ATM'lerde yeni dönem bugün başladı: Kartını takan vatandaş bu yazıyla karşılaşacak
ATM üzerinden yapılacak para transferi işlemlerinde yeni dönem bugün itibariyle resme başladı. Vatandaşlar bir uyarı yazısıyla karşılaşacak.
Kontak çevirecekler dikkat! 1 Ocak 2026 akaryakıt tabelaları değişti: Yeni yılın ilk sabahında dev ÖTV zammı pompalara yansıdı
ATM üzerinden yapılacak para transferi işlemlerinde yeni dönem bugün itibariyle resme başladı. Vatandaşlar bir uyarı yazısıyla karşılaşacak.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçtiğimiz aylarda yayımlanan ve para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara gönderilen yeni mevzuata göre, bir kişi tarafından gün içerisinde yapılacak para transfer işlemlerinin toplamının 200 bin TL'yi aşması durumunda kullanıcılar, yapacakları her yeni işlem için açıklama girmek zorunda bırakılacak.
Yeni düzenleme, mobil bankacılık ve internet bankacılığının yanı sıra ATM kanalı üzerinden yapılacak para transferlerini de kapsayacak. Kart girişi yaptıktan sonra ATM üzerinden para transferi gerçekleştirecek kullanıcılardan gönderilen paranın ne amaçla gönderildiğine yönelik detaylı açıklama yapmaları talep edilecek.
200 bin liranın üzerinde yapılacak işlemlerde uygulanacak açıklama zorunluluğu, 2 milyon TL'nin üzerindeki işlemlerde ise form doldurma zorunluluğuna dönüşecek.
Aynı gün içerisinde yapılan para transferlerinin 2 milyon TL ila 20 milyon TL arasında kalması durumunda kullanıcılar, 'Nakit İşlem Beyan Formu' dolduracak.
20 milyon liranın üzerinde yapılacak transferlerde ise söz konusu paranın kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi şartı aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23