  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
ATM'lerde yeni dönem bugün başladı: Kartını takan vatandaş bu yazıyla karşılaşacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ATM'lerde yeni dönem bugün başladı: Kartını takan vatandaş bu yazıyla karşılaşacak

ATM üzerinden yapılacak para transferi işlemlerinde yeni dönem bugün itibariyle resme başladı. Vatandaşlar bir uyarı yazısıyla karşılaşacak.

#1
Foto - ATM'lerde yeni dönem bugün başladı: Kartını takan vatandaş bu yazıyla karşılaşacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçtiğimiz aylarda yayımlanan ve para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

#2
Foto - ATM'lerde yeni dönem bugün başladı: Kartını takan vatandaş bu yazıyla karşılaşacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara gönderilen yeni mevzuata göre, bir kişi tarafından gün içerisinde yapılacak para transfer işlemlerinin toplamının 200 bin TL'yi aşması durumunda kullanıcılar, yapacakları her yeni işlem için açıklama girmek zorunda bırakılacak.

#3
Foto - ATM'lerde yeni dönem bugün başladı: Kartını takan vatandaş bu yazıyla karşılaşacak

Yeni düzenleme, mobil bankacılık ve internet bankacılığının yanı sıra ATM kanalı üzerinden yapılacak para transferlerini de kapsayacak. Kart girişi yaptıktan sonra ATM üzerinden para transferi gerçekleştirecek kullanıcılardan gönderilen paranın ne amaçla gönderildiğine yönelik detaylı açıklama yapmaları talep edilecek.

#4
Foto - ATM'lerde yeni dönem bugün başladı: Kartını takan vatandaş bu yazıyla karşılaşacak

200 bin liranın üzerinde yapılacak işlemlerde uygulanacak açıklama zorunluluğu, 2 milyon TL'nin üzerindeki işlemlerde ise form doldurma zorunluluğuna dönüşecek.

#5
Foto - ATM'lerde yeni dönem bugün başladı: Kartını takan vatandaş bu yazıyla karşılaşacak

Aynı gün içerisinde yapılan para transferlerinin 2 milyon TL ila 20 milyon TL arasında kalması durumunda kullanıcılar, 'Nakit İşlem Beyan Formu' dolduracak.

#6
Foto - ATM'lerde yeni dönem bugün başladı: Kartını takan vatandaş bu yazıyla karşılaşacak

20 milyon liranın üzerinde yapılacak transferlerde ise söz konusu paranın kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi şartı aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yol yapımına engel olan pideci yıkıldı
Gündem

Yol yapımına engel olan pideci yıkıldı

Antalya'da 4 köprülü kavşak projesinden biri olan Uncalı Köprülü Kavşağı'nda işletme sahibi ile bakanlığın davalık olması nedeniyle duran ça..
Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Gündem

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu

Yalan iddiaları, ırkçı söylemleri ve milli değerlerimize karşı bitmek bilmeyen hazımsızlığıyla tanıdığımız CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanj..
CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı
Gündem

CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı

Gaziantep'te sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilginç bir "çorba evi" polemiği yaşandı. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey Bele..
Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri
Gündem

Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri

Sanat, spor ve iş dünyasını sarsan dev operasyonda maskeler düştü! Sosyetenin ünlü isimlerinin katıldığı iddia edilen "yalı partilerinin" pe..
Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü
Gündem

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Türkiye'nin Somali ile ortaklaşa kurmayı planladığı uzay limanı projesini hedef alan CHP'li Muharrem İnce, eleştiri oklarını savururken adet..
Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı
Gündem

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

Mescid-i Nebevî ziyaretinin ardından otele dönen ve orada kalp krizi geçirerek Hakk’a kavuşan merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23