığın parçası, kaptanlığın getirdiği, insanlığının parçası. Bizle hiçbir mecburiyeti yokken bu sözleşmeyi uzattı. Böyle olduğu zaman bir oyuncu serbest transfer ise kulüplerin ilgisi, konsantrasyonu, arzusu başka oluyor. İşin içinde bonservis bedeli var iken başka oluyor. O gelen teklifleri kaybetme riskini de alarak Fenerbahçe'si ile sözleşmesini uzattı. Allah'a çok şükür ki buna rağmen yine de Manchester United, oldu"