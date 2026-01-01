  • İSTANBUL
Kontak çevirecekler dikkat! 1 Ocak 2026 akaryakıt tabelaları değişti: Yeni yılın ilk sabahında dev ÖTV zammı pompalara yansıdı
Kontak çevirecekler dikkat! 1 Ocak 2026 akaryakıt tabelaları değişti: Yeni yılın ilk sabahında dev ÖTV zammı pompalara yansıdı

2026 yılının ilk gününe uyandığımızda araç sahiplerini akaryakıt istasyonlarında bir sürpriz karşıladı.

Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren vergi düzenlemeleri kapsamında, maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan yüzde 6,95'lik artış doğrudan pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ile dalgalanan akaryakıt fiyatları yeni yılda yapılan Özel Tüketim Vergisi düzenlemesiyle bir kez daha değişti.

BENZİN VE MOTORİNDE ÖTV GÜNCELLEMESİ 13 Aralık'ta motorinin litresine 2 lira, 16 Aralık'ta benzine 2 lira 2 kuruş, 17 Aralık'ta ise yine benzine 83 kuruş indirim uygulanmıştı. Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan mükerrer sayısına göre, benzin ve motorinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ne yüzde 6,95 oranında artış yapıldı.

Yapılan ÖTV güncellemesiyle benzinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 8 kuruş artış yaşandı.

Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 53.03 TL'ye, Ankara'da 53.89 TL'ye ve son olarak İzmir'de 54.22 TL'ye yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 54.35 TL'ye, Ankara'da 55.36 TL'ye, İzmir'de ise 55.70 TL'ye çıktı.

• 1 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI • İSTANBUL – AVRUPA YAKASI • Benzinin litresi: 53.03 TL • Motorinin litresi: 54.35 TL • LPG: 28.51 TL

